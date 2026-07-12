El Mundial no salvó a Placita Olvera: comerciantes de Los Ángeles siguen sin ver el impacto prometido

Con una afluencia de millones de visitantes, el Mundial de fútbol llenó a California de visitantes, aunque no todos los comerciantes de Los Ángeles se benefician de la situación. Recientemente, un vendedor de un mercado mexicano en la jurisdicción reportó que el esperado impulso económico por el evento no se materializó, en medio de una crisis que ya ponía en riesgo la continuidad de muchos locales.

Placita Olvera todavía espera el impacto económico del Mundial 2026 en Los Ángeles

Instalados en sus puestos mientras esperan que los turistas se acerquen a comprar mercadería, los comerciantes de la Placita Olvera, en Los Ángeles, aún no pueden aprovechar la concurrencia de miles de fanáticos. Mientras los partidos atraen la atención de la ciudad, Edward Flores, propietario de Juanita’s Café, señaló que el flujo de visitantes no tuvo un impacto económico positivo real en la economía local.

El Mundial 2026 llevó miles de visitantes a California, pero el flujo no impactó positivamente en los negocios del mercado mexicano de la calle Olvera California Through My Lens

“Pusieron mucha fe en ese evento, pero en realidad no llegaron suficientes visitantes aquí para impactar de una manera que puede decir uno que le fue bien”, declaró en diálogo con Telemundo. El comerciante, cuya familia opera su café desde 1944, sostuvo que la concurrencia disminuyó notablemente en los últimos años. En ese sentido, indicó que la cifra de 2 millones de visitantes que solía recibir el mercado anualmente cayó a menos de 300 mil.

Este año, en el marco de la Copa del Mundo, el turismo aumentó en la región debido a que se celebraron siete partidos en Los Ángeles; no obstante, el boom no se refleja en el centro comercial.

Comercios de Olvera Street enfrentan baja de visitantes y cierres

Como consecuencia de la caída de visitantes en el mercado, varios comercios tuvieron que tomar la dura decisión de cerrar sus puertas, mientras que otros siguen con problemas para mantenerse operativos.

“Se han cerrado como unas dos docenas de negocios aquí en la Placita Olvera, de los fundadores de la Placita Olvera, y nuevos comerciantes han cerrado también sus negocios”, indicó al respecto Flores.

El 8 de mayo de este año, antes de la llegada del evento internacional, miembros de la comunidad crearon un GoFundMe con el objetivo de recaudar recursos para apoyar a los comerciantes, preservar las tradiciones culturales y “asegurar que las futuras generaciones puedan experimentar el auténtico corazón de Los Ángeles”. Desde el inicio de la campaña, se reunieron 1690 dólares, lejos de la meta de US$500 mil.

De acuerdo con Flores, la situación empeoró debido a la lenta recuperación del turismo tras la pandemia, el aumento de personas sin hogar y las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que el año pasado realizó varios operativos en Los Ángeles.

“También las protestas espantaron a muchos de los turistas de otros países”, lamentó. Ahora, el comerciante teme que, de no mejorar la situación económica, más negocios se vean obligados a cerrar en un mercado que cuenta con edificios históricos, museos y celebraciones anuales.

Olvera Street, el histórico mercado mexicano de Los Ángeles que busca recuperarse

Instalado como uno de los destinos turísticos más populares, el mercado abrió sus puertas el 20 de abril de 1930, después de una campaña de preservación liderada por Christine Sterling.

Además del mercado mexicano, la calle Olvera cuenta con edificios históricos de Los Ángeles, en California Los Angeles Tourism

A lo largo de la cuadra empedrada se erigen varios edificios históricos, junto con docenas de tiendas, restaurantes y otros negocios. Además, se realizan diversos eventos tradicionales, entre los que se incluye la Bendición de los Animales (el sábado antes de Pascua), el Cinco de Mayo, las Fiestas Patrias (Día de la Independencia de México), el Día de los Muertos y Las Posadas.

Actualmente, hay 27 edificios de distintas épocas que todavía se encuentran en la calle Olvera, incluyendo el adobe de Ávila (1818), la casa Pelanconi (1857) y la casa Sepulveda (1887). De acuerdo con su sitio web, el recinto abre de lunes a domingo de 10 a 19 hs.