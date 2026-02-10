Buenas noticias para los latinos: el Clásico Mundial de Béisbol dará cupos para ir a los JJOO de Los Ángeles

En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, seis selecciones competirán por las medallas de béisbol. El torneo contará con plazas específicas para países de América Latina, según las definiciones brindadas por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC, por sus siglas en inglés).

Países latinos podrán ir a los JJ.OO. de Los Ángeles

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 definirá los nombres de las novenas latinas que participarán en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, de acuerdo con Sports Illustrated.

Los dos países mejor posicionados en el Clásico Mundial de Beisbol obtendrán un pase a los Juegos Olímpicos (WBSC)

El anuncio oficial fue compartido por la WBSC el pasado lunes 9 de febrero, al revelar el sistema de clasificación para el torneo olímpico de béisbol. En este proceso, el Clásico Mundial de Béisbol desempeñará un papel clave, ya que representará la primera oportunidad para obtener un cupo al evento.

Los dos equipos mejor ubicados de América que aún no estén clasificados obtendrán un pase a las olimpiadas de Los Ángeles 2028. Esto representa una oportunidad histórica para diversas selecciones latinoamericanas.

La pelota caliente volverá a la cita olímpica en la próxima justa internacional tras ausentarse en París 2024. Las selecciones de sóftbol y béisbol de Estados Unidos ya tienen su pase automático por su calidad de anfitriones.

Son seis las naciones, incluida EE.UU., las que disputarán la competencia olímpica que se celebrará en el emblemático Dodger Stadium del 14 al 30 de julio de 2028.

Cuándo y dónde se juega el Clásico Mundial de Béisbol

La sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol estará compuesta por 20 equipos e incluirá a las estrellas de las Grandes Ligas, de acuerdo con ESPN.

El Clásico Mundial de Beisbol se jugará del 5 al 17 de marzo de 2026 (WBSC)

El torneo iniciará el próximo jueves 5 de marzo y concluirá el martes 17 del mismo mes. Los partidos se desarrollarán en diferentes sedes alrededor del mundo, que son Japón, Estados Unidos y Puerto Rico.

Las selecciones pertenecientes al Grupo A (Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y Colombia) jugarán en el Estadio Hiram Bithorn en San Juan, Puerto Rico.

Por otro lado, los equipos del Grupo B (Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y Brasil) llevarán a cabo sus juegos en el Parque Daikin de Houston.

Mientras que el Tokio Dome, en la capital de Japón, será la sede para los que integran el Grupo C (Japón, Australia, Corea, República Checa y China Taipéi).

Finalmente, quienes forman parte del Grupo D (Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua) jugarán en el Estadio loanDepot en Miami, el mismo donde se llevarán a cabo las semifinales y la gran final del torneo.

El Clásico Mundial de Beisbol se jugará en tres sedes: Japón, Estados Unidos y Puerto Rico. (WBSC)

El calendario de juegos ya está definido y es el siguiente:

Miércoles 4 de marzo

China Taipéi vs. Australia

Jueves 5 de marzo

República Checa vs. Corea del Sur

Australia vs. República Checa

Viernes 6 de marzo

Japón vs. China Taipéi

Cuba vs. Panamá

Países Bajos vs. Venezuela

México vs. Gran Bretaña

Puerto Rico vs. Colombia

Nicaragua vs. República Dominicana

Estados Unidos vs. Brasil

China Taipéi vs. República Checa

Sábado 7 de marzo

Corea del Sur vs. Japón

Colombia vs. Canadá

Nicaragua vs. Países Bajos

Brasil vs. Italia

Panamá vs. Puerto Rico

Israel vs. Venezuela

Gran Bretaña vs. Estados Unidos

China Taipéi vs. Corea del Sur

Domingo 8 de marzo

Australia vs. Japón

Colombia vs. Cuba

Países Bajos vs. República Dominicana

Gran Bretaña vs. Italia

Nicaragua vs. Israel

Panamá vs. Canadá

Brasil vs. México

Lunes 9 de marzo

Corea del Sur vs. Australia

República Dominicana vs. Israel

Colombia vs. Panamá

Brasil vs. Gran Bretaña

Cuba vs. Puerto Rico

Venezuela vs. Nicaragua

México vs. Estados Unidos

Martes 10 de marzo

República Checa vs. Japón

Israel vs. Países Bajos

Canadá vs. Puerto Rico

Italia vs. Estados Unidos

Miércoles 11 de marzo