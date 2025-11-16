Fin del TPS: el país latino que eligen los migrantes venezolanos que se van de EE.UU. y renuncian al sueño americano

El 7 de noviembre, el Departamento de Seguridad (DHS, por sus siglas en inglés) suspendió el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de 2021 para Venezuela, lo que afecta la regulación migratoria de hasta 250 mil migrantes. En búsqueda de alternativas, algunos venezolanos optan por irse de EE.UU. y encontrar otras oportunidades en países latinoamericanos.

¿Regresar a Venezuela o emigrar de nuevo? La segunda opción de los venezolanos

El sueño de Luis Sánchez, un migrante venezolano, era consolidar un negocio en EE.UU. y ofrecer a su familia un nuevo estilo de vida. Fue así como salió de su país en agosto de 2024 y llegó a Monterrey para intentar pasar a Estados Unidos desde la frontera.

Fin del TPS: el país latino que eligen los migrantes venezolanos que se van de EE.UU. por las políticas de Trump

Sánchez no logró cruzar la frontera y obtener el TPS creado durante la administración Trump. Por tanto, decidió irse a Chile y trabajar como conductor en plataformas como Uber en las calles de Santiago, la capital.

“No, no pude cruzar. Llegamos hasta la frontera de Monterrey y no pudimos pasar por la cuestión de que ya estaba con la cita. Esperé todo el tiempo que estuve allá en México lo de la cita y no me salió”, expresó Sánchez en diálogo con AP.

Otra de las personas que padeció algo similar fue Daniel González, un venezolano de 22 años que decidió emigrar con su pareja a EE.UU. en 2024 desde Chile.

En su travesía, cruzaron Perú, Ecuador y Colombia para tomar una lancha que los dejó en el Tapón del Darién, la selva tropical que ha servido de corredor humano para miles de migrantes que quieren pasar al país norteamericano.

González y su pareja cruzaron el Darién para poder ingresar a EE.UU.

“Pasamos la selva, duramos tres días. Allí nos robaron”, relató. “La travesía más difícil fue la de México, nadie quería sacarnos allí de la frontera”, detalló en diálogo con la agencia citada. “No teníamos nada”.

Al llegar a Ciudad de México en diciembre del año pasado, contaban con la esperanza de conseguir una cita para el TPS.

No obstante, al igual que en el caso de Sánchez, las semanas pasaron y no obtuvieron respuestas por parte de las autoridades estadounidenses. “Nunca nos salió la cita”, dijo. “Yo no sabía qué hacer y en febrero empezamos la travesía para viajar a Chile otra vez”.

De acuerdo con la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), 6.874.261 de venezolanos han emigrado a Latinoamérica y el Caribe. Chile ocupa el cuarto país con la mayor comunidad venezolana, con un total de 669,408 personas.

Chile es el cuarto país elegido por los venezolanos para vivir, según informó R4V

La lista la encabeza Colombia, que cuenta con más de dos millones de venezolanos. Luego se ubica Perú con 1.7 millones de personas y Brasil, que avanza hacia el tercer puesto con 680.145.

El otro país elegido por los migrantes venezolanos

Además de Chile, hay otro país que los venezolanos tienen en la mira.

De acuerdo con el sondeo de Poder & Estrategia, realizado entre el 25 y el 30 de enero de 2025, el 26% de los oriundos de Venezuela consideran emigrar que España es su país de destino ideal para emigrar.

Esto representa un aumento significativo en comparación con el 18% registrado en septiembre de 2024.