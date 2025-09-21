Publix, el supermercado que muchos consideran “mejor que Walmart” y que ahora se expande con nuevas tiendas en EE.UU.
La cadena basa su popularidad en el servicio al cliente y suma seis locales en cinco estados durante el mes de septiembre
La popular cadena de supermercados Publix, que según los consumidores es “mejor que Walmart”, abrirá nuevas tiendas durante septiembre de 2025 en al menos cinco estados de Estados Unidos, con lo que sumará una cartera de 1400 sucursales a nivel nacional.
El supermercado que compite con Walmart en EE.UU.
De acuerdo con The Sun, la cadena de supermercados Publix, considerada por muchos compradores como “mejor que Walmart”, abrirá otras seis sucursales en septiembre en cinco estados del país.
Actualmente, la empresa ya opera tiendas en Alabama, Virginia y Kentucky, y entre el 13 y el 25 de septiembre inaugurará nuevas sucursales en Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y Tennessee.
Recientemente, la cadena abrió dos tiendas en Louisville, Kentucky, el pasado 3 de septiembre, por lo que se prevé que las nuevas inauguraciones incluyan al menos dos aperturas en Florida y una en cada uno de los otros estados anunciados.
Con estas nuevas tiendas, Publix alcanzará 1400 sucursales en EE.UU., según el medio.
Fuerte presencia de Publix en Florida
Desde su inauguración en 1930, Publix pasó de tener una sola tienda a convertirse en una de las cadenas de supermercados más importantes del país. Florida es su mercado principal, donde ya cuenta con cerca de 900 sucursales.
Hace poco, la firma abrió dos nuevas tiendas en el condado de Palm Beach, incluida una en el centro comercial The Green, en Boca Ratón, y tiene planes de continuar su expansión a otras zonas del estado y del país.
Asimismo, planea abrir un supermercado más grande en Jacksonville, aunque todavía no se especificó la fecha ni el lugar de la apertura.
A inicios de este año, Publix también inauguró una sucursal en Charlotte, Carolina del Norte, en el 12925 Albemarle Road, dentro del desarrollo Clear Creek Crossings.
Estas son las tiendas de Publix por estado
- Florida: 878 tiendas
- Alabama: 94 tiendas
- Georgia: 219 tiendas
- Kentucky: 3 tiendas
- Carolina del Norte: 57 tiendas
- Carolina del Sur: 70 tiendas
- Tennessee: 59 tiendas
- Virginia: 24 tiendas
La empresa indicó en comunicado que no planea abrir sucursales fuera de EE.UU., y que su sitio web solo está disponible para compradores dentro del país.
¿Publix es mejor que Walmart?
Según The Sun, muchos compradores consideran que Publix ofrece un mejor servicio al cliente que Walmart, tanto en persona como a través de redes sociales. Un usuario relató que al reportar un producto defectuoso en línea, la cadena respondió en solo cinco minutos, lo que calificó como una muestra de su eficiencia.
Sin embargo, según la inteligencia artificial (IA), ni Publix ni Walmart son los mejores supermercados en Florida, donde Aldi lidera gracias a sus precios competitivos y a que el 90% de los productos son de marca propia.
Además, estudios como el de Ramsey Solutions situaron a Aldi como líder en precios en todo EE.UU. en 2025, gracias a su modelo de reducción de costos operativos que permite mantener precios bajos sin sacrificar calidad.
La expansión de Publix se enmarca en una batalla comercial cada vez más intensa entre las grandes cadenas de supermercados en EE.UU., donde Walmart sigue liderando en número de tiendas y ventas, mientras Aldi y Costco compiten con precios más bajos y modelos de negocio alternativos.
En ese escenario, Publix apuesta por la calidad en el servicio al cliente y la presencia regional como sus principales fortalezas frente a gigantes del sector.
