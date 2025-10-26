La estrategia de Los Ángeles para ayudar a millones de personas que podrían perder el beneficio de Medi-Cal

El condado de Los Ángeles se prepara para ayudar a millones de residentes que podrían perder el beneficio de Medi-Cal. La estrategia de las autoridades está dirigida a que las personas que reciben el apoyo cumplan con los nuevos requisitos que impuso el proyecto de ley HR 1.

Por qué millones podrían perder el beneficio de Medi-Cal

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó este martes una moción presentada por la supervisora ​​del primer distrito, Hilda L. Solis, que tiene como finalidad salvaguardar el acceso a los programas de asistencia pública: Medi-Cal y CalFresh.

Medi-Cal es el programa de atención médica Medicaid de California Freepik

De acuerdo con el documento, en el condado se estima que 1,5 millones de personas podrían perder Medi-Cal debido a las medidas impuestas en la ley HR 1, que promulgó el presidente Trump en julio.

La legislación estableció nuevos requisitos laborales más amplios, que se aplicarán a los beneficiarios de la expansión de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) y entrarán en vigor el 1º de enero de 2027.

Solis, quien patrocinó la moción junto con la supervisora ​​Lindsey Horvath, explicó para Los Angeles Daily News: “Con la aprobación de HR 1, nuestros vecinos más vulnerables, incluyendo familias trabajadoras, veteranos, exjóvenes en hogares de acogida, personas sin hogar y personas con graves afecciones de salud subyacentes, corren ahora el riesgo de perder el acceso a los sistemas básicos de apoyo de los que dependen”.

El plan del condado de Los Ángeles para que los residentes conserven Medi-Cal

La supervisora del condado, indicó que la moción se centra en actuar con prontitud y asegurar que los angelinos no se queden atrás. Esto al ampliar el trabajo y las oportunidades de voluntariado para cumplir con los requisitos de la legislación conocida como One Big Beautiful Bill Act.

La supervisora del condado, Hilda Solis, presentó la moción Instagram @hildasolis - Instagram @hildasolis

La moción instruye al Departamento de Servicios Sociales Públicos (DPSS, por sus siglas en inglés) y a otras agencias locales a comenzar los preparativos inmediatos para garantizar que los residentes afectados puedan cumplir con los nuevos requerimientos sin perder el acceso a atención médica vital y asistencia nutricional.

También exige la expansión de las oportunidades de trabajo y voluntariado con los departamentos del condado y las organizaciones comunitarias.

“Tenemos la responsabilidad de reducir ese daño, ampliando el acceso al apoyo, minimizando las barreras y asegurándonos de que las personas comprendan los cambios”, comentó Horvath en un comunicado.

El nuevo requisito para no perder Medi-Cal

La ley HR 1 exige que los beneficiarios comprueben participación comunitaria/servicio comunitario, con al menos 80 horas al mes. Con esto en mente, el DPSS trabaja para desarrollar oportunidades que vayan con las regulaciones federales y estatales y permitan a las personas cumplir con los requisitos a través de una única actividad.

Medicaid es la principal fuente de cobertura médica en Estados Unidos Freepik

La moción precisa que se ordene a todos los departamentos del condado que se coordinen con el DPSS para crear oportunidades de trabajo social dentro de cada una de sus operaciones actuales y con sus respectivos socios comunitarios, y que la agencia informe por escrito en 90 días sobre el progreso en la expansión.

La moción también instruye al condado a colaborar con el estado para promover un proceso de verificación flexible y mínimamente restrictivo que cumpla con las regulaciones federales sin crear barreras innecesarias a la atención y la asistencia.

Qué es Medi-Cal y quiénes son elegibles

Medi-Cal es el programa de atención médica Medicaid de California. Este cubre diversos servicios médicos para niños y adultos con ingresos y recursos limitados. Algunas personas que solicitan Covered California podrían calificar.

La elegibilidad se basa en varios factores, como: ingresos, otros programas de asistencia ya utilizados, residencia en el estado y situación social.

De acuerdo a los ingresos del solicitante, se puede obtener atención médica gratuita o de bajo costo. También ofrece programas gratuitos o asequibles para comenzar la cobertura de embarazo de inmediato.