Boletos para el Mundial 2026 en Estados Unidos: revelan los precios y el paso a paso para comprarlos

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) reveló el sistema de compras de entradas para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año. Por primera vez, 48 selecciones participarán en un torneo que incluirá 104 partidos distribuidos en diferentes ciudades sede.

Entradas Mundial 2026: fechas clave de venta y sorteo FIFA

La FIFA informó en un comunicado oficial que la venta de boletos arrancará el miércoles 10 de septiembre a las 11 hs (ET) con un sorteo exclusivo para quienes posean tarjeta Visa. Los aficionados deberán registrarse previamente en el portal oficial de tickets y crear un FIFA ID para acceder al proceso.

El torneo, que por primera vez incluirá 48 selecciones nacionales, se desarrollará en territorio norteamericano con un total de 104 encuentros distribuidos en 16 sedes, en su mayoria en EE.UU. Martin Meissner - AP

El registro para el Sorteo de Preventa Visa se abrirá el 10 de septiembre y cerrará el 19 del mismo mes a la misma hora. Durante este periodo, los titulares de tarjetas Visa podrán ingresar al sistema de venta con su FIFA ID y aplicar para el sorteo.

Una vez concluida la etapa de inscripción, el organismo realizará una selección aleatoria. A partir del 29 de septiembre se notificará a los participantes sobre el resultado. Aquellos seleccionados recibirán por correo electrónico la fecha y hora asignada para efectuar la compra de entradas, con turnos habilitados desde el 1° de octubre.

La FIFA explicó que ser elegido en la selección aleatoria no garantiza disponibilidad de tickets, ya que esta dependerá de la demanda en cada etapa. Por esta razón, el acceso estará sujeto a la existencia de boletos al momento del turno asignado.

“Con solo diez meses para el inicio, estamos emocionados de lanzar la primera fase de venta de entradas para el torneo”, dijo el Director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Heimo Schirgi. “Esto marca un hito trascendental a medida que nos preparamos para este evento histórico, y esperamos que millones de fanáticos se unan a nosotros en América del Norte el próximo junio”, agregó.

Calendario preliminar de los partidos del Mundial 2026 (fifa.com)

¿Cuándo salen las entradas para el Mundial 2026?

Los precios de las entradas varían según la instancia del torneo y la categoría del asiento. Para la fase de grupos, los boletos comienzan en US$60. En contraste, la final en EE.UU. tendrá los precios más altos, con ubicaciones exclusivas que alcanzan los US$6730.

Durante la primera etapa de venta estarán disponibles tickets individuales para los 104 partidos, así como paquetes por sede y por equipo. Adicionalmente, se ofrecerán localidades con accesibilidad y paquetes especiales para grupos de aficionados. La FIFA recalcó que todos los tipos de boletos estarán sujetos a disponibilidad en cada etapa.

La organización habilitará tres modalidades principales:

Boletos individuales : correspondiente a un partido específico y se podrá adquirir en cualquiera de las instancias de venta.

: correspondiente a un partido específico y se podrá adquirir en cualquiera de las instancias de venta. Boletos por estadio : funcionará como un abono para la sede elegida, con acceso a los encuentros de fase de grupos y el primer partido de eliminación que corresponda, con la excepción de los partidos inaugurales.

: funcionará como un abono para la sede elegida, con acceso a los encuentros de fase de grupos y el primer partido de eliminación que corresponda, con la excepción de los partidos inaugurales. Boletos por equipo: incluye los tres partidos de la fase de grupos de la selección escogida. Este tipo de entrada no contempla las etapas eliminatorias, por lo que los aficionados deberán revisar el calendario antes de realizar la compra.

Paralelamente a la venta general, ya se encuentran disponibles paquetes de hospitalidad que incluyen tickets y servicios adicionales. Entre las opciones se encuentran el acceso VIP en palcos, salones junto al campo y clubes oficiales de la FIFA. Los precios comienzan en US$1350 por persona para partidos individuales y superan los US$8000 en abonos por sede.

La venta de entradas contempla precios desde US$60 para encuentros de fase grupal hasta US$6730 para ubicaciones premium en la final del campeonato Concacaf

Registro FIFA ID: paso a paso para comprar entradas del Mundial 2026

El procedimiento exige que los aficionados mayores de 18 años creen un FIFA ID en la plataforma oficial de entradas. Una vez registrado, el solicitante podrá participar en el Sorteo de Preventa Visa siempre que disponga de una tarjeta válida (débito, crédito o prepago) habilitada con el sistema 3D Secure.

Tras el Sorteo de Preventa Visa, se abrirán más etapas de venta:

Fase 2 - Sorteo Anticipado de Entradas: el registro estará disponible entre el 27 y el 31 de octubre , con fechas de compra habilitadas desde mediados de noviembre hasta principios de diciembre.

, con fechas de compra habilitadas desde mediados de noviembre hasta principios de diciembre. Fase 3 - Sorteo de Selección Aleatoria: ocurrirá después del sorteo final del Mundial, cuando se conozcan los enfrentamientos de la fase de grupos. En esa etapa, los aficionados podrán solicitar boletos para partidos específicos mediante un nuevo proceso de selección aleatoria .

. Fase 4 - Orden de llegada: finalmente, en la fase más cercana al inicio del torneo, las entradas restantes se venderán bajo la modalidad de “orden de llegada”.

Además, la FIFA anunció que habilitará una plataforma oficial de reventa de localidades en su sitio web. Para México, habrá una versión especial denominada “Plataforma de Intercambio de Boletos de la FIFA”, con el fin de garantizar seguridad en las transacciones.