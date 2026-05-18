Adiós Gavin Newsom: qué dicen las encuestas recientes para las elecciones de medio término en California

Según lo que presentan las últimas encuestas, Xavier Becerra es el principal candidato demócrata para suceder al actual gobernador de California, Gavin Newsom, cuyo mandato finaliza este año. Los datos recopilados por varias encuestadoras sostienen que el exfiscal general y Steve Hilton mantienen los dos primeros puestos de cara a las elecciones primarias del 2 de junio. Un comicio clave que definirá las candidaturas para noviembre 2026.

Qué dicen las encuestas en California para las elecciones primarias a gobernador

De acuerdo con los sondeos publicados en las últimas semanas, difundidos por The New York Times, la disputa por la nominación de cara a la jornada electoral del 2 de junio mantiene márgenes ajustados, pero con una ventaja para Becerra.

La encuesta de Emerson College muestea a Becerra como líder para las elecciones a gobernador de California Emerson College

La investigación de Emerson College, realizada entre el 9 y 10 de mayo con la participación de 1000 encuestados, ubica a Becerra en el primer lugar con un 19% de la intención de voto, seguido de cerca por Hilton y el demócrata Tom Steyer, ambos empatados con un 17%.

Por su parte, la encuesta de Kreate Strategies, que consultó a 900 probables votantes entre el 5 y 9 de mayo, presentó un porcentaje de intención de voto de Hilton del 22%, que le dio la ventaja sobre el 20% de Becerra.

Tres mediciones adicionales, que se realizaron en los primeros días de mayo y fueron llevadas a cabo por las empresas Evitarus, Mellman Group e Impact Research, mostraron empates técnicos entre Hilton y Becerra en el primer puesto de preferencias, con porcentajes de apoyo que varían del 18% al 23%.

De acuerdo con el New York Post, este escenario de paridad representa una suba de Becerra, quien logró capitalizar la salida de Eric Swalwell, que abandonó la contienda en California debido a denuncias en su contra.

Los mercados de apuestas anticipan que Becerra ganará las elecciones en California

Más allá de los comicios que definirán las candidaturas oficiales el 2 de junio, el mercado de apuestas considera a Becerra como el máximo candidato a ganar las elecciones.

Según un reporte publicado por New York Post, la plataforma de predicciones y apuestas políticas Polymarket asigna a Becerra una probabilidad del 52% de obtener el triunfo en la contienda por la gobernación. Según las operaciones, el segundo lugar lo ocupa Steyer, con el 32%.

Analistas señalan que los votos liberados por otros candidatos demócratas se concentraron mayoritariamente en Xavier Becerra Instagram de Newsom y de Becerra

El desglose de las operaciones de la plataforma el domingo 17 de mayo ubica a Hilton en el tercer puesto con un 9% de probabilidades, seguido por candidatos con menores chances como Bianco (3%), Porter (2%) y Mahan (1%).

Críticas contra Becerra por su pasado de cara a las elecciones a gobernador

La campaña electoral de Becerra enfrenta cuestionamientos de sectores opositores sobre su rendimiento en el gobierno federal, más allá de que actualmente se perfila como el máximo aspirante a la gobernación.

Xavier Becerra se posiciona como uno de los principales favoritos tras la reconfiguración interna del Partido Demócrata en California

Según el medio, las críticas más importantes que sus opositores hicieron se refieren a las acciones que él tomó cuando dirigió el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), entre el 2021 e inicios de 2025.

En aquel entonces, fue criticado por cómo manejó los protocolos sanitarios y por haber perdido la conexión institucional con 85.000 niños migrantes bajo supervisión de la agencia.

La campaña electoral se desarrolla bajo la modalidad de primaria abierta para todos los partidos políticos el 2 de junio. Los dos candidatos más votados, sin importar su partido, avanzarán a los comicios generales del 3 de noviembre.