Ley de tortillas 2026: California exige ácido fólico en la masa para prevenir problemas congénitos en bebés

Desde este año, el estado de California aplica una medida que obliga a que la harina de maíz para masa incluya ácido fólico. La norma ya impacta en el mercado: grandes fabricantes reformulan productos, crece la oferta de tortillas fortificadas y aumenta la presión para que otros estados adopten el mismo esquema.

Qué cambia ahora con la ley de California sobre las tortillas

La normativa AB 1830 obliga a fortificar la harina de maíz utilizada en tortillas y otros alimentos básicos. La exigencia alcanza a productos fabricados, vendidos o distribuidos en el estado.

La exclusión histórica de la fortificación del maíz limitó el impacto en la población latina Freepick

De acuerdo con el Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés), la ley establece niveles concretos:

0,7 miligramos de ácido fólico por libra en harina de masa de maíz.

0,4 miligramos por libra en productos de masa de maíz húmeda.

Además, los productos deben incluir una declaración sobre el contenido de la vitamina en su etiqueta nutricional.

El impacto en la industria alimentaria y la expansión del modelo a otros estados

La aplicación de la ley ya produjo cambios en grandes fabricantes, como:

Associated Press informó que Gruma Corp. incorporó ácido fólico en el 97% de sus ventas minoristas en Estados Unidos y prevé completar el proceso antes de julio.

y prevé completar el proceso antes de julio. Mission Foods también avanzó en la misma dirección. La compañía comenzó la fortificación en 2024 y ahora incluye ácido fólico en todas sus tortillas de maíz en el país norteamericano.

Según un informe del Center for Science in the Public Interest, estas decisiones de grandes productores facilitan que empresas más pequeñas adopten la misma práctica. El impulso también se refleja a nivel legislativo:

Alabama implementará una ley similar en junio de 2026.

Florida, Georgia, Oklahoma y Oregon analizan algunas iniciativas vinculadas.

Texas, Delaware, Nueva Jersey y Pensilvania expresaron interés en la medida.

Los especialistas sostienen que la fortificación es segura, eficaz y de bajo costo Freepick

Por qué se agrega ácido fólico a las tortillas

El objetivo es reducir los defectos del tubo neural, como la espina bífida y la anencefalia. Estas afecciones impactan a unos 2000 bebés cada año en Estados Unidos.

La fortificación obligatoria con ácido fólico en granos enriquecidos, vigente en Estados Unidos desde 1998, redujo en 28% los defectos del tubo neural y evitó unos 1326 casos por año, según el CSPI.

Sin embargo, la harina de maíz para masa, que es uno de los alimentos centrales en la dieta latina, quedó fuera de ese esquema.

Esa exclusión limitó el alcance de la política y contribuyó a que la incidencia siguiera más alta en esa población.

Para 2011, las madres hispanas registraban 7 casos por cada 10.000 nacimientos, frente a 5 por cada 10.000 entre mujeres no hispanas.

Aunque en 2016 se permitió añadir ácido fólico a productos de maíz, no era obligatorio. La adopción fue limitada y para 2023:

Solo uno de cada siete productos de harina de masa incluía la vitamina.

La mayoría de las tortillas de maíz no contenía ácido fólico.

El caso de Andrea López ilustra el impacto de todo esto. La mujer perdió a su hijo Gabriel a los 10 días de nacer por anencefalia.

Según relató a Associated Press, consideró que la medida puede evitar situaciones similares y sostuvo que “es un esfuerzo tan pequeño para un impacto tan enorme”.

El debate público sobre la medida y la posición de los expertos

La iniciativa tiene respaldo de especialistas en salud pública. Vijaya Kancherla afirmó que “la ciencia es clara: la fortificación con ácido fólico funciona” y destacó que es segura y rentable.

Por su parte, el doctor Jeffery Blount señaló que, en las dosis utilizadas, el ácido fólico “nunca ha demostrado causar daño”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) indican que incluso personas con la variante genética MTHFR pueden procesar esta vitamina.

Sin embargo, existen críticas. El secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., calificó la medida de California como “una locura” en una publicación en X.

Frente a esas afirmaciones, Eva Greenthal sostuvo que resulta “insensato” desalentar un nutriente que previene problemas congénitos.

La fortificación busca asegurar el consumo de ácido fólico en toda la población Freepick

Por qué la fortificación apunta a alimentos básicos

Los defectos del tubo neural se desarrollan en las primeras semanas del embarazo, muchas veces antes de que la mujer sepa que está embarazada.

La doctora Kimberly BeDell explicó que incluso con atención médica temprana “ya es demasiado tarde” en muchos casos.

Más del 40% de los embarazos en Estados Unidos no son planificados. Por ese motivo, la fortificación de alimentos de consumo masivo busca asegurar la ingesta del nutriente en la población general.