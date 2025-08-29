California vs. Florida: cuál es el estado más divertido para visitar, según un estudio

A pocas semanas de que termine el verano boreal, un estudio reveló cuáles son los estados más entretenidos de Estados Unidos para visitar en cualquier época del año. La investigación destacó a California como el destino con mayor variedad de actividades y entretenimiento, seguido de cerca por Florida.

California es el estado más divertido de EE.UU., según un informe

Un nuevo estudio de WalletHub comparó todas las jurisdicciones de Estados Unidos bajo 26 indicadores de diversión en dos categorías principales: “entretenimiento y recreación” y “vida nocturna”. Así, analizó desde el costo del cine, la accesibilidad a parques nacionales y hasta las opciones para salir de noche, y denominó a California como el estado más divertido de 2025.

California fue elegido como el más divertido por su acceso a la playa, la variedad de atracciones y su vida nocturna Visit The USA

El Estado Dorado encabezó el listado por su amplia cantidad de parques de atracciones, cines, restaurantes y gimnasios. Ideal no solo para las personas que disfrutan de su tiempo al aire libre, sino también para quienes eligen planes más tranquilos como ver una película o visitar un museo. De acuerdo a WalletHub, es la segunda entidad con mayor número de actividades recreativas por persona.

Especialmente para los que disfrutan de actividades al aire libre, el estado se consideró como la gran opción: tiene los caminos más pintorescos per cápita y los sextos más largos de EE.UU. Además, el estudio determinó que California cuenta con el mejor acceso a la playa en el país norteamericano y el cuarto mejor clima, cuando no se registran temperaturas extremas.

Mientras que para las personas que disfrutan de una vida nocturna vibrante, el Estado Dorado resaltó por poseer un número muy alto de establecimientos de artes escénicas y festivales de música.

Incluso, del total de las 50 jurisdicciones, se posicionó en el noveno puesto del mejor acceso a bares. “Y aunque California es uno de los estados más caros para la cerveza, es el menos caro para el vino, probablemente debido a la abundancia producida localmente”, añadieron los investigadores.

La combinación de todos esos factores lo hicieron encabezar la lista. En los puestos siguientes quedaron entidades como Florida, Nevada, Illinois, Nueva York y Colorado.

Por qué Florida quedó en el segundo puesto del ranking

Florida es el segundo estado más divertido del territorio norteamericano. WalletHub estableció en su informe que el Estado del Sol lidera en EE.UU. por su número de restaurantes, parques de atracciones, salas de juegos y festivales de música por persona.

Además, se posicionó como la cuarta jurisdicción con la mayor cantidad de actividades turísticas por habitante y el séptimo mejor en variedad de artes, entretenimiento y establecimientos recreativos.

Florida fue elegido como el segundo estado más divertido de EE.UU.

El Estado del Sol se mostró clave para quienes disfrutan de estar al aire libre, ya que, si bien tiene veranos muy calurosos, posee un buen clima en general. El informe, además, destacó que cuenta con el mayor número de puertos deportivos y la segunda mayor cantidad de kilómetros de costa.

Por otro lado, se posicionó en el sexto puesto de las entidades con mejor vida nocturna del país norteamericano. Lo que lo convirtió en una buena opción para quienes disfrutan del equilibrio entre salir de noche y realizar actividades durante el día.

Top 10 de los estados más divertidos para visitar de EE.UU., según WalletHub

Para llevar a cabo el estudio, WalletHub comparó todos los estados en función de las categorías de “entretenimiento y recreación” y “vida nocturna”. Sobre ambos puntos, los especialistas utilizaron 26 métricas y determinaron un puntaje para otorgarle a cada entidad una calificación entre cero y 100 puntos.

Así, el ranking definió que los diez más divertidos de EE.UU. son:

California

Florida

Nevada

Illinois

Nueva York

Colorado

Washington

Texas

Minnesota

Oregon

California fue elegido como el estado más divertido de EE.UU. para visitar en 2025 Visit The USA

“Estos estados ayudan a los residentes a mantenerse activos y socializar, y también son ideales para los viajeros que quieren aprovechar al máximo la cantidad limitada de tiempo que tienen para explorar”, afirmó Chip Lupo, analista de WalletHub.