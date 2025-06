Botafogo avanza a octavos del Mundial pese a derrota ante el eliminado Atlético

El Botafogo brasileño avanzó a los octavos de final del Mundial de Clubes como segundo del Grupo B pese a perder 1-0 este lunes frente al Atlético de Madrid con un solitario gol de Antonie Griezmann en el minuto 87.

El Atlético, que necesitaba dos tantos más para seguir con vida, es el primer equipo europeo en ser eliminado del Mundial al concluir en el tercer lugar del grupo con 6 puntos.

El Paris Saint-Germain, primero de la llave, y el Botafogo, segundo, también terminaron con 6 puntos pero con un mejor diferencial de goles que el Atlético.

El tardío gol de Griezmann en el Rose Bowl de Pasadena (Los Ángeles) fue insuficiente para evitar la despedida, mientras Botafogo, campeón de la Copa Libertadores de América, se ratificó como una de las revelaciones del torneo al sobrevivir a uno de los grupos más complicados.

La escuadra carioca rompió todos los planes del grupo al tumbar anteriormente al PSG.

En el partido simultáneo, el PSG cumplió con los pronósticos y venció 2-0 a Seattle Seattle Sounders, lo que obligaba al Atlético a vencer por una diferencia de tres goles a Botafogo para clasificar. Pero los pupilos de Diego Simeone, que ya fueron machacados en el debut 4-0 ante el PSG, firmaron otra deslucida actuación y no se acercaron a la gesta. El Atlético reclamó dos penaltis en la primera mitad sobre Julián Álvarez, quien dio la asistencia del gol a Griezmann pero desperdició también otras ocasiones claras. El equipo colchonero, representante del fútbol español junto al Real Madrid, alarga una sequía de títulos que se prolonga desde la liga española de 2020-21. Como segundo del Grupo B, Botafogo jugará los octavos el 28 de junio frente al primer clasificado de la llave A, que se resolvía también el lunes. A falta de esa última fecha, Palmeiras encabeza el grupo con cuatro puntos, los mismos que el Inter Miami de Lionel Messi. El Oporto portugués y el Al-Alhy egipcio cierran la llave con una unidad cada uno. Lejos de la hazaña En su misión casi imposible, el Atlético no encontró aliento en las gradas del mítico Rose Bowl, sede de la final del Mundial de 1994. La afición carioca puso todo el color en uno de los laterales del coloso de Pasadena mientras el del Atlético estaba totalmente desangelado. Simeone no varió su planteamiento ni sumó más piezas ofensivas a la dupla del argentino Julián Álvarez y el noruego Alexander Sorloth, que se fueron en blanco del torneo. Mientras buscaban rendijas en el muro defensivo brasileño, alabado por Luis Enrique como el mejor que enfrentó el PSG esta temporada, el Fogao comenzó a ganarle la espalda a los centrales colchoneros. A los 10 minutos, Jefferson Savarino se plantó solo frente a Jan Oblak pero el arquero esloveno adivinó el remate del venezolano y salvó a su equipo. Del otro lado, el Atlético sólo inquietó con un remate alto del británico Conor Gallagher y un posible penalti sobre Álvarez que el árbitro mexicano César Augusto Ramos no señaló. A la media hora, un gol de Kvaratskhelia encarrilaba la victoria del PSG y redoblaba la presión sobre el Atlético, al que no le quedaba otro camino que la goleada. El equipo español suspiraba por un tanto antes del descanso y Álvarez tuvo la mejor ocasión en el minuto 41, al recibir un pase de Rodrigo de Paul y disparar desviado en una posición casi inmejorable. Justo antes del descanso, Ramos sí revisó en el monitor un pisotón de Gregore sobre Álvarez pero lo descartó por un empujón previo de Sorloth a Jair también en el área. La desesperación con la que Simeone protestó la decisión se contagió a sus pupilos en la segunda mitad, en la que el veterano Griezmann fue llamado a filas. El ánimo de los rojiblancos iba decayendo cuando Oblak tuvo que sacar otra mano salvadora para neutralizar un contragolpe fulminante de Igor Jesus. El acoso madrileño sólo dio frutos al borde del descuento. Griezmann abrió el marcador al rematar en el segundo palo un servicio desde la izquierda de Álvarez, sellando un triunfo estéril para el Atlético. Alineaciones: Atlético de Madrid: Jan Oblak - Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Javi Galán - Rodrigo De Paul (Koke, 65), Pablo Barrios (Nahuel Molina, 84), Conor Gallagher (Antoine Griezmann, 46) , Giuliano Simeone (Ángel Correa, 59) - Alexander Sorloth (Samuel Lino, 84) y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone. Botafogo: John Victor - Vitinho (Mateo Ponte, 74), Jair Cunha, Alexander Barboza, Alex Telles (Cuiabano, 65) - Gregore Silva, Marlon Freitas, Allan (Newton, 59) - Jefferson Savarino (Alvaro Montoro, 65), Igor Jesus y Artur (Santiago Rodríguez, 74) DT: Renato Paiva. gbv/ag