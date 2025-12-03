Advirtió que un animal salía y entraba de una habitación de su casa en California: “Parece un monstruo”

Un ciudadano de California advirtió la presencia de un animal en su casa, cuando las cámaras de seguridad lo captaron al entrar y salir de un compartimento que posee en la propiedad. El hombre alertó a las autoridades y señaló sus deseos de que desaloje las inmediaciones.

Qué animal apareció en una casa en California y el dueño pide su desalojo

Ken Johnson posee una casa en Altadena, California, y, en las últimas semanas, se dio cuenta de que un oso negro de más de 225 kilos entraba y salía del sótano de su propiedad. La intervención la desarrolló cuando observó objetos caídos en el suelo y dañados alrededor.

En las cámaras de vigilancia que el propietario dispuso en su vivienda, se visualizó cómo el oso paseó tranquilamente por el jardín. “Era muy grande. Lo había visto antes, pero estaba revolviendo la basura y, a la mañana siguiente, salió de debajo de mi casa”, relató Johnson a KTLA.

La frecuencia del animal salvaje en las inmediaciones de la vivienda es recurrente, según contó el propio dueño de la casa. El hombre advirtió que el oso “entra y sale del espacio de acceso todos los días, como si fuera el propietario del lugar”.

El encuentro entre el propietario de la casa de California y el oso de más de 200 kilos

El viernes 28 de noviembre, Johnson trató de cambiar las baterías de las cámaras de seguridad y protagonizó una situación angustiante con el animal salvaje. “Miré el agujero desde arriba y escuché un gruñido y un silbido. Simplemente, corrí”, contó al medio citado.

En una descripción sobre el oso, el hombre precisó que “tiene los ojos muy juntos y una cabeza grande y ancha”. “Ni siquiera estaba seguro de lo que estaba viendo. Parece un monstruo”, indicó.

El animal entró y salió en diversas ocasiones del sótano de la propiedad Captura/KTLA

Qué dijeron las autoridades sobre la presencia de un oso en una casa en California

Johnson hizo el reporte de la presencia del animal ante las autoridades. La policía local de Altadena le indicó que debía permanecer en su casa para mantenerse a salvo, pero el hombre insistió en sus deseos de que el oso abandone la propiedad.

Mientras tanto, contactó al Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, pero señaló que el parque permanece cerrado por la temporada festiva, mientras él desea solucionar la situación previo a la llegada de la Navidad.

En ese sentido, bromeó acerca de que "podría cobrar alquiler" al oso si su estadía en el hogar de Altadena se llega a extender.

Las cámaras de seguridad en la casa de Altadena mostraron la actividad del oso Captura/KTLA

El medio citado recordó que se produjeron otros dos avistamientos de osos en viviendas en California en el último año. En 2024, un animal de esta especie, que pesaba alrededor de 180 kilos, se instaló durante varias semanas en el porche de una familia en la ciudad de Sierra Madre, mientras la situación era supervisada por el organismo estatal.

En febrero de este año, otro oso de aproximadamente 227 kilos recibió el apodo de “Yogi” tras mudarse al sótano de una casa en Pasadena, luego de que huyó de un incendio forestal.