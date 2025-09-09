“Formamos una familia”: el icónico local de California que cierra sus puertas tras 25 años de atención al público

La histórica cervecería ubicada en San Francisco “21st Amendment Brewery” cerrará sus puertas tras más de 25 años de servicio. La caída en las ventas fue uno de los principales motivos detrás de la difícil decisión.

El comunicado de los cofundadores de 21st Amendment Brewery

Nico Freccia, cofundador de la cervecería, afirmó que el prestamista les comunicó que dejaría de financiar el local ubicado en 563 2nd St, San Francisco, CA 94107, EE. UU. debido a su “pérdida de efectivo”. Por tanto, su último día será el 4 de noviembre de este año.

El prestamista de la cervecería había desistido de financiarla por más tiempo dada las pérdidas en ventas Instagram/@21stamendment

“El prestamista básicamente llegó a la conclusión de que hay demasiada presión en esta industria, demasiados vientos en contra y que ya no van a financiarnos”, sostuvo Freccia en diálogo con SFGate.

La noticia generó sorpresa entre los clientes fieles a la cervecería. Esto, dado que el cofundador O’Sullivan había anunciado su retiro de las operaciones diarias para contratar a un nuevo director ejecutivo, con la idea de extender el legado del local.

“Formamos una familia”: el icónico local de California que cierra sus puertas tras 25 años de atención

“Hemos incorporado a un nuevo director ejecutivo gracias a una nueva alianza que busca incorporar proveedores tanto dentro como fuera del sector cervecero, con el objetivo de desarrollar una plataforma más amplia y mayor capacidad de llenado en nuestra planta de producción de San Leandro”, informaba O’Sullivan en su cuenta de Instagram hace pocas semanas.

“Me tomaré un merecido descanso y luego exploraré futuras oportunidades. Nos vemos a la vuelta de la esquina”, agregaba. Lo que no sabía en ese momento es que iba a tener que cerrar el local.

Las razones detrás del cierre de la cervecería

Los ingresos de 21st Amendment Brewery cayeron un 20% cada año desde 2021. La presión de otras bebidas y el menor consumo de alcohol fueron algunos factores que afectaron sus ventas, y por ende, su continuidad en San Francisco.

El incremento en el consumo de bebidas con gas y cócteles listos para beber fueron algunos factores que dieron pie al descenso de venta en la cervecería Freepik

“Es la tormenta perfecta para desafiar a la cerveza artesanal, además de importantes obstáculos”, reveló el cofundador, de acuerdo con San Francisco Chronicle.

En 2023, la compañía buscó ampliar su mercancía con la producción de otras bebidas como cócteles enlatados y gaseosas energéticas. No obstante, el socio financiero de la cervecería sostuvo que no eran rentables “a largo plazo”.

Aunque ya anunciaron el cierre, los fundadores sueñan con una alternativa

Freccia aún mantiene la esperanza de mantener 21st Amendment Brewery. De acuerdo con el reporte de SFGate, el cofundador espera conseguir un comprador que se haga cargo de la marca.

21st Amendment Brewery presentó cócteles enlatados en 2023 para incrementar sus ventas Instagram/@21stamendment

“Aún tenemos una marca de cerveza con un volumen de ventas bastante bueno para ser una marca artesanal y se vende en casi 30 estados del país”, dijo. “Esperamos encontrar nuevas oportunidades para que la marca continúe, ya sea en estas instalaciones o en otras”, agregó.

La historia detrás del 21st Amendment Brewery

Nico Freccia y Shaun O’Sullivan fundaron la compañía en el año 2000, a solo dos manzanas del estadio de béisbol de los San Francisco Giants. Su nombre se inspiró en la Enmienda 21 de EE.UU., una normativa que abolió la Ley Seca.

Freccia y O’Sullivan se conocieron a principios de 1995, mientras asistían juntos a una clase de verano sobre ciencias cerveceras en la UC Davis. Allí, se hicieron amigos y tomaron la decisión de consolidar una compañía que representara la cultura cervecera en San Francisco. Ahora le dicen adiós.