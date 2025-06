Bruce Springsteen lanza inédita compilación para reescribir una década de 1990 “perdida”

Con la publicación el viernes de "Tracks II: The Lost Albums", 83 temas en total, 74 de ellos completamente nuevos, la leyenda del rock estadounidense Bruce Springsteen intenta demostrar que la década de 1990 no fue, de hecho, perdida para él.

Para muchos fans, el cantante nacido en Nueva Jersey atravesó un periodo oscuro antes del cambio de siglo, cuando se separó temporalmente de su histórica banda, la E Street Band.

"A veces leo sobre mí mismo que la década de 1990 estuvo como perdida para mí", dice en un reciente video de YouTube. "De hecho, Patti (Scialfa, su esposa músico) y yo estábamos criando niños muy pequeños en ese entonces, y eso afectó parte de nuestro trabajo", añade para explicar su menor productividad.

Pero "en realidad, trabajaba todo el tiempo".

Springsteen, la voz de Estados Unidos proletario conocida por sus megaconciertos, dice que aprovechó la pandemia de Covid-19 para dar los últimos retoques a todo lo que le quedaba en los cajones.

El resultado: una extensa recopilación de 83 canciones organizadas temáticamente en siete álbumes, que abarcan desde 1983 hasta 2018.

"Tracks II", como su nombre lo indica, es la continuación de "Tracks", de 1998, a la que seguirá "Tracks III".

La compilación incluye tres discos, uno basado en su éxito "Streets of Philadelphia", un segundo, "Somewhere North of Nashville", se adentra en el country y el tercero rinde homenaje a California y su cultura mexicana.

El artista se hizo famoso en la década de 1970 con "Born to Run", alcanzó la fama internacional en la década siguiente con "Nebraska" y "Born in the USA" y, tras pasar un siglo alejado de su E Street Band, volvió a ella y al éxito con "The Rising" (2002), dedicado al 11 de septiembre de 2001.

Springsteen no es el primero que revisa sus archivos para publicar temas inéditos, aunque ello implique lanzar canciones que inicialmente quedaron fuera de sus primeros álbumes.

ia/ube/pno/atm/val