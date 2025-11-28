Así luce el museo de George Lucas con forma de nave espacial que abrirá en Los Ángeles

Los Ángeles, California, es una ciudad que alberga un proyecto muy ambicioso que se inaugurará más de una década después de que se anunciara. El Museo George Lucas tiene forma de nave espacial y fue totalmente ideado por el creador de Star Wars y por su esposa Mellody Hobson.

Así es el museo con forma da nave espacial de George Lucas en Los Ángeles

El museo está dedicado al Arte Narrativo, definido como un lugar en el que “la vida cotidiana y la imaginación se encuentran” y se ubica en Exposition Park, según su sitio web.

El Museo George Lucas tiene un diseño futurista y único en Los Ángeles y se inaugurará en 2026 (Urbanize L.A.)

La visión arquitectónica de este complejo estuvo a cargo de Ma Yansong, mientras que el diseño de los jardines pertenece a Mia Lehrer. El campus mide un total de 11 acres (4.5 hectáreas), mientras que el edificio principal es de 300 mil pies cuadrados (27.800 metros cuadrados).

Esta construcción tiene la forma de una nave espacial, está elevada sobre el suelo y sobresale entre las nubes y la copa de los árboles, lo que hace parecer que flota desde la escala humana.

Los fundadores del museo, en colaboración con Ma Yansong necesitaron 15 años para poder culminar el edificio, a lado del arquitecto ejecutivo Michael Siegel de Stantec.

La “nave espacial” tiene arcos centrales de acero de 183 pies (56 metros) de longitud. El Museo George Lucas tiene cinco plantas que están distribuidas entre galerías, tiendas, salas de aprendizaje, cocina, y dos salas de cine equipadas con tecnología de última generación.

El proyecto del Museo George Lucas se concretó tras varios años de haber sido presentado y se inaugurará en septiembre de 2026 (Urbanize L.A.)

El área de los jardines posee plantas autóctonas que resisten a las condiciones del clima, también hay senderos, prados, y zonas de reunión con sombra. Todo con un diseño sostenible y con responsabilidad ambiental.

Cuándo se inaugura el Museo George Lucas en Los Ángeles

El museo futurista fundado por el creador de Star Wars y por su esposa Mellody Hobson ya tiene fecha de inauguración, de acuerdo con Independent.

Será el 22 de septiembre de 2026 cuando abra al público tras haber sido presentado por primera vez en 2014. Además de su diseño “salido de otra galaxia”, también contará con una nueva propuesta cultural, ya que se basará en “contar historias con imágenes”.

Algunos de los artistas que formarán parte de las obras de exhibición de las diferentes salas del edificio son:

Ilustradores

Norman Rockwell

N. C. Wyeth

Maxfield Parrish

Kadir Nelson

Artistas de cómic

Winsor McCay

Frank Frazetta

Jack Kirby

Robert Crumb

Muralistas

Judith F. Baca

Diego Rivera

Fotógrafos

Dorothea Lange

Carrie Mae Weems

Cronistas de la vida afroamericana

Jacob Lawrence

Charles White

Obras fundamentales

Frida Kahlo

Artemisia Gentileschi

Robert Colescott

Quiénes son los fundadores del Museo George Lucas de Los Ángeles

George Lucas y Mellody Hobson comparten la fundación del museo futurista. La esposa del creador de la saga Star Wars es también directora ejecutiva y copresidenta de Ariel Investments, así como copresidenta del consejo de administración, según su sitio web.

George Lucas y Mellody Hobson son los fundadores del Museo George Lucas de Los Ángeles, que albergará Arte Narrativo (WSJ)

George Lucas también es creador de franquicias como Indiana Jones y tanto él como su pareja, Mellody Hobson, tienen gran interés en las historias ilustradas, pues aseguran que conectan con diferentes generaciones y culturas, además de que también son grandes coleccionistas.

Por otra parte, la cofundadora de este recinto también fue presidenta de Starbucks Corporation y de JPMorgan Chase. Los dos son altruistas y en 2010, ella y su esposo firmaron un Compromiso de Donación, que ha sido firmado por las personas más ricas del mundo, para comprometerse a donar partes de su fortuna.

Los dos están interesados en impulsar la educación a través de las artes, y también en las causas benéficas, como una forma de “devolver los fondos públicos que se les han dado”.