Buenas noticias para beneficiarios de Medicaid: un juez bloquea una ley que perjudicaba a miles

La reciente decisión de un tribunal federal generó alivio entre los pacientes de bajos ingresos que dependen de Medicaid y entre los estados que administran el programa. Una jueza federal impidió la entrada en vigor de una norma que amenazaba con restringir la financiación a proveedores esenciales, lo que podía derivar en el cierre de clínicas, interrupción de servicios básicos y un aumento considerable de los costos estatales.

El origen de la disputa por Medicaid

La controversia comenzó después de que el Congreso aprobara la Sección 71113 de la Ley de Reconciliación Presupuestaria, también conocida como One Big Beautiful Bill Act y promulgada el 4 de julio de 2025.

La disposición prohibía financiar con dinero de Medicaid a ciertas entidades, un concepto que, según la orden judicial, nunca fue explicado con claridad.

La disputa legal fue iniciada por un grupo de 22 estados y el Distrito de Columbia que argumentaron que la One Big Beautiful Act violaba la Cláusula de Gasto de la Constitución SAUL LOEB - AFP

Un grupo de 22 estados y el Distrito de Columbia demandaron al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), al secretario del organismo y a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, al sostener que la norma violaba la Cláusula de Gasto de la Constitución.

La Jueza Indira Talwani coincidió con esa lectura: determinó que los gobiernos estatales no habían recibido una notificación suficientemente precisa sobre los nuevos requisitos y que eso hacía inaplicable la regla.

La orden, emitida el 2 de diciembre de 2025 por el Tribunal de Distrito de Massachusetts, concedió la solicitud de una medida cautelar preliminar presentada por los estados.

Talwani afirmó que los demandantes acreditaron un riesgo real de perjuicio financiero. Entre los efectos posibles aparecían:

Un incremento de los costos administrativos para identificar proveedores alcanzados por la prohibición.

Mayores gastos en salud si estos establecimientos dejaban de atender a pacientes de Medicaid, lo que obligaba a los gobiernos a reemplazar fondos federales por recursos propios.

La Jueza Talwani determinó que la norma era inaplicable porque los gobiernos estatales no habían recibido una notificación suficientemente precisa sobre el concepto de "entidades prohibidas" Foto: Freepik

Asimismo, el tribunal advirtió inconsistencias temporales. Si bien la disposición entraba en vigor el 4 de julio de 2025, el estatus de “entidad prohibida” se definía recién a partir del 1° de octubre.

Esa superposición creaba una situación en la que los Estados podían verse forzados a devolver fondos federales que ya habían desembolsado en servicios brindados durante ese intervalo. Según Talwani, imponer condiciones retroactivas constituía una violación adicional, porque se alteraban programas de Medicaid previamente aprobados y se retiraba de manera súbita a proveedores esenciales.

Como subrayó Politico al analizar el caso, la resolución implica que la medida impulsada por el Congreso no podrá aplicarse, al menos de forma inmediata, a los sistemas de Medicaid de los 22 Estados demandantes y del Distrito de Columbia.

La decisión final del tribunal sobre Medicaid

La orden judicial prohíbe a los demandados aplicar la Sección 71113, incluso de manera retroactiva. En la práctica, el tribunal instruyó al HHS y a CMS a continuar con el desembolso de la financiación de Medicaid a los Estados demandantes como lo hacían antes, sin importar si las solicitudes de reembolso provenían de instalaciones calificadas como “entidades prohibidas” según la disposición impugnada.

Aunque el Departamento de Justicia solicitó la suspensión del fallo mientras apelaba, la magistrada la denegó, aunque sí autorizó una pausa administrativa de siete días para que el gobierno pudiera pedir una revisión ante una instancia superior

El gobierno federal había pedido una fianza anual de aproximadamente US$7,2 millones para cubrir eventuales daños si la ley era declarada válida en el futuro. La jueza rechazó esa pretensión y fijó una fianza nominal de apenas US$100, al entender que no había perjuicio monetario real para la administración: si los fondos no iban a las clínicas cuestionadas, debían destinarse igualmente a otros proveedores que prestaran los mismos servicios.

El Departamento de Justicia solicitó la suspensión del fallo mientras apelaba, pero la magistrada la denegó. No obstante, autorizó una pausa administrativa de siete días para que el gobierno pudiera pedir una revisión ante una instancia superior.