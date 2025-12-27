Buenas noticias para los mexicanos: las Ventanillas de Salud en EE.UU. que brindan ayuda médica

Las Ventanillas de Salud (VDS, por sus siglas en español) forman parte de un programa del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Extranjero (IME, por sus siglas en español) denominado Ventanillas Comunitarias, el cual ofrece espacios dentro de consulados de México para la atención de connacionales dentro de un ambiente seguro y sin importar su estatus migratorio.

Dónde están las Ventanillas de Salud para mexicanos en EE.UU.

Existen diversas VDS en todo Estados Unidos, las ubicaciones exactas pueden consultarse a través del sitio web de Ventanillas de Salud UMS. Algunos de los estados con más sedes son:

Las Ventanillas de Salud se encuentran dentro de Consulados de México en Estados Unidos (ventanillasdesaludums.org)

Arizona

Douglas

Nogales

Phoenix

Tucson

Yuma

California

Calexico

Fresno

Los Angeles

Oxnard

Sacramento

San Bernardino

San Diego

San Francisco

San Jose

Santa Ana

Texas

Austin

Brownsville

Dallas

Del Río

Eagle Pass

El Paso

Laredo

Mcallen

Presidio

San Antonio

Florida

Miami

Orlando

En tanto, las siguientes ciudades solo tienen una oficina de Ventanillas de Salud:

Little Rock, Arkansas

Denver, Colorado

Washington D. C.

Atlanta, Georgia

Boise, Idaho

Chicago, Illinois

Indianapolis

Nueva Orleans

Boston

Detroit, Michigan

Saint Paul, Minnesota

Kansas, Missouri

Omaha, Nebraska

Las Vegas

New Brunswick, Nueva Jersey

Albuquerque, Nuevo México

Nueva York

Raleigh, Carolina del Norte

Oklahoma

Portland, Oregon

Filadelfia, Pennsylvania

Salt Lake City, Utah

Seattle

Milwaukee

Qué servicios ofrecen las Ventanillas de Salud

La VDS brindan diferentes servicios a la población mexicana en Estados Unidos, según su sitio web, los principales son:

Orientación y consejería en temas de prevención de enfermedades y promoción de la salud.

Detección oportuna de VIH/Sida, enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad, entre otras.

Referencia a servicios especializados de salud.

Aplicación de vacunas.

Apoyo en navegación en el sistema de salud de Estados Unidos.

Información e inscripción a programas públicos de salud en Estados Unidos.

Atención en salud mental.

Los servicios de las Ventanillas de Salud son gratuitos y se ofrecen sin importar el estatus migratorio del individuo (ventanillasdesaludums.org)

Pruebas de detección de padecimientos como:

Toma de presión arterial

Peso, talla y circunferencia de cintura (sobrepeso y obesidad)

Glucosa

Colesterol

VIH y otras infecciones de transmisión sexual

Tuberculosis

Enfermedades cardíacas

Mamografías

Papanicolaou y Virus del Papiloma Humano

Masa corporal

Prevención de enfermedades y promoción de la salud en

Alimentación y actividad física

Obesidad

Diabetes e hipertensión

Salud de la mujer

Salud infantil

Salud mental

Salud en el trabajo

Salud sexual

Infecciones de transmisión sexual y VIH/Sida

Adicciones

Violencia doméstica, entre otros

Cuáles son los requisitos para atenderse en las Ventanillas de Salud

El personal de las Ventanillas de Salud brinda la atención en español y gratuitamente, sin importar el estatus migratorio de sus connacionales.

Esto debido a que el programa del IME surge como una respuesta a los más de 4 millones de mexicanos que radican en el país norteamericano y no tienen seguro médico, según cálculos del propio instituto.

La barrera del idioma, de la cultura y la condición migratoria de los mexicanos que viven en EE.UU. los coloca en estado de vulnerabilidad y peligro, por lo que se busca que los migrantes tengan acceso a una vida saludable, además de promover el autocuidado físico y mental de todas las personas.

Las Unidades Móviles de Salud brindan servicios a mexicanos e hispanos en sus comunidades, como la aplicación de algunas vacunas (https://ventanillasdesaludums.org/)

En su sitio web, el programa aclara que está dirigido principalmente a mexicanos, aunque todas las personas de habla hispana, sin importar su condición migratoria, pueden ser atendidos gratis en las unidades, además de que la atención es segura y confidencial.

Por otro lado, existen las Unidades Móviles de Salud (UMS), que buscan llevar atención médica, cuyas rutas se pueden consultar a través del mapa web.

Estas unidades tienen rutas en las ciudades de: Chicago, Dallas, Denver, Las Vegas, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Orlando, Phoenix, Raleigh y Tucson y brindan servicios similares a los de las ventanillas.