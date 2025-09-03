Bulgaria vs. España: a qué hora de EE.UU. se enfrentan y cómo ver en vivo el partido de Eliminatorias europeas

Bulgaria recibirá a España en el arranque de las actividades del Grupo E de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026, las cuales comenzaron el pasado 21 de marzo.

A qué hora y cómo ver Bulgaria vs. España desde Estados Unidos

El partido entre ambas selecciones se jugará este 4 de septiembre en el Vasil Levski National Stadium, casa de Bulgaria, de acuerdo con Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés). El encuentro arrancará 14.45 (hora del Este de EE.UU.).

Bulgaria y España comenzarán con las actividades del grupo E de eliminatorias de la UEFA (X/@AZAlkmaar) (X/@AZAlkmaar)

Los aficionados podrán disfrutar de este partido en el canal Fox Sports 2 para Estados Unidos, de acuerdo con Sporting News.

Bulgaria jugó en la liga C de la UEFA Nations League y avanzó a las fases finales tras quedar segundo de su grupo con 9 puntos. En la segunda ronda quedó eliminada por un global de 4-2 contra República de Irlanda. Ante la espera por su debut en las Eliminatorias, la selección búlgara se preparó para el arranque de las Eliminatorias con partidos amistosos tras finalizar su participación en la competencia de su confederación. En su último partido perdió 4-0 en contra de la selección de Grecia .

y avanzó a las fases finales tras quedar segundo de su grupo con 9 puntos. quedó eliminada por un global de 4-2 contra República de Irlanda. Ante la espera por su debut en las Eliminatorias, la selección búlgara se preparó con partidos amistosos tras finalizar su participación en la competencia de su confederación. En su último partido . España cerró de manera invicta su participación en la etapa de grupos de la Liga de Naciones. En las etapas finales dejó en el camino a Países Bajos y Francia para llegar hasta la final contra de Portugal, quien llevó el partido hasta los penales para derrotar a la selección española.

Bulgaria vs. España, un partido que puede marcar el rumbo del grupo

Ilian Dimov Iliev, director técnico de Bulgaria, mantuvo la base de jugadores que estuvieron presentes en el último partido amistoso contra Grecia. Entre sus principales figuras destaca Ilia Gruev, quien juega en la Premier League con el Leeds United.

Por su parte, Luis de la Fuente, entrenador de España, construyó una base de jugadores jóvenes y experimentados que buscará llegar al Mundial 2026 de la mano de Lamine Yamal, un chico de 18 años que deslumbra cada fin de semana a los seguidores del fútbol debido a sus habilidades con el balón.

España, Bulgaria, Turquía y Georgia conforman el grupo E de las eliminatorias de la UEFA (X/ @SEFutbol) (X/ @SEFutbol)

Para esta convocatoria, el seleccionador español sorprendió con los regresos de Dani Carvajal y Rodri, quienes volvieron a la actividad hace algunas semanas tras superar lesiones de rodilla.

Cómo es el proceso de clasificación en las Eliminatorias de la UEFA

El clasificatorio de UEFA se lleva a cabo en una etapa de grupos con 54 selecciones dividas en 12 sectores, según detalló la FIFA. El primer lugar de cada uno asegurará su pase directo al Mundial 2026.

Mientras, los 12 mejores segundos lugares y los cuatro ganadores de sección mejor clasificados de la Liga de Naciones competirán entre ellos en un play-off que otorga cuatro plazas. Cabe resaltar que esta confederación cuenta con 16 boletos a la justa mundialista.

UEFA es la confederación con mayor número de boletos a la justa mundialista (X/@UEFA) (X/@UEFA)

Hasta el momento, la UEFA no cuenta con ninguna selección clasificada a la justa, por lo tanto, todas aún tienen posibilidades de poder clasificar al primer Mundial con 48 naciones que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.