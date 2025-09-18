Adiós a un ícono de California: la popular tienda que cierra después de 30 años este domingo 21 de septiembre

Luego de tres décadas de historia, Main Street Brewery, el emblemático bar cervecero del centro de Pleasanton, en California, cerrará sus puertas este domingo 21 de septiembre. Los propietarios, Matt y Sharon Billings, aclararon que la decisión no se debió a motivos económicos, sino que consideran que es momento de comenzar un nuevo capítulo en sus vidas y dedicar tiempo a la familia, viajes y nuevos proyectos.

Main Street Brewery: el icónico bar cervecero de California despide 30 años de historia

El local, situado en el 830 de Main St., se encuentra en el extremo norte del centro de la ciudad californiana, frente al histórico edificio del Pleasanton Hotel. El establecimiento se consolidó durante años como un bar y restaurante que sirvió como punto de encuentro para la comunidad.

Los dueños anunciaron la noticia a través de sus redes sociales e invitaron a los clientes a acercarse al restaurante para despedirse Facebook: Main Street Brewery

“Con el corazón apesadumbrado, después de 30 maravillosos años, pronto tendremos que despedirnos. Servirles a ustedes y a sus familias fue una de las mayores alegrías de nuestra vida. Hemos compartido comidas, música, risas e historias. En el camino, forjamos amistades eternas, conocimos personas que siempre recordaremos y vivimos momentos que nunca olvidaremos”, publicaron los dueños del establecimiento en sus redes sociales.

En el comunicado, invitaron a la comunidad a visitarlos en las semanas previas al cierre. “Nos encantaría tener la oportunidad de verlos antes de terminar este capítulo. Desde lo más profundo de nuestro corazón, gracias por haber sido parte de nuestro camino”, enfatizaron.

Por qué cierra Main Street Brewery, en Pleasanton

Sharon Billings comentó a The Independent que la decisión no estuvo motivada por cuestiones económicas, sino que simplemente consideraron que era momento de avanzar.

“Es tiempo de pasar al siguiente capítulo de nuestras vidas y hacer las cosas de las que siempre hablamos: tomar vacaciones, pasar más tiempo con la familia e incluso jugar un poco de pickleball. Cuando diriges un negocio que amas, siempre estás presente, y a veces es difícil alejarse porque es tu verdadera pasión”, describió.

La velada de despedida contará con la presentación de los Cocktail Monkeys, una banda que actuó en el local desde sus comienzos Facebook: Main Street Brewery

Para despedirse, el bar ofrecerá música en vivo durante sus últimos días, con presentaciones de bandas como Jim Ashley, Red Hots e Inner-State 80s. La noche del cierre estará a cargo de los Cocktail Monkeys, un grupo muy especial que tocó en el lugar desde sus inicios. “Nos vamos tal como llegamos: con música en vivo, buena cerveza y excelente compañía”, comentó la dueña.

Con esta clausura, son dos los negocios del centro de Pleasanton que suspendieron sus actividades durante este verano boreal. En julio, Starbucks finalizó su contrato tras permanecer una década en el 511 de Main Street.

Cómo era Main Street Brewery: cervezas artesanales y eventos especiales

Fundado en 1996, Main Street Brewery es uno de los últimos del centro que conserva el estilo de un dive bar. Al cruzar la puerta principal, los clientes son recibidos por una barra tradicional y un pequeño escenario decorado con recuerdos de las numerosas bandas que tocaron allí a lo largo de los años.

El restaurante se caracteriza por tener una barra clásica y un pequeño escenario adornado con recuerdos de las bandas locales y de gira que se presentaron a lo largo de los años Facebook: Main Street Brewery

Además de sus cervezas artesanales, ofrecía platos típicos de pub, como hamburguesas, sándwiches, ensaladas y papas fritas. La dueña describió el bar como un sitio para beber o comer rápido. Además, remarcó que nunca fue un lugar alborotado ni propenso a peleas, sino un espacio donde las personas disfrutaban de la compañía.

Con el tiempo, Main Street Brewery se convirtió en sede de despedidas de soltera, bodas y todo tipo de celebraciones. Entre tantos eventos, Billings recordó una fiesta de 70 años que incluyó un espectáculo al estilo de Las Vegas.