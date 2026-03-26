Bolivia vs. Surinam, hoy: hora y cómo ver en vivo desde EE.UU. el repechaje del Mundial 2026

Bolivia y Surinam protagonizan esta noche uno de los partidos más trascendentes de la fecha FIFA de marzo: una semifinal del repechaje intercontinental que define quién se acerca al sueño del Mundial 2026. El ganador enfrentará a Irak en la final del torneo clasificatorio.

Bolivia busca volver al Mundial de la FIFA

Bolivia llega a Monterrey como el equipo con mayor jerarquía histórica del duelo, pero también cargando el peso de 32 años sin disputar un Mundial, desde Estados Unidos 1994.

Bolivia es el único equipo de Conmebol que pasa a la repesca del Mundial 2026 (FIFA)

El técnico Óscar Villegas llegó a la repesca como séptimo en las Eliminatorias Sudamericanas, después de sellar su clasificación en la última fecha con un agónico triunfo 1-0 sobre Brasil.

Como preparación, Bolivia goleó 3-0 a Trinidad y Tobago en su último amistoso y la delegación se instaló en Monterrey con varios días de anticipación, cargada de ilusión colectiva.

Surinam, por su parte, representa la cara del fútbol emergente: clasificó como uno de los mejores segundos lugares de la fase final de la Concacaf, superando a Guatemala y El Salvador en su grupo, detrás de Panamá.

Surinam sueña con hacer historia; el DT Henk ten Cate dijo que no cree que Bolivia sea capaz de sorprenderlos @officialnatio_

Su último partido oficial fue una derrota 3-1 ante Guatemala a fines de 2025, y llegará al Estadio BBVA con el apoyo reducido de apenas unos 50 hinchas en las gradas, según ESPN Deportes. El técnico Henk Ten Cate tendrá el desafío de neutralizar la intensidad boliviana en condiciones adversas.

Hora y cómo ver en vivo Bolivia vs. Surinam

De acuerdo con el calendario confirmado por ESPN Deportes, el partido se jugará esta noche jueves 26 de marzo de 2026 en el Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey, México, con inicio a las 6:00 PM (ET). Se podrá ver en vivo desde EE.UU. a través de FS1 (Fox Sports 1, en inglés).

Formaciones de Bolivia vs. Surinam, hoy

El técnico Villegas no ha publicado el once oficial, pero la base del equipo se conoce a partir de los convocados y los amistosos previos, según ESPN Deportes.

Una de las novedades del plantel es Gerónimo Govea, arquero de 17 años del Montevideo Wanderers, convocado como tercer guardameta.

Irak disputará una de las finales de los repechajes intercontinentales ante Bolivia o Surinam Hadi Mizban - AP

La gran ausencia fue Marcelo Moreno Martins, el histórico goleador que intentó salir del retiro para llegar al repechaje, pero no fue incluido por Villegas.

Bolivia y su once probable: Carlos Lampe; Marcelo Tórrez, Luis Haquín, Efraín Morales, Moisés Villarroel; Ramiro Vaca, Fernando Nava, Luis Paz; Ervin Vaca, Bruno Miranda, Carlos Melgar.​

Camino al Mundial 2026 para el ganador

El vencedor de este partido no tendrá margen de descanso: deberá enfrentar a Irak el martes 31 de marzo, también en el Estadio BBVA de Monterrey, en la final del repechaje intercontinental.

El ganador de esa instancia obtendrá el último lugar disponible del Mundial 2026 para su confederación. En caso de que Bolivia avance, se convertiría en la selección que lleva más tiempo sin participar de un Mundial entre los 48 clasificados al torneo.

Fase Fecha Partido Sede Semifinal Jueves 26 de marzo Bolivia vs. Surinam Estadio BBVA, Monterrey Final Martes 31 de marzo. Ganador vs.

Irak Estadio BBVA, Monterrey

Historial entre Bolivia y Surinam

La asimetría de los rankings FIFA da una idea del duelo: Bolivia ocupa el puesto 76 del escalafón mundial, mientras que Surinam figura en la posición 123, según datos oficiales de la FIFA.

Sin embargo, el fútbol del repechaje tiene su propia lógica y la historia reciente de Surinam —que eliminó a El Salvador y Guatemala en la Concacaf— advierte que no será un rival sencillo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.