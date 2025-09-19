Duró solo tres años: el supermercado que llegó como una esperanza a San Francisco y ahora cierra sus puertas

El supermercado Lucky, ubicado en el distrito de Bayview en San Francisco, anunció que cerrará sus puertas el próximo 1° de noviembre tras tres años de operación. El local, que buscaba atender a una comunidad con acceso restringido a tiendas de alimentos, dejará al vecindario con pocas alternativas de mercados completos.

El supermercado Lucky cerrará sus operaciones en Bayview el 1 de noviembre

El cierre de la tienda, ubicada en el 3801 de Third St., fue anunciado por el supervisor del Distrito 10, Shamann Walton, quien compartió en Instagram: “Esto es extremadamente desalentador y representa otro golpe para la comunidad de Bayview. Nuestra oficina trabajará de manera diligente con la Oficina de Desarrollo Económico y Laboral para restablecer los servicios de abarrotes y farmacia a este lugar. Lo hemos hecho antes y trabajaremos incansablemente para lograrlo de nuevo”.

Tras el cierre, Lucky mantendrá únicamente dos sucursales en San Francisco, además de otra tienda cercana en el 6843 de Mission St., en Daly City, a aproximadamente 10,6 kilómetros Facebook: Lucky Bayview

El Lucky de Bayview Plaza abrió en 2022 en el espacio que antes ocupaba un Walgreens cerrado en 2019 tras 30 años de funcionamiento, según detalló Sfgate. Con 887 metros cuadrados, era más pequeño que los locales típicos de gran superficie de la cadena, que pertenece al grupo de supermercados Save Mart Companies.

La posición de Lucky y el contexto de cierres en San Francisco

Según indicó The San Francisco Standard, un portavoz de la empresa matriz de Lucky describió la situación como una “decisión difícil” y señaló que a los empleados del local se les ofrecerían puestos en otras sucursales, de acuerdo con su antigüedad y disponibilidad.

Con este cierre, la cadena se suma a la lista de supermercados que cerraron en San Francisco. En febrero, Safeway clausuró su sucursal en el distrito de Fillmore, al argumentar problemas de seguridad para los clientes y altos niveles de robos, espacio que ahora Smart & Final busca ocupar con una nueva tienda.

El impacto tras el cierre de Lucky en la comunidad de Bayview

El distrito de Bayview, que en total tiene 110.512 habitantes, cumplía en 2019 con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para ser considerada una zona de “bajo ingreso y bajo acceso” a alimentos, una designación anteriormente conocida como “desierto alimentario”. Entre los esfuerzos para mejorar el acceso a productos de primera necesidad de los residentes se encuentran un mercado de agricultores en el Southeast Community Center y el District 10 Community Market, una tienda de comestibles gratuita.

Debido a que en 2019 Bayview era considerada una zona de 'bajo ingreso y bajo acceso' a alimentos, se implementaron un mercado de agricultores en el Southeast Community Center y el District 10 Community Market para atender la demanda Instagram: Lucky Bayview

Sin embargo, tras el cierre de Lucky, las opciones de supermercado de servicio completo en Bayview incluyen la cadena mexicana local Mi Rancho Supermarket, que abrió el año pasado una tienda de 1300 metros cuadrados en el vecindario, así como Grocery Outlet, inaugurado en Bayshore Boulevard en 2021, y Foods Co.

“Las familias de Bayview no deberían tener que salir de su vecindario para conseguir alimentos, medicamentos y otras necesidades básicas. Seguimos comprometidos a garantizar que esta comunidad cuente con los recursos, oportunidades y servicios que necesita y merece”, detalló Walton en otro comunicado.