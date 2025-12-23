Alerta en California: la tendencia sobre terremotos que batió un récord de 50 años, según expertos

La región del este del Área de la Bahía de San Francisco atravesó en las últimas semanas un período de intensa actividad sísmica que llamó la atención de científicos y residentes. Una seguidilla de pequeños temblores, concentrados principalmente en la ciudad de San Ramón, marcó un nivel de movimientos de la tierra que no se registró en casi medio siglo.

En San Ramón: un récord sísmico que no se veía desde la década de 1970

Durante fines de noviembre y principios de diciembre, San Ramón acumuló una cantidad de terremotos que superó ampliamente los registros habituales. De acuerdo con un análisis del San Francisco Chronicle basado en datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, la ciudad afrontó en noviembre 19 sismos de magnitud superior a 2, el mayor número para ese mes desde 1976.

Durante noviembre de 2025, San Ramón contabilizó 19 sismos con una magnitud superior a 2 Stock de canva

Diciembre profundizó esa tendencia: hasta el 18 de este mes se contabilizaron 38 eventos de esa magnitud, una cifra aún más elevada que consolidó el récord de actividad en casi 50 años.

Este patrón no respondió a un único terremoto fuerte seguido de réplicas, sino a lo que los expertos denominaron “enjambres sísmicos”. Se trató de secuencias en las que numerosos temblores pequeños ocurrieron repetidamente en una misma área durante semanas.

Qué son los enjambres sísmicos y por qué se repiten

Los científicos explicaron que los enjambres se diferenciaron de las secuencias clásicas de terremotos porque no presentan un evento principal claramente dominante. En cambio, aparecen como una sucesión prolongada de movimientos pequeños o moderados que luego se disipan.

La tendencia sísmica se profundizó en diciembre: solo en los primeros 18 días del mes se registraron 38 eventos de magnitud superior a 2 Stock de canva

En el área del Tri-Valley, donde se ubica San Ramón, junto con ciudades como Danville y Alamo, este tipo de episodios se repitió en varias oportunidades desde la década de 1970.

Según registros históricos citados por el San Francisco Chronicle, la región experimentó enjambres similares en 1970, 1976, 1990, 2002, 2003, 2015 y 2018.

La duración de estos fenómenos varió considerablemente: algunos se extendieron apenas dos días, mientras que otros persistieron durante varias semanas. El caso más prolongado ocurrió en 1990, cuando una secuencia concentrada al este de Alamo se extendió durante 42 días.

Los especialistas señalaron que esa variabilidad dificulta cualquier intento de predecir con precisión cuánto tiempo podía mantenerse activo un enjambre. La incertidumbre no se limita a la duración, sino también a los mecanismos físicos que los provocaron, un aspecto que todavía no contó con una explicación definitiva.

La falla de Calaveras, la clave del fenómeno sísmico en esta región de California

Uno de los elementos clave para entender esta seguidilla de sismos es la falla de Calaveras, una estructura geológica menos conocida que la de San Andrés o la de Hayward, pero integrada al mismo sistema tectónico.

"Enjambre sísmico": se define como una sucesión de sismos pequeños o moderados que ocurren repetidamente en una misma área durante días o semanas sin un choque dominante Stock de canva

De acuerdo con otra investigación del San Francisco Chronicle, los enjambres registrados en noviembre y diciembre se produjeron a lo largo de esta falla, que atravesó el este del Área de la Bahía.

Los geólogos ubicaron la falla de Calaveras desde las cercanías de Danville hasta el sur de Hollister, en el condado de San Benito, donde se desprendió de la falla de San Andrés. En su recorrido, pasa por zonas densamente pobladas como Dublin, Pleasanton, Alamo, Sunol, San José y Morgan Hill. Esa traza explica por qué los temblores se sintieron en un área extensa.

La falla demostró a lo largo de la historia que fue capaz de generar terremotos significativos. Produjo un sismo de magnitud 6,2 en Morgan Hill en 1984 y otro de igual intensidad en 1911, además del terremoto de Coyote Lake de magnitud 5,9 en 1979.

Más recientemente, en 2007, originó un movimiento de magnitud 5,6 cerca de Alum Rock, en San José, que en su momento fue el más fuerte en la región desde el devastador Loma Prieta de 1989.