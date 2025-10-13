Buenas noticias en California: a cuánto queda el salario mínimo en San Diego

El salario mínimo de los trabajadores de San Diego se incrementará el próximo 1° de enero de 2026, cuando aumente 50 centavos de dólar respecto al sueldo base actual. La ciudad posee su propia ordenanza, independiente del salario estatal de California.

Cuál será el nuevo salario mínimo en San Diego

A partir de enero, los empleados de San Diego ganarán un salario mínimo de US$17,75 por hora trabajada. El sueldo vigente, efectivo desde el 1° de enero de 2025, es de US$17,25, obligatorio para todos los empleadores.

El salario mínimo en California aumentará a US$16,90 por hora a partir de enero de 2026, un ajuste basado en el índice de precios al consumidor

El anuncio realizado por la ciudad es respaldado por la ordenanza que entró en vigor el 11 de julio de 2016. Este monto mínimo es aplicable a los empleados que realizan al menos dos horas de trabajo en una o más semanas calendario del año dentro de los límites geográficos de la ciudad de San Diego.

A partir del 1° de enero de 2019, el salario mínimo se ajusta anualmente según el aumento, si lo hay, en el costo de vida, según el Índice de Precios al Consumidor (CPI, por sus siglas en inglés). San Diego anuncia el sueldo ajustado antes del 1° de octubre de cada año para que entre en vigencia el 1° de enero siguiente.

Cabe destacar que en California, muchas ciudades y condados aplican ordenanzas propias que establecen sueldos mínimos más altos que la base estatal, como ocurre en San Diego. En los casos en que las regulaciones difieren, las empresas deben aplicar la norma más favorable al trabajador, explicó la Universidad de California en Berkeley.

Las multas por no pagar el sueldo mínimo en San Diego

La ordenanza no solo aumenta el sueldo de los trabajadores en San Diego, además que también establece licencias por enfermedad remunerada. Asimismo, aplica multas civiles para aquellos empleadores que no lo cumplan.

Los trabajadores de San Diego tienen un sueldo base más alto que la media estatal

Las sanciones van desde no menos de US$500 y no más de US$1000 por violación, con máximos acumulativos. Por otro lado, las violaciones por represalias a los empleados conllevan una multa civil de entre US$1000 y US$3000.

Aumentos del salario mínimo en California

En concordancia con la ciudad de San Diego, el gobierno estatal también anunció el aumento del sueldo mínimo para los trabajadores. A diferencia de la ciudad, el aumento es solo de US$0,40 y traslada el sueldo base por hora de US$16,50 a US$16,90.

Este incremento, anunciado el 27 de agosto de 2025 por la Directora de Cumplimiento de Recursos Humanos, fue confirmado previamente por el Director de Finanzas del estado, Joe Stephenshaw, en una carta firmada el pasado 1° de agosto de 2025 al gobernador Gavin Newsom.

Varias ciudades de California muestran un incremento en su salario minimo, superior al estatal Imagen compuesta

El nuevo monto refleja un aumento del 2,49% en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (CPI-W, por sus siglas en inglés), que mide los gastos de los trabajadores asalariados urbanos y administrativos. De acuerdo con la Asociación de Empleados de California, el salario mínimo estatal se ajusta cada año según este índice, con un tope máximo de 3,5%.

El Estado Dorado se coloca solo por detrás de Washington D. C., que lidera la lista con US$17,95 por hora.