Bolivia vs. Brasil, hoy: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo el partido de Eliminatorias Sudamericanas

La última jornada de las eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial 2026 está a punto de disputarse con el duelo entre Brasil y Bolivia, en el que ya se definieron los seis equipos clasificados de manera directa a la Copa del Mundo de la FIFA.

Los cariocas aseguraron su pase desde hace semanas, al igual que Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay , mientras que La Verde mantiene la esperanza de alcanzar el repechaje , posición que por ahora ocupa Venezuela .

Brasil llega a esta Jornada 18 tras golear 3-0 a Chile, con confianza y sin presión, mientras que Bolivia cayó por el mismo marcador ante los cafetaleros, que con ese triunfo sellaron su boleto automático al Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

A qué hora y dónde ver el partido de Brasil vs. Bolivia en Estados Unidos

El partido entre la selección de Brasil y Bolivia se disputará el próximo 9 de septiembre en el Estadio Municipal de El Alto, en la capital boliviana, a las 19.30 hs (hora del Este de Estados Unidos).

Bolivia busca el milagro ante Brasil (fifa.com)

Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo por medio de Fanatiz USA en el país norteamericano, de acuerdo con Sports Illustrated.

Cómo llegan Brasil y Bolivia al último partido de las eliminatorias de Conmebol

Brasil llega con tranquilidad a la jornada 18 de las eliminatorias de la Conmebol, después de sumar otra victoria en la fecha anterior ante Chile, que permanece en el fondo de la tabla. Con ese resultado, la Canarinha se mantiene en el segundo lugar con 28 puntos, solo por detrás de Argentina, líder absoluto de la región.

Los brasileños ya están clasificados como uno de los seis equipos con pase directo al Mundial 2026, por lo que este encuentro servirá únicamente para reafirmar su condición de potencia en Sudamérica.

En contraste, Bolivia aún conserva la esperanza de alcanzar el repechaje intercontinental, que por ahora ocupa Venezuela, ubicada en la séptima posición con 18 puntos, apenas uno más que la Verde, que suma 17.

De manera matemática, Bolivia puede aspirar a la repesca si logra vencer a Brasil y, al mismo tiempo, Venezuela pierde contra Colombia. Para ambas selecciones, este último partido de las clasificatorias sudamericanas será decisivo para mantener vivo el sueño mundialista.

Alineaciones de Brasil y Bolivia para el último partido de Conmebol

Todavía no hay alineaciones oficiales por parte de Brasil y Bolivia para su último partido de las eliminatorias de Conmebol. Con base en sus recientes partidos, estas podrían ser las formaciones iniciales:

Brasil: Alisson, Alex Sandro, Gabriel, Marquinhos, Fofana, Casemiro, Bruno Guimarães, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha, João Pedro.

Bolivia: Lampe, Sagredo, Morales, Haquin, Medina, Matheus, Vaca, Villamil, Fernández, Terceros, Paniagua.

Tabla de posiciones de las eliminatorias de Conmebol

Hasta el 8 de septiembre de 2025, las posiciones de la tabla de Conmebol rumbo al Mundial 2026, mantiene a Argentina como líder absoluto de la región con 38 puntos, seguido de Brasil y Uruguay, quienes mejoraron sus posiciones.

La tabla queda de la siguiente manera: