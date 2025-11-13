Así avanza la ampliación del metro en Los Ángeles: fechas, tramos y todo lo que hay que saber de la Línea D

Las autoridades locales continúan con los trabajos de ampliación en el metro de Los Ángeles, California, con el objetivo de sumar por lo menos siete nuevas estaciones para su Línea D. Durante los últimos meses, se estimaba que el proyecto culminara a fines de 2025, pero las autoridades finalmente revelaron que la fecha de su inauguración demorará un poco más.

Cuándo se inaugurará la ampliación del Metro de Los Ángeles

Según LA Metro, la extensión de la Línea D del metro de Los Ángeles está dividida en tres secciones “para mejor la seguridad”. Cada una tendrá una fecha diferente de inauguración, a pesar de que se esperaba que algunas finalizaran en diciembre de 2025.

Continúan los trabajos de expansión en el Metro de Los Ángeles LA Metro

Si bien desde las autoridades no revelaron fechas específicas, aclararon las épocas aproximadas del año en las que finalice cada sección:

Sección 1: se estima que esté lista para el invierno boreal del 2026 o mediados de año, aproximadamente.

se estima que esté lista o mediados de año, aproximadamente. Sección 2: se prevé que concluya para la primavera boreal de 2027 .

se prevé que concluya . Sección 3: estaría finalizada para el otoño del 2027.

De acuerdo con KTLA5, el proceso de construcción de la Sección 1 se encuentra en un 98%. Sin embargo, los funcionarios del Metro se encontraron a mediados de octubre de 2025 con demoras inesperadas después de realizar las pruebas finales.

Los nuevos tramos que traerá la ampliación del Metro de Los Ángeles

El proyecto de extensión de la Línea D del Metro de la ciudad californiana agrega nueve millas (14,4 kilómetros) a la red ferroviaria, con siete estaciones entre Koreatown y Westwood.

El mapa que muestra el proyecto de ampliación de la Línea D del Metro de Los Ángeles LA Metro

“La extensión conecta importantes centros de empleo, instalaciones médicas, instituciones educativas y destinos culturales”, dice el sitio web del Metro. En ello se incluyen:

El Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA, por sus siglas en inglés).

Beverly Hills.

El Centro Médico Cedars-Sinai.

El distrito comercial central de Century City.

Westwood Village.

La Universidad de California (UCLA, por sus siglas en inglés).

El Centro Médico Ronald Reagan de la UCLA.

El Centro Médico de Veteranos del Oeste de Los Ángeles.

Las autoridades prometen que, con esta mejora, los ciudadanos podrán viajar desde el centro de Los Ángeles a Westwood “en solo 25 minutos”, lo que disminuirá notablemente las demoras actuales.

La frustración de los usuarios por las demoras en la ampliación del Metro de Los Ángeles

A principios del 2025, según consignó KTLA5, el servicio de la Línea D del Metro de Los Ángeles estuvo paralizado durante un lapso de dos meses para permitir que avancen las obras con mayor rapidez. Luego reabrió en julio y se generó una gran expectativa para con su inauguración total, pero las demoras anunciadas en octubre desilusionaron a muchos usuarios.

La inauguración de la Línea D del Metro de Los Ángeles llevó más tiempo del esperado Metro de Los Ángeles/The Source

En un foro creado en Reddit específicamente sobre la ampliación del Metro, muchos vecinos mostraron su descontento con las últimas novedades. "¿Por qué literalmente nada en la ciudad se puede construir a tiempo? ¿Dónde está la responsabilidad?", aquejó uno. “Sería bueno que nos dijeran por qué las pruebas tardaron más de lo esperado”, agregó otro internauta.