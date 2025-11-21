Calendario NFL 2025: cuándo, a qué hora y cómo ver los juegos de Thanksgiving, Black Friday y Navidad

La temporada regular de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) entra en su tramo final con algunos de los partidos más esperados del año, programados para los feriados de Acción de Gracias, Black Friday y Navidad, tres fechas tradicionales en el calendario deportivo de Estados Unidos.

Cuándo y a qué hora ver los partidos de Thanksgiving y Black Friday de la NFL

Los juegos de Thanksgiving formarán parte de la semana 13 de la temporada regular y se disputarán el 27 de noviembre. De acuerdo con el calendario oficial de la NFL, habrá tres enfrentamientos durante el feriado:

13.00 hs (Este de EE.UU.) – Green Bay Packers vs. Detroit Lions (Fox Sports)

– vs. (Fox Sports) 16.30 hs (Centro de EE.UU.) – Kansas City Chiefs vs. Dallas Cowboys (CBS)

– vs. (CBS) 20.20 hs (Centro de EE.UU.) – Baltimore Ravens vs. Cincinnati Bengals (NBC)

Habrá tres juegos de la NFL para Acción de Gracias (Unsplash)

Juego del Black Friday

El tradicional encuentro del Black Friday se jugará el 28 de noviembre, con un solo partido programado:

15.00 hs (Este de EE.UU.) – Chicago Bears vs. Philadelphia Eagles (Amazon Prime Video)

A qué hora y dónde ver los partidos de Navidad 2025 de la NFL

Para el 25 de diciembre de este año, habrá tres juegos programados de la NFL durante las celebraciones de Navidad. El primero será un duelo entre los Vaqueros de Dallas contra los Comandantes de Washington, y se llevará a cabo a las 13.00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos, y se podrá ver por medio de Netflix.

Isiah Pacheco (10), running back de los Chiefs de Kansas City, anota cerca de Jeremy Chinn (11), safety de los Raiders de Las Vegas, durante la segunda mitad de un juego de fútbol americano de la NFL el domingo 19 de octubre de 2025, en Kansas City, Misuri. (AP Photo/Reed Hoffmann) Reed Hoffmann - FR48783 AP

El segundo enfrentamiento del día correrá a cargo de los Leones de Detroit y los Vikingos de Minnesota, que arrancará a las 15.30 hs, tiempo del Centro de Estados Unidos y que se transmitirá por Netflix también.

El último duelo de Navidad estará a cargo de los Broncos de Denver contra los Jefes de Kansas City, para cerrar la velada a las 19.15 hs, tiempo del Centro, donde los aficionados podrán seguir la acción a través de Amazon Prime Video.

Cuándo es el Super Bowl 2026

El Super Bowl LX se jugará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, hogar de los San Francisco 49ers, ubicado en Santa Clara, California, según confirmó la NFL.

Bad Bunny será el encargado del medio tiempo del Super Bowl 2026 (nfl.com)

Aunque aún no se definen los equipos que disputarán el trofeo Vince Lombardi, la NFL ya confirmó que Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo.

La elección del artista puertorriqueño generó debate en el país, incluso con críticas del presidente Donald Trump, pero Benito Antonio Martínez Ocasio lo considera un reconocimiento para los latinos.

“Esto es para aquellos que vinieron antes que yo y corrieron incontables yardas para que yo pudiera llegar y anotar un touchdown.

Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Dile a tu abuela que seremos el espectáculo del Super Bowl LX”, declaró en entrevista con la NFL.