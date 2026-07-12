Comida gratis en Chicago desde el 13 de julio: calendario y dónde entregan bolsas de alimentos frescos

Las personas que atraviesan dificultades económicas, sin importar su estatus migratorio, podrán acceder a repartos de comida gratis en Chicago desde el 13 de julio. Esta semana, distintas organizaciones realizarán distribuciones de alimentos frescos y viandas preparadas.

Comida gratis en Chicago desde el 13 de julio: fechas, horarios y lugares de entrega

Más de 48 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria en Estados Unidos, según Feeding America, y un porcentaje numeroso se ubica en Chicago. En este escenario, distintas entidades se organizan para luchar contra la problemática que afecta a muchas familias con niños, y esta semana otorgarán alimentos frescos.

Las organizaciones afiliadas a Greater Chicago Food Depository otorgarán alimentos frescos en la jurisdicción en julio Freepick

El mapa interactivo de Greater Chicago Food Depository muestra que desde el 13 de julio hasta el final de la semana habrá varias organizaciones que distribuirán comidas gratis en Chicago y áreas aledañas:

Día Dirección Horario Lunes 13 St Stanislaus Kostka, 1351 W Evergreen Ave, Chicago, IL 11.30 a 12.30 hs Lunes 13 Leyden Family Services, 2501 Mannheim Rd, Franklin Park, IL 60131 9 a 17 hs Lunes 13 Care For Friends, 530 W Fullerton Pkwy, Chicago, IL 11 a 13 hs Martes 14 Norridge Citadel Corps Community Center, 8354 W Foster Ave, Norridge, IL 9.30 a 11 hs Martes 14 Chicago Lights, 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611 9.30 a 11.30 hs Martes 14 Pilsen Food Pantry, 2124 S Ashland Ave, Chicago, IL 10 a 13.30 hs Miércoles 15 Leyden Family Services, 2501 Mannheim Rd, Franklin Park, IL 60131 9 a 17 hs Miércoles 15 Our Lady of Mount Carmel, 1119 N 23rd Ave, Melrose Park, IL 15.30 a 17.30 hs Miércoles 15 Norridge Citadel Corps Community Center, 8354 W Foster Ave, Norridge, IL 13 a 14.30 hs Miércoles 15 Jesus Outreach Ministry, 500 N Mannheim Rd STE # 1S, Hillside, IL 16.30 a 18.30 hs Jueves 16 Chicago Lights, 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611 9.30 a 11.30 hs Jueves 16 Miracle Revival Cathedral, 2010 St Charles Rd, Maywood, IL 12 a 14 hs Jueves 16 Norridge Citadel Corps Community Center, 8354 W Foster Ave, Norridge, IL 9.30 a 11 hs Viernes 17 Chicago Lights, 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611 9.30 a 11.30 hs Viernes 17 Pilsen Food Pantry, 2124 S Ashland Ave, Chicago, IL 10 a 13.30 hs Viernes 17 Our Lady of the Holy Family, 1334 W. Flournoy St., Chicago, IL 13.30 a 15.30 hs Viernes 17 First Baptist Church of Melrose Park, 2114 Main Street, Melrose Park, IL 9.30 a 11.30 hs

Cómo usar el mapa del Greater Chicago Food Depository para encontrar alimentos gratis

Además de las entregas mencionadas, el Greater Chicago Food Depository dispone de un mapa interactivo para localizar centros de distribución de comida.

La herramienta es útil para confirmar los horarios y direcciones mencionadas, debido a que las organizaciones pueden realizar cambios imprevistos en el cronograma establecido. Para aprender a utilizarlo, es necesario tener en cuenta los siguientes pasos:

Ingresar una dirección o código postal en la herramienta de búsqueda para ubicar centros cercanos.

Visualizar el mapa para identificar despensas, comedores, refugios o distribuciones móviles disponibles en la zona.

Aplicar filtros para encontrar centros abiertos en el día actual o en la fecha que se necesita asistir.

Ajustar la búsqueda por distancia, tipo de programa o requisitos de acceso.

Utilizar la opción “More Filters” para identificar sitios con servicios adicionales, como entrega a domicilio u otros apoyos.

Revisar la información de cada punto, que incluye dirección, horarios y datos de contacto.

Contactar al centro seleccionado para confirmar disponibilidad antes de asistir.

Las personas deben saber utilizar el mapa del Banco de Alimentos de Chicago para confirmar las distribuciones

Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Chicago y cuáles son los requisitos

Las despensas y programas alimentarios que integran la red del Greater Chicago Food Depository están abiertos a cualquier persona que necesite ayuda para acceder a alimentos. Según la organización, sus centros comunitarios y despensas atienden a todos los asistentes, independientemente de su religión, situación económica o estatus migratorio.

Para acceder a los alimentos, generalmente no es necesario presentar una identificación. A pesar de que algunos programas pueden solicitar un documento para verificar el área de residencia o controlar la cantidad de visitas permitidas, nadie está obligado a mostrar su pasaporte o Real ID para acceder a la asistencia alimentaria.

No obstante, se recomienda comunicarse previamente con la organización para conocer las condiciones específicas. A su vez, no es necesario demostrar una situación de pobreza extrema ni estar en condición de calle para recibir ayuda.

Además, la organización destaca que los inmigrantes también pueden acceder a estos servicios. No es requisito ser ciudadano estadounidense ni poseer una green card.

En cuanto a los productos entregados, cada programa ofrece distintos tipos de alimentos, aunque habitualmente las bolsas incluyen frutas y verduras frescas, además de envasados de consumo básico. Algunas organizaciones también permiten que un familiar o amigo retire los alimentos en nombre de otra persona cuando existen dificultades de movilidad o transporte.