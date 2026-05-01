Reembolso por inflación en California: qué pasa con el dinero si no usaste la tarjeta antes del vencimiento

El plazo se terminó y con él se cerró una etapa clave de uno de los programas de alivio económico más importantes implementados en California en los últimos años. Desde este 1° de mayo, miles de residentes que aún conservaban dinero en sus tarjetas de débito del reembolso por inflación se enfrentan a una pregunta: qué sucede con los fondos no utilizados antes del vencimiento.

El vencimiento que marcó un punto final en el beneficio en California

Según informó ABC 7, los californianos que recibieron las tarjetas de débito correspondientes al programa Middle Class Tax Refund tuvieron tiempo hasta la medianoche del 30 de abril de 2026 para utilizar o transferir el dinero restante.

Según la normativa vigente, todo saldo no utilizado al 1° de mayo de 2026 fue transferido automáticamente al presupuesto general del estado de California Freepik

A partir de ese momento, cualquier saldo no utilizado dejó de estar disponible para los beneficiarios y fue transferido automáticamente al estado.

La medida no es nueva, sino que estaba contemplada desde el inicio del programa, aunque muchos usuarios no habían tomado dimensión del plazo límite. Así, el dinero que quedó sin uso ya no puede recuperarse por los titulares de las tarjetas, ya que fue redirigido al fondo general de California, lo que cierra definitivamente el ciclo de estos pagos.

Un programa millonario con fondos sin usar en California

El programa Middle Class Tax Refund fue lanzado en 2022 como una iniciativa de alivio frente al impacto de la inflación. De acuerdo con datos del Franchise Tax Board de California, el estado distribuyó un total de US$9200 millones entre sus residentes, hasta alcanzar a casi 32 millones de contribuyentes y sus dependientes.

Cerca de 1 millón de tarjetas nunca fueron activadas por los beneficiarios Unsplash

Dentro de ese esquema, se emitieron:

7,2 millones de pagos por depósito directo

9,6 millones de tarjetas de débito enviadas por correo

Sin embargo, con el paso del tiempo quedó en evidencia que una parte significativa de esos fondos nunca se utilizó. ABC 7 detalló que más de cinco millones de tarjetas aún tenían dinero disponible al acercarse la fecha límite, lo que representaba más de la mitad de los fondos cargados originalmente en ese formato.

Además, cerca de 1 millón de personas nunca usó su tarjeta, lo que dejó alrededor de US$400 millones sin reclamar en todo el estado. Las autoridades señalaron distintos motivos que explican por qué tantos beneficiarios no utilizaron estos recursos. Según ABC 7, una de las principales razones fue el olvido o la confusión con correo no deseado. Muchas personas podrían haber descartado los sobres sin abrirlos o haberlos dejado olvidados entre correspondencia acumulada.

Además, el hecho de que las tarjetas fueran enviadas por correo físico —y no todos los pagos se realizaran por depósito directo— contribuyó a que parte del dinero quedara fuera del circuito de uso cotidiano. En algunos casos, incluso se trataba de tarjetas que nunca fueron activadas.

Qué pasa ahora con el dinero no utilizado

El Franchise Tax Board de California explicó que, en cumplimiento de la legislación vigente —específicamente la Better for Families Act de 2022—, todo el dinero restante en las cuentas de las tarjetas prepagas expiradas fue transferido al fondo general del estado.

Lanzado en 2022, el programa alcanzó a casi 32 millones de contribuyentes Getty Images North America

Esto implica que:

Los beneficiarios ya no pueden acceder a ese dinero

No existe un mecanismo de reclamo posterior al vencimiento

Los fondos pasan a ser utilizados por el estado para otros fines presupuestarios

De esta manera, el programa queda formalmente finalizado tanto en su distribución como en la disponibilidad de los recursos.

Aunque el dinero ya no esté disponible, todavía hay una acción que los titulares de las tarjetas pueden realizar. Según el Franchise Tax Board de California, quienes deseen conservar un registro de sus movimientos tienen tiempo hasta el 31 de julio de 2026 para descargar el historial de transacciones desde el sitio oficial del programa.