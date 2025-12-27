Buenas noticias para los mexicanos: las Ventanillas de Salud en EE.UU. que brindan ayuda médica
Los recursos se ofrecen sin importar la condición migratoria y abordan salud física y mental
Las Ventanillas de Salud (VDS, por sus siglas en español) forman parte de un programa del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Extranjero (IME, por sus siglas en español) denominado Ventanillas Comunitarias, el cual ofrece espacios dentro de consulados de México para la atención de connacionales dentro de un ambiente seguro y sin importar su estatus migratorio.
Dónde están las Ventanillas de Salud para mexicanos en EE.UU.
Existen diversas VDS en todo Estados Unidos, las ubicaciones exactas pueden consultarse a través del sitio web de Ventanillas de Salud UMS. Algunos de los estados con más sedes son:
Arizona
- Douglas
- Nogales
- Phoenix
- Tucson
- Yuma
California
- Calexico
- Fresno
- Los Angeles
- Oxnard
- Sacramento
- San Bernardino
- San Diego
- San Francisco
- San Jose
- Santa Ana
Texas
- Austin
- Brownsville
- Dallas
- Del Río
- Eagle Pass
- El Paso
- Laredo
- Mcallen
- Presidio
- San Antonio
Florida
- Miami
- Orlando
En tanto, las siguientes ciudades solo tienen una oficina de Ventanillas de Salud:
- Little Rock, Arkansas
- Denver, Colorado
- Washington D. C.
- Atlanta, Georgia
- Boise, Idaho
- Chicago, Illinois
- Indianapolis
- Nueva Orleans
- Boston
- Detroit, Michigan
- Saint Paul, Minnesota
- Kansas, Missouri
- Omaha, Nebraska
- Las Vegas
- New Brunswick, Nueva Jersey
- Albuquerque, Nuevo México
- Nueva York
- Raleigh, Carolina del Norte
- Oklahoma
- Portland, Oregon
- Filadelfia, Pennsylvania
- Salt Lake City, Utah
- Seattle
- Milwaukee
Qué servicios ofrecen las Ventanillas de Salud
La VDS brindan diferentes servicios a la población mexicana en Estados Unidos, según su sitio web, los principales son:
- Orientación y consejería en temas de prevención de enfermedades y promoción de la salud.
- Detección oportuna de VIH/Sida, enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad, entre otras.
- Referencia a servicios especializados de salud.
- Aplicación de vacunas.
- Apoyo en navegación en el sistema de salud de Estados Unidos.
- Información e inscripción a programas públicos de salud en Estados Unidos.
- Atención en salud mental.
Pruebas de detección de padecimientos como:
- Toma de presión arterial
- Peso, talla y circunferencia de cintura (sobrepeso y obesidad)
- Glucosa
- Colesterol
- VIH y otras infecciones de transmisión sexual
- Tuberculosis
- Enfermedades cardíacas
- Mamografías
- Papanicolaou y Virus del Papiloma Humano
- Masa corporal
Prevención de enfermedades y promoción de la salud en
- Alimentación y actividad física
- Obesidad
- Diabetes e hipertensión
- Salud de la mujer
- Salud infantil
- Salud mental
- Salud en el trabajo
- Salud sexual
- Infecciones de transmisión sexual y VIH/Sida
- Adicciones
- Violencia doméstica, entre otros
Cuáles son los requisitos para atenderse en las Ventanillas de Salud
El personal de las Ventanillas de Salud brinda la atención en español y gratuitamente, sin importar el estatus migratorio de sus connacionales.
Esto debido a que el programa del IME surge como una respuesta a los más de 4 millones de mexicanos que radican en el país norteamericano y no tienen seguro médico, según cálculos del propio instituto.
La barrera del idioma, de la cultura y la condición migratoria de los mexicanos que viven en EE.UU. los coloca en estado de vulnerabilidad y peligro, por lo que se busca que los migrantes tengan acceso a una vida saludable, además de promover el autocuidado físico y mental de todas las personas.
En su sitio web, el programa aclara que está dirigido principalmente a mexicanos, aunque todas las personas de habla hispana, sin importar su condición migratoria, pueden ser atendidos gratis en las unidades, además de que la atención es segura y confidencial.
Por otro lado, existen las Unidades Móviles de Salud (UMS), que buscan llevar atención médica, cuyas rutas se pueden consultar a través del mapa web.
Estas unidades tienen rutas en las ciudades de: Chicago, Dallas, Denver, Las Vegas, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Orlando, Phoenix, Raleigh y Tucson y brindan servicios similares a los de las ventanillas.
