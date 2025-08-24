Adiós a un clásico de California: el restaurante mexicano que cierra tras 25 años por la venta de su edificio
Tlaloc Sabor Mexicano, ubicado en San Francisco, era conocido por sus platillos caseros y sus salsas elaboradas con ingredientes frescos de su propia granja
Tras 25 años de historia, Tlaloc Sabor Mexicano, en el corazón del Distrito Financiero de San Francisco, cerró sus puertas. Conocido por sus salsas y el uso de ingredientes frescos de su propia granja orgánica, el restaurante puso fin a sus operaciones debido al alza de costos y a la puesta en venta del edificio.
Después de 25 años, Tlaloc Sabor Mexicano cerró su local en San Francisco
Mediante un anuncio publicado el lunes en redes sociales y en su portal web, el chef y dueño Jorge Saldaña confirmó la clausura inmediata de su local gastronómico mexicano: “Nuestra ubicación en San Francisco cerrará esta semana a partir del 18 de agosto de 2025 debido al aumento de costos”.
Sin embargo, precisó que aún es posible realizar pedidos y que planea mudarse a otro local: “Ya estamos planeando una reubicación y esperamos darles la bienvenida muy pronto en un nuevo espacio. Mientras tanto, pueden seguir disfrutando de todos sus platillos favoritos en nuestro restaurante hermano, Cancún Sabor Mexicano en Berkeley. También continuaremos ofreciendo servicio de catering: misma comida, mismos sabores, solo en una cocina diferente”.
Este miércoles, Miguel Isidro, supervisor de sala en Cancún, dijo a SF Gate que, al recibir el aviso de que el propietario había puesto el edificio en venta con poca antelación, no pudieron elaborar un proyecto de mudanza de forma inmediata.
La construcción, de aproximadamente 465 metros cuadrados distribuidos en cuatro pisos, ubicada en 525 Commercial Street, se encuentra en el mercado para venta o alquiler, de acuerdo al anuncio de la empresa inmobiliaria LoopNet. El precio para la compra es de casi 3 millones de dólares, lo que equivale a unos US$6370 por metro cuadrado.
Según detalló Business Times, una fuente cercana a la operación indicó que es probable que el nuevo comprador destine el espacio a otro restaurante. Según registros oficiales, Saldaña adquirió el inmueble en 1997 por US$670 mil y en 2009 lo vendió al dueño actual por US$1,9 millones.
La historia de Tlaloc y Jorge Saldaña: 25 años de auténtica comida mexicana y salsas artesanales
Saldaña se mudó a California y, a principios de la década de 1990, abrió su primer local, Cancún Sabor Mexicano, en 2134 Allston Way, en el centro de Berkeley, donde ofrecía inicialmente platillos tradicionales y frescos. Más adelante, en 2000, inauguró Tlaloc Sabor Mexicano en el Distrito Financiero de San Francisco, según detalló la página oficial del restaurante.
Su granja de aproximadamente 52 hectáreas, ubicada en el centro de una zona protegida en el condado de Sonoma, cultiva de manera orgánica tomates de distintas variedades, pimientos crujientes, pepinos, calabazas, sandías, cilantro, verdolaga, brócoli, espinaca, maíz, manzanas, y repollo.
En 2011, Saldaña fundó Sabor Mexicano Foods para responder a las solicitudes de sus clientes de adquirir sus salsas y totopos caseros para llevar y en tiendas. Entre su variedad se encuentran:
- Chunky Salsa: elaborada con tomates asados a mano, tomatillos, chiles jalapeños, cilantro, agua, sal marina.
- Salsa Verde: preparada con tomatillos asados a mano, chiles jalapeños, ajo, cilantro, agua, sal marina.
- Garlic Salsa: elaborada con tomates asados a mano, chile de árbol, ajo, aceite de oliva, ácido cítrico, sal marina.
- Salsa Infierno: con tomates asados a mano, chile habanero, cebollas caramelizadas (aceite de oliva, cebolla), cilantro, agua, sal marina.
