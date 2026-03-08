Cuándo juegan Venezuela vs. República Dominicana en Miami: el partido récord del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Miami se prepara para recibir uno de los capítulos más prometedores del Clásico Mundial de Béisbol en 2026 (WBC, por sus siglas en inglés). El epicentro de la competencia será el loanDepot park, estadio de los Marlins en el barrio de Little Havana, que funciona como sede del grupo integrado por Venezuela, República Dominicana, Israel, Países Bajos y Nicaragua. Entre la variada cartelera de encuentros programados, el duelo entre los seleccionados venezolano y dominicano ha acaparado la atención absoluta del público y del mercado y establecieron un récord de precios en la venta de entradas, un fenómeno inusual tratándose de una fase inicial de grupos.

Un partido récord el de Venezuela y Dominicana en el WBC

La expectación por este enfrentamiento no solo responde a la rivalidad histórica, sino también a la constelación de figuras que integrarán ambos planteles.

El costo de las entradas para el partido fijado para el 11 de marzo muestra una demanda inusualmente alta , al punto que el boleto más accesible oscila entre los 335 y 338 dólares, valores reservados para las ubicaciones más altas.

La escala de precios asciende rápidamente en las zonas intermedias, donde el costo por persona se sitúa entre 390 y 427 dólares.

El partido promete ser una auténtica fiesta latina en Florida Marta Lavandier� - AP�

La exclusividad tiene su correlato en las primeras filas, con valores de entre 629 y 1017 dólares, mientras que los asientos privilegiados detrás del plato pueden alcanzar los 5.000 dólares.

Este panorama contrasta con los cuartos de final, donde los tickets iniciales rondan los 180 dólares, apenas la mitad del valor mínimo solicitado para este cruce de fase regular.

Venezuela vs. República Dominicana: un duelo con historia

La historia del torneo registra cuatro enfrentamientos previos entre ambas naciones. La hegemonía inicial fue dominicana, con victorias en 2006 por 11-5, en 2013 por 9-3 y en 2017 por 3-0.

Sin embargo, en 2023, la selección de Venezuela logró romper la tendencia negativa al imponerse 5-3, en un partido que dejó una huella significativa por la calidad de las estrellas en el diamante, entre ellas Juan Soto.

El nuevo capítulo de esta rivalidad, considerado por los aficionados como el encuentro más atractivo de la primera ronda, se desarrollará el miércoles 11 de marzo a las 20:00 horas (ET).

El calendario oficial, según datos de la organización, establece que la actividad del grupo en Miami se extenderá del 6 al 11 de marzo.

El venezolano Luis Arraez enciende las gradas con un batazo en el loanDepot park de Miami

Tras cerrar la fase de grupos, el loanDepot park será anfitrión de parte de los cuartos de final, compartiendo sede con Houston, para luego albergar el desenlace definitivo del certamen: las semifinales los días 15 y 16 de marzo, y el gran duelo por el título el martes 17.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.