Qué se sabe de la búsqueda del asesino de Charlie Kirk y el video clave para la investigación

WASHINGTON.- Charlie Kirk, el popular activista conservador norteamericano de 31 años, fue asesinado el miércoles de un disparo en el cuello mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah. El agresor, que disparó con un rifle desde un techo cercano, se dio a la fuga y todavía lo están buscando con un amplio despliegue.

Unas 3000 personas estaban presentes en el evento al aire libre en Orem, Utah, para escuchar al fundador y director ejecutivo de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, en lo que era la primera parada de una gira prevista en varias universidades norteamericanas.

“Hemos recuperado lo que creemos que es el arma utilizada en el tiroteo de ayer”, dijo el jueves en conferencia de prensa el agente especial a cargo de la oficina del FBI en Salt Lake City, Robert Bohls, y agregó que habían “recolectado calzado, impresiones de palmas y marcas de antebrazos para su análisis”.

Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, dijo que el sospechoso “parece tener edad universitaria” y afirmó que habían conseguido rastrear los movimientos del sospechoso antes y después del tiroteo y que habían

Dos personas fueron arrestadas y liberadas sin cargos el miércoles en la búsqueda del responsable. Por el momento, no hay ningún sospechoso en custodia para lo que el gobernador de Utah, el republicano Spencer Cox, calificó de “asesinato político”.

Se observa un memorial improvisado en honor al activista juvenil e influencer Charlie Kirk, quien fue baleado durante un evento público, en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025 MELISSA MAJCHRZAK� - AFP�

El presidente norteamericano, Donald Trump, acusó a la “retórica de la izquierda radical” como responsable del asesinato en un video de cuatro minutos publicado en redes sociales el miércoles por la noche.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, viajará el jueves a Utah para seguir el caso de cerca.

Esto es lo que hay que saber sobre el tiroteo contra Kirk:

Las novedades de la investigación

El comisionado Mason dijo el jueves en conferencia de prensa:

“Pudimos rastrear los movimientos del tirador a partir de las 11.52 a.m. Este sujeto llegó al campus desde un punto cercano. Hemos seguido sus movimientos dentro del campus, a través de las escaleras, hasta el techo, a lo largo del techo, hasta la ubicación desde donde disparó. Después del tiroteo, pudimos rastrear sus movimientos mientras se dirigía al otro lado del edificio, saltaba desde el edificio y huía, saliendo del campus y entrando en un barrio”.

El sospechoso del tiroteo “parece tener edad universitaria”, según Mason. “Estamos confiados en nuestra capacidad para rastrear a ese individuo”, agregó en una conferencia de prensa. Según indicó, los investigadores pudieron captar al tirador en grabaciones de video tomadas y están intentando emplear técnicas de reconocimiento facial para identificarlo.

El agente especial a cargo de la oficina del FBI en Salt Lake City, Robert Bohls, dijo en la conferencia: “Hemos recuperado lo que creemos que es el arma utilizada en el tiroteo de ayer. Se trataba de un rifle de cerrojo de alta potencia. Ese rifle fue recuperado en un área boscosa a la que había huido el tirador. El laboratorio del FBI analizará esta arma”.

Un disparo desde el techo

Videos publicados en redes sociales muestran a Kirk hablando con un micrófono de mano sentado bajo un gazebo blanco cuando unos 20 minutos después de haber comenzado a hablar, según informaron las autoridades, el tirador disparó desde un techo. Se escucha un único disparo y Kirk se lleva la mano derecha al cuello mientras la sangre brota del lado izquierdo.

You can see the Charlie Kirk shooter running across the roof at Utah Valley University pic.twitter.com/uhigyKOgyc — rahmbo (@rahmbotrades) September 10, 2025

Se especula que el tirador disparó desde el Losee Center, ubicado a unos 137 metros de distancia en línea recta al anfiteatro al aire libre donde se realizaba el evento. Un video publicado en redes sociales captura la figura de una persona que parece correr por el techo del edificio segundos después del atentado.

Se muestran flores en el edificio Keller del campus de la Universidad del Valle de Utah después de que Charlie Kirk fuera baleado y muriera durante la visita de Turning Point a la universidad, el miércoles 10 de septiembre de 2025, en Orem, Utah Hannah Schoenbaum� - AP�

Segundos antes del disparo, Kirk había recibido una pregunta sobre los tiroteos masivos en Estados Unidos.

La Universidad del Valle de Utah es la universidad pública más grande del estado, con una matrícula de 47.000 estudiantes. Se encuentra a unos 64 kilómetros al sur de la capital estatal, Salt Lake City.

La búsqueda del asesino

En conferencia de prensa tras el ataque, las autoridades dijeron que creían que se trató de un ataque dirigido únicamente contra Kirk. “Hubo un solo disparo y una sola víctima”, afirmó Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah.

