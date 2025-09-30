Calendario de pago SNAP para Carolina del Norte en el mes de octubre 2025

El Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) garantiza la seguridad alimentaria de alrededor de 41 millones de personas de bajos ingresos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) administra este beneficio y publicó las fechas de cobro para Carolina del Norte en octubre 2025.

Cuándo se deposita el pago de SNAP en Carolina del Norte

La ayuda económica se otorga en una fecha específica de acuerdo con el Número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés) en Carolina del Norte. Los depósitos se harán entre los días 3 y 21 de cada mes, según el USDA.

Los pagos deben usarse para la compra de alimentos considerados de alimentación básica (SNAP/Archivo) Freepik - Freepik

El cronograma de pagos para octubre es el siguiente:

Si el SSN termina en 1: beneficios disponibles el día 3

Si el SSN termina en 2: beneficios disponibles el día 5

Si el SSN termina en 3: beneficios disponibles el día 7

Si el SSN termina en 4: beneficios disponibles el día 9

Si el SSN termina en 5: beneficios disponibles el día 11

Si el SSN termina en 6: beneficios disponibles el día 13

Si el SSN termina en 7: beneficios disponibles el día 15

Si el SSN termina en 8: beneficios disponibles el día 17

Si el SSN termina en 9: beneficios disponibles el día 19

Si el SSN termina en 0: beneficios disponibles el día 21

Los cupones para compra de alimentos se perciben una vez al mes (SNAP/AP:Allison Dinner) Allison Dinner - FR171780 AP

Cómo solicitar los Servicios de Alimentos y Nutrición en Carolina del Norte

Para acceder a los Servicios de Alimentos y Nutrición (FNS, por sus siglas en inglés), también conocidos como cupones para alimentos, un integrante de tu hogar debe presentar una solicitud y completar una entrevista, informó el Departamento de Salud y Servicios Humanitarios de Carolina del Norte (NCDHHS, por sus siglas en inglés).

Una vez recibida la solicitud, puede tomar hasta 30 días para que llegue la tarjeta de transferencia electrónica de beneficios, la cual permite cobrar los beneficios.

La solicitud requiere los siguientes documentos:

Identificación personal o del jefe de familia (licencia de conducir, acta de nacimiento u otra emitida por el gobierno)

o del jefe de familia (licencia de conducir, acta de nacimiento u otra emitida por el gobierno) Números de Seguro Social, fechas de nacimiento y estado de ciudadanía de cada persona en el hogar

fechas de nacimiento y estado de ciudadanía de cada persona en el hogar Facturas mensuales del hogar , incluido el cuidado de niños, la manutención y el cuidado de adultos discapacitados

, incluido el cuidado de niños, la manutención y el cuidado de adultos discapacitados Facturas médicas de personas mayores de 60 años o discapacitadas

de personas mayores de 60 años o discapacitadas Comprobante de ingresos de cada persona

Documentos o identificaciones de otros beneficios como Medicaid, SSI o WFFA (también conocido como TANF)

Para acceder a los cupones SNAP es necesario cumplir con una serie de requisitos (Pexels/Wendy Wei)

La solicitud puede presentarse en línea a través de ePASS, por correo o de manera presencial en una oficina del Departamento de Servicios Sociales (DSS).

Finalmente, un trabajador social realizará una breve entrevista en la que confirmará la elegibilidad, la cantidad de beneficios disponibles y los pasos a seguir.

Cuáles son los criterios de elegibilidad

La elegibilidad para los Servicios de Alimentos y Nutrición depende de los ingresos, el tamaño del hogar, los activos y otros factores, según el NCDHHS.

Es posible recibir los beneficios si cumples alguna de las siguientes condiciones:

No tienes trabajo o percibes un salario bajo

o percibes un salario bajo Recibes beneficios de asistencia familiar Trabajo Primero (WFFA), asistencia temporal para familias necesitadas (TANF) o SSI (para personas con discapacidad)

Trabajo Primero (WFFA), asistencia temporal para familias necesitadas (TANF) o SSI (para personas con discapacidad) Eres mayor de 60 años o tienes una discapacidad y bajos ingresos

No cuentas con vivienda estable

Eres residente de Carolina del Norte

Tienes número de Seguro Social

Las personas que soliciten SNAP deben ser residentes del estado (Pixabay/@Canva) (Pixabay/@Canva)

En caso de retraso en los pagos SNAP, se debe verificar el saldo consultando la cuenta EBT en línea o llamando al número de servicio al cliente en el reverso de la tarjeta.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con el centro de atención de Carolina del Norte al 1-888-622-7328 o enviar un mensaje en línea a la División de Servicios Sociales.