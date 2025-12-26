Bloqueo de Medi-Cal: quiénes no podrán inscribirse a la cobertura de salud en California a partir de 2026

Medi-Cal, que ofrece cobertura médica gratuita o de bajo costo a las personas elegibles que viven en California, presentará un bloqueo en las solicitudes del próximo año. Estos son quienes no podrán inscribirse al programa de salud a partir de enero de 2026.

Quiénes no podrán inscribirse a Medi-Cal en 2026

El Departamento de Servicios de Atención Médica de California (DHCS, por sus siglas en inglés) congelará la inscripción en Medi-Cal para ciertos adultos en estatus irregular que reciben la cobertura completa. La medida entra en vigor desde este jueves 1º de enero de 2026.

Medi-Cal es el programa de Medicaid de California Freepik - Freepik

California Medical Association señala que el bloqueo de inscripciones se aplica a los adultos mayores de 19 años que:

Son indocumentados o no tienen un estatus migratorio satisfactorio para recibir Medi-Cal de alcance completo financiado por el gobierno federal.

o no tienen un para recibir Medi-Cal de alcance completo financiado por el gobierno federal. Reciben Medi-Cal completo financiado por el estado a través de los programas de expansión para adultos que se crearon para cubrir a aquellos sin estatus legal.

Asimismo, la organización señala que si bien esta congelación impedirá nuevas inscripciones para dicha población, las personas ya inscritas en Medi-Cal completo seguirán como elegibles siempre que completen su renovación anual a tiempo.

Este cambio no afecta a los niños de 0 a 18 años ni a las embarazadas, quienes podrán seguir inscritos en el programa, independientemente de su estatus migratorio.

En California: quiénes tienen estatus migratorio satisfactorio y los que no

El DHCS indica que California utiliza el término Estatus Inmigratorio Satisfactorio (SIS, por sus siglas en inglés) para determinar el alcance de los beneficios para los cuales una persona es elegible. La cobertura total incluye visitas médicas regulares, atención de salud mental, atención dental, de la vista y más.

Se considera que un residente tiene SIS si:

Es ciudadano o nacional de Estados Unidos.

No es ciudadano y su estatus migratorio le permite acceder a Medi-Cal con cobertura completa, financiado por el gobierno federal; como residentes permanentes legales (titulares de la green card) o refugiados y asilados.

Medi-Cal ofrece atención médica gratuita o de bajo costo a quienes califican Freepik

Mientras que el término Estatus Inmigratorio Insatisfactorio (UIS, por sus siglas en inglés) se utiliza para determinar cuándo alguien no cumple con los requisitos de elegibilidad para recibir todos los beneficios de Medi-Cal, ya sea porque su estatus no está en una de las categorías aceptadas o porque no se ha verificado.

En ese caso, aún podría calificar para la cobertura restringida de Medi-Cal, que cubre servicios de emergencia o relacionados con el embarazo.

Se considera que se tiene UIS si no declara o no puede verificar uno de los estatus migratorios reconocidos que califican para la cobertura completa con fondos federales. Algunos ejemplos incluyen:

No se tiene un estatus o uno reconocido por Medi-Cal.

Beneficiarios de la Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia ( DACA ).

). Se encuentra en EE.UU. con una visa de visitante, una de estudiante o de trabajo temporal (a menos que sea menor de 21 años).

temporal (a menos que sea menor de 21 años). Ha solicitado una visa U (pero aún no se la han concedido).

(pero aún no se la han concedido). Se le permitió ingresar a EE.UU. en libertad condicional (parole) por menos de un año.

Cómo mantener su Medi-Cal

Según refiere Los Angeles Times, el gobernador Gavin Newsom ha defendido la congelación de inscripciones bajo el argumento de que la medida es necesaria para enfrentar el déficit presupuestario y el rápido incremento de costos de Medi-Cal, y para mantener la estabilidad fiscal del programa para todos los californianos.

Para calificar para Medi-Cal, se debe vivir en el estado de California y cumplir con ciertas normas Yeko Photo Studio - Freepik

Ante la posible perdida de la cobertura de salud, el DHCS informó que los miembros afectados recibirán cartas por correo postal, SMS o correo electrónico. Además, aconseja para conservar el beneficio: