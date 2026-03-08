Calendario de México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026: todos los partidos y posibles cruces en USA
El recorrido en el WBC combina una fase de grupos de alto perfil en Houston con foco especial en el cruce ante Estados Unidos
México comparte con Estados Unidos el centro de la escena en el Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés), con sede en Daikin Park, en Houston, según el esquema oficial del World Baseball Classic que presenta MLB. De acuerdo con el calendario y las designaciones de sede, la selección mexicana juega cuatro partidos de fase de grupos y, si avanza entre los dos primeros, se cruzará en cuartos de final con los clasificados del Grupo A, que se disputa en San Juan.
Clásico Mundial de Béisbol 2026: todos los partidos de México en el Grupo B
El Grupo B del World Baseball Classic 2026 se juega en Daikin Park, en Houston, con Estados Unidos, México, Italia, Brasil y Gran Bretaña, tal como se desprende del bloque de calendario y sedes que difunde MLB y que complementa la guía de TV del torneo.
A partir de esos listados, se puede reconstruir el fixture de México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, con un partido ya disputado y tres por jugarse en horario ET:
- Viernes 6 de marzo: México 8-2 Gran Bretaña, en Houston (Daikin Park).
- Domingo 8 de marzo: Brasil vs. México, 20:00 ET, en Houston (Daikin Park).
- Lunes 9 de marzo: México vs. Estados Unidos, 20:00 ET, en Houston (Daikin Park).
- Miércoles 11 de marzo: Italia vs. México, 19:00 ET, en Houston (Daikin Park).
De este modo, México disputa todo su calendario de fase de grupos en Houston. Su recorrido combina rivales europeos (Italia, Gran Bretaña) y sudamericanos (Brasil). Además, incluye el choque directo ante Estados Unidos, en un grupo que el propio entorno del World Baseball Classic describe como uno de los más atractivos de la primera fase.
Cómo ver los partidos de México del World Baseball Classic 2026 en Estados Unidos
El estreno de México ante Gran Bretaña se vio por FS1 y el duelo frente a Brasil del 8 de marzo también va en vivo por FS1. Se espera que el encuentro ante Estados Unidos del 9 de marzo se emita por FOX en horario central y que el cierre frente a Italia del 11 de marzo se transmita por Tubi.
Posibles cruces de México en cuartos de final del WBC
En cuanto al camino hacia la segunda fase, el formato del Clásico Mundial de Béisbol 2026 establece que los dos mejores equipos del Grupo B se enfrentarán en los cuartos de final con los clasificados del Grupo A, que se disputa en San Juan, según el análisis de “pools and schedule” que publicó MLB.
En ese mismo texto se explica que el emparejamiento de cuartos es cruzado. El 1.o del Grupo B se mide con el 2.o del Grupo A y el 1.o del Grupo A enfrenta al 2.o del Grupo B. Los cruces de esta llave están programados en Daikin Park, en Houston.
Con esa lógica, los posibles escenarios de México en cuartos del World Baseball Classic 2026 son:
- Si México termina 1.º del Grupo B: su rival de cuartos será el 2.º del Grupo A, que saldrá de un grupo con Puerto Rico, Cuba, Canadá, Colombia y Panamá, tal como figura en el calendario del WBC en MLB.
- Si México termina 2.º del Grupo B, se cruzará con el 1.º del Grupo A, donde Puerto Rico y Cuba se perfilan como candidatos fuertes para quedarse con el liderazgo de la zona, de acuerdo con el armado de grupos y sedes del World Baseball Classic.
