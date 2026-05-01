Histórico: descubrieron de casualidad el mayor tesoro de monedas de los vikingos en Noruega

En un campo agrícola cerca de Rena, en la región de Østerdalen, dos aficionados con detectores de metales dieron con el hallazgo de monedas de la época vikinga más grande de la historia de Noruega. Hasta el momento, el equipo de excavación recuperó 3150 unidades de plata, un número que supera con creces cualquier registro anterior.

El hallazgo del tesoro vikingo en Noruega

La búsqueda en la zona, unos 260 kilómetros al norte de Oslo, todavía sigue su curso para delimitar el alcance total del sitio. Todo comenzó el viernes 10 de abril, cuando los detectoristas de metales Rune Sætre y Vegard Sørlie ubicaron las primeras 19 monedas.

Detectores de metal encontraron el tesoro vikingo escondido.mp4

Al notar la magnitud potencial del descubrimiento, los dos hombres frenaron de inmediato sus actividades y establecieron contacto con los arqueólogos del Consejo del Condado de Innlandet.

Este proceder, elogiado por las autoridades locales, permitió que los expertos aseguraran el lugar y comenzaran un trabajo de documentación técnica bajo los protocolos vigentes. May-Tove Smiseth, arqueóloga y asesora del consejo, calificó el hecho como un suceso que ocurre una sola vez en la vida profesional.

Fragmento de un broche de plata, conocido como "plata cortada", procedente del tesoro de Mørstad Vegard Sørlie / Comuna de Innlandet

El tesoro, que data de la mitad del siglo XI, se depositó probablemente alrededor del año 1047, según la información difundida por la comuna de Innlandet. El análisis preliminar, realizado por especialistas del Gabinete de Monedas del Museo de Historia Cultural de Oslo, reveló que gran parte de los ejemplares provienen de Inglaterra y Alemania, aunque también existen piezas de Dinamarca y Noruega.

Entre los nombres vinculados a la acuñación figuran Cnut el Grande, Æthelred II, Otto III y Harald Hardrada. El profesor Svein Gullbekk destacó que este hallazgo ocurre durante una etapa de transición, justo cuando el reinado de Harald Hardrada reemplazó la moneda extranjera por una propia.

Hallan tesoro de monedas vikingas en Noruega.mp4

El ministro de Clima y Medio Ambiente, Andreas Bjelland Eriksen, declaró que se trata de un hallazgo histórico que todo el país merece conocer. Por su parte, la directora general de Patrimonio Cultural, Hanna Geiran, admitió su sorpresa al conocer la noticia: “Apenas pude creer lo que escuchaba cuando me contaron sobre el hallazgo; es un evento nacional e internacional”, afirmó ante la prensa.

Dónde estaba enterrado el tesoro de monedas vikingas

Las monedas aparecieron en el suelo de labranza, lo que sugiere que las actividades agrícolas movieron el depósito original, posiblemente una vasija enterrada durante tiempos de conflicto o incertidumbre económica.

Las autoridades mantienen el sitio bajo protección oficial y prohíben el acceso público para garantizar la integridad del área.

Vegard Sørlie (izquierda) y Rune Sætre, los dos detectores que descubrieron el mayor tesoro de monedas de la época vikinga de Noruega Anne Engesveen, Consejo del condado de Innlandet

El hallazgo supera en cantidad a otros registros históricos, como el encontrado en 1950 en Trondheim. Los expertos aseguran que el estudio de estas piezas arrojará luz sobre las redes de comercio, el flujo de plata y el poder político de la era vikinga durante décadas.

Este episodio confirma la relevancia de la colaboración ciudadana en la salvaguarda del patrimonio, dado que los detectores siguieron la normativa estricta del Consejo del Condado para garantizar el éxito de la investigación arqueológica iniciada en abril.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.