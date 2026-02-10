Buenas noticias para los latinos: el Clásico Mundial de Béisbol dará cupos para ir a los JJOO de Los Ángeles
El anuncio oficial indica que habrá espacios para los equipos mejor posicionados en el torneo mundial
- 4 minutos de lectura'
En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, seis selecciones competirán por las medallas de béisbol. El torneo contará con plazas específicas para países de América Latina, según las definiciones brindadas por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC, por sus siglas en inglés).
Países latinos podrán ir a los JJ.OO. de Los Ángeles
El Clásico Mundial de Beisbol 2026 definirá los nombres de las novenas latinas que participarán en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, de acuerdo con Sports Illustrated.
El anuncio oficial fue compartido por la WBSC el pasado lunes 9 de febrero, al revelar el sistema de clasificación para el torneo olímpico de béisbol. En este proceso, el Clásico Mundial de Béisbol desempeñará un papel clave, ya que representará la primera oportunidad para obtener un cupo al evento.
Los dos equipos mejor ubicados de América que aún no estén clasificados obtendrán un pase a las olimpiadas de Los Ángeles 2028. Esto representa una oportunidad histórica para diversas selecciones latinoamericanas.
La pelota caliente volverá a la cita olímpica en la próxima justa internacional tras ausentarse en París 2024. Las selecciones de sóftbol y béisbol de Estados Unidos ya tienen su pase automático por su calidad de anfitriones.
Son seis las naciones, incluida EE.UU., las que disputarán la competencia olímpica que se celebrará en el emblemático Dodger Stadium del 14 al 30 de julio de 2028.
Cuándo y dónde se juega el Clásico Mundial de Béisbol
La sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol estará compuesta por 20 equipos e incluirá a las estrellas de las Grandes Ligas, de acuerdo con ESPN.
El torneo iniciará el próximo jueves 5 de marzo y concluirá el martes 17 del mismo mes. Los partidos se desarrollarán en diferentes sedes alrededor del mundo, que son Japón, Estados Unidos y Puerto Rico.
Las selecciones pertenecientes al Grupo A (Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y Colombia) jugarán en el Estadio Hiram Bithorn en San Juan, Puerto Rico.
Por otro lado, los equipos del Grupo B (Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y Brasil) llevarán a cabo sus juegos en el Parque Daikin de Houston.
Mientras que el Tokio Dome, en la capital de Japón, será la sede para los que integran el Grupo C (Japón, Australia, Corea, República Checa y China Taipéi).
Finalmente, quienes forman parte del Grupo D (Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua) jugarán en el Estadio loanDepot en Miami, el mismo donde se llevarán a cabo las semifinales y la gran final del torneo.
El calendario de juegos ya está definido y es el siguiente:
Miércoles 4 de marzo
- China Taipéi vs. Australia
Jueves 5 de marzo
- República Checa vs. Corea del Sur
- Australia vs. República Checa
Viernes 6 de marzo
- Japón vs. China Taipéi
- Cuba vs. Panamá
- Países Bajos vs. Venezuela
- México vs. Gran Bretaña
- Puerto Rico vs. Colombia
- Nicaragua vs. República Dominicana
- Estados Unidos vs. Brasil
- China Taipéi vs. República Checa
Sábado 7 de marzo
- Corea del Sur vs. Japón
- Colombia vs. Canadá
- Nicaragua vs. Países Bajos
- Brasil vs. Italia
- Panamá vs. Puerto Rico
- Israel vs. Venezuela
- Gran Bretaña vs. Estados Unidos
- China Taipéi vs. Corea del Sur
Domingo 8 de marzo
- Australia vs. Japón
- Colombia vs. Cuba
- Países Bajos vs. República Dominicana
- Gran Bretaña vs. Italia
- Nicaragua vs. Israel
- Panamá vs. Canadá
- Brasil vs. México
Lunes 9 de marzo
- Corea del Sur vs. Australia
- República Dominicana vs. Israel
- Colombia vs. Panamá
- Brasil vs. Gran Bretaña
- Cuba vs. Puerto Rico
- Venezuela vs. Nicaragua
- México vs. Estados Unidos
Martes 10 de marzo
- República Checa vs. Japón
- Israel vs. Países Bajos
- Canadá vs. Puerto Rico
- Italia vs. Estados Unidos
Miércoles 11 de marzo
- Canadá vs. Cuba
- Italia vs. México
- República Dominicana vs. Venezuela