Las autoridades dijeron que el atacante vestía ropa oscura y dijeron no tener información que indicara que hubiera una segunda persona involucrada.

Esta captura de pantalla de un video de Jeremy King muestra al personal de seguridad trasladando al activista, en Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025 JEREMY KING� - UGC�

El director del FBI, Kash Patel, publicó en redes sociales la noche del miércoles que un sospechoso había sido detenido por el asesinato de Kirk, pero poco tiempo después volvió a publicar que la persona había sido liberada y que la investigación continuaba.

En total, dos personas fueron detenidas el miércoles, pero las autoridades determinaron que ninguna estaba relacionada con el tiroteo y ambas fueron liberadas, según indicaron funcionarios de seguridad. La policía estatal y agentes federales continuaban la búsqueda del tirador el jueves.

The subject in custody has been released after an interrogation by law enforcement. Our investigation continues and we will continue to release information in interest of transparency https://t.co/YXsG6YpFR5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025

La universidad informó que el campus fue evacuado inmediatamente y permanecía cerrado. Las clases fueron canceladas hasta nuevo aviso. A quienes aún se encontraban en el campus se les pidió permanecer en el lugar hasta que la policía pudiera escoltarlos de manera segura hacia la salida.

El ascenso político de Kirk

Kirk tenía 18 años cuando cofundó Turning Point en un suburbio de Chicago en 2012 junto con William Montgomery, un activista del Tea Party. Su objetivo era llevar sus ideas de bajos impuestos y gobierno limitado a los campus universitarios.

Turning Point respaldó con entusiasmo a Trump después de que asegurara la nominación presidencial del Partido Republicano en 2016. Durante la campaña electoral, Kirk trabajó como asistente personal del hijo mayor del entonces candidato, Donald Trump Jr.

Se colocan velas frente a una foto del activista juvenil e influencer Charlie Kirk, Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025 MELISSA MAJCHRZAK� - AFP�

La conexión con Trump le dio impulso a Turning Point. Pronto, Kirk se convirtió en una presencia habitual en la televisión por cable, mientras que las contribuciones al grupo se duplicaron y luego se triplicaron, alcanzando finalmente los 79,2 millones de dólares en 2022, según un análisis de declaraciones fiscales de acceso público. La organización afirma que actualmente tiene presencia en casi 4000 escuelas secundarias y campus universitarios.

El activista era conocido por sus declaraciones provocadoras sobre cuestiones raciales, que utilizaba para atraer a votantes de la Generación Z. “Lo siento. Si veo a un piloto negro, voy a pensar: ‘Espero que esté capacitado’”, dijo Kirk en un episodio de 2024 de su pódcast junto al también activista de derecha Jack Posobeic.

La reacción del arco político

Tanto republicanos como demócratas condenaron rápidamente el atentado.

Trump ordenó que las banderas se izaran a media asta y emitió una proclamación presidencial. El presidente, que sufrió una leve lesión en la oreja cuando fue baleado en un acto de campaña el año pasado, dijo que él y Kirk tenían una relación cercana.

El gobernador Spencer Cox habla en una conferencia de prensa en la Universidad del Valle de Utah, en Orem, Utah, el miércoles 10 de septiembre de 2025 Tess Crowley� - The Deseret News�

En el video publicado el miércoles por la noche, el presidente norteamericano responsabilizó por el crimen a “la retórica de la izquierda radical, que durante años ha comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con nazis y los peores criminales y asesinos en masa del mundo”.

”Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos presenciando en nuestro país y debe cesar ya", afirmó Trump y prometió tomar medidas contra los responsables de lo que calificó como “un momento oscuro para América”.

“Mi administración encontrará a cada uno de aquellos que contribuyeron a esta atrocidad”, advirtió.

President Trump shares a message on the assassination of Charlie Kirk.



“I ask all Americans to commit themselves to the American values for which Charlie Kirk lived & died. The values of free speech, citizenship, the rule of law & the patriotic devotion & love of God.” pic.twitter.com/3fBSgs4Zxa — The White House (@WhiteHouse) September 11, 2025

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, quien el pasado marzo había tenido a Kirk como invitado en su podcast, publicó en X: “El ataque contra Charlie Kirk es repugnante, vil y despreciable”.

Vance rindió un sentido homenaje ayer en X a su “verdadero amigo” Charlie Kirk, recordando el inicio de su amistad en 2017, cuando Kirk le envió un mensaje de felicitación tras su aparición en el programa de Tucker Carlson en Fox News. “Ese momento de bondad dio inicio a una amistad que perdura hasta el día de hoy”, escribió el vicepresidente.

Agencias AP, ANSA y diario The New York Times