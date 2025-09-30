Calendario de pago SNAP para Carolina del Norte en el mes de octubre 2025
Los beneficiarios del programa comenzarán a recibir el pago de los cupones alimenticios los primeros días del mes, de acuerdo con el número del Seguro Social
- 4 minutos de lectura'
El Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) garantiza la seguridad alimentaria de alrededor de 41 millones de personas de bajos ingresos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) administra este beneficio y publicó las fechas de cobro para Carolina del Norte en octubre 2025.
Cuándo se deposita el pago de SNAP en Carolina del Norte
La ayuda económica se otorga en una fecha específica de acuerdo con el Número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés) en Carolina del Norte. Los depósitos se harán entre los días 3 y 21 de cada mes, según el USDA.
El cronograma de pagos para octubre es el siguiente:
- Si el SSN termina en 1: beneficios disponibles el día 3
- Si el SSN termina en 2: beneficios disponibles el día 5
- Si el SSN termina en 3: beneficios disponibles el día 7
- Si el SSN termina en 4: beneficios disponibles el día 9
- Si el SSN termina en 5: beneficios disponibles el día 11
- Si el SSN termina en 6: beneficios disponibles el día 13
- Si el SSN termina en 7: beneficios disponibles el día 15
- Si el SSN termina en 8: beneficios disponibles el día 17
- Si el SSN termina en 9: beneficios disponibles el día 19
- Si el SSN termina en 0: beneficios disponibles el día 21
Cómo solicitar los Servicios de Alimentos y Nutrición en Carolina del Norte
Para acceder a los Servicios de Alimentos y Nutrición (FNS, por sus siglas en inglés), también conocidos como cupones para alimentos, un integrante de tu hogar debe presentar una solicitud y completar una entrevista, informó el Departamento de Salud y Servicios Humanitarios de Carolina del Norte (NCDHHS, por sus siglas en inglés).
Una vez recibida la solicitud, puede tomar hasta 30 días para que llegue la tarjeta de transferencia electrónica de beneficios, la cual permite cobrar los beneficios.
La solicitud requiere los siguientes documentos:
- Identificación personal o del jefe de familia (licencia de conducir, acta de nacimiento u otra emitida por el gobierno)
- Números de Seguro Social, fechas de nacimiento y estado de ciudadanía de cada persona en el hogar
- Facturas mensuales del hogar, incluido el cuidado de niños, la manutención y el cuidado de adultos discapacitados
- Facturas médicas de personas mayores de 60 años o discapacitadas
- Comprobante de ingresos de cada persona
- Documentos o identificaciones de otros beneficios como Medicaid, SSI o WFFA (también conocido como TANF)
La solicitud puede presentarse en línea a través de ePASS, por correo o de manera presencial en una oficina del Departamento de Servicios Sociales (DSS).
Finalmente, un trabajador social realizará una breve entrevista en la que confirmará la elegibilidad, la cantidad de beneficios disponibles y los pasos a seguir.
Cuáles son los criterios de elegibilidad
La elegibilidad para los Servicios de Alimentos y Nutrición depende de los ingresos, el tamaño del hogar, los activos y otros factores, según el NCDHHS.
Es posible recibir los beneficios si cumples alguna de las siguientes condiciones:
- No tienes trabajo o percibes un salario bajo
- Recibes beneficios de asistencia familiar Trabajo Primero (WFFA), asistencia temporal para familias necesitadas (TANF) o SSI (para personas con discapacidad)
- Eres mayor de 60 años o tienes una discapacidad y bajos ingresos
- No cuentas con vivienda estable
- Eres residente de Carolina del Norte
- Tienes número de Seguro Social
En caso de retraso en los pagos SNAP, se debe verificar el saldo consultando la cuenta EBT en línea o llamando al número de servicio al cliente en el reverso de la tarjeta.
Para más información, los interesados pueden comunicarse con el centro de atención de Carolina del Norte al 1-888-622-7328 o enviar un mensaje en línea a la División de Servicios Sociales.
Otras noticias de Subsidios
- 1
Este es el ejercicio que deben realizar los mayores de 60 años para vivir más, según Harvard
- 2
La nueva regla de la CBP que entra en vigor este 30 de septiembre para los extranjeros que usen el Formulario I-94
- 3
Buenas noticias para California: el popular supermercado que abre cinco nuevas sucursales y ofrece decenas de empleos
- 4
Se derrumbó su sueño americano: es colombiana, tuvo que decirle adiós a EE.UU. y mostró todo su dolor en el aeropuerto