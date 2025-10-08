De cuánto es el salario mínimo en Florida en octubre 2025

El salario mínimo de los trabajadores en Florida incrementó el pasado 30 de septiembre de 2025, gracias a la enmienda constitucional aprobada por los votantes en 2020. La medida exige un aumento de un dólar por hora cada año hasta llegar a su tope de US$15 en 2026.

Cuál es el nuevo salario mínimo en Florida desde octubre

Con esta actualización, el sueldo más bajo inicial en el Estado del Sol quedó establecido en US$14 por hora. Por su parte, los empleados que reciben propinas también tuvieron un incremento, que pasó a US$10,98 por hora, más las bonificaciones correspondientes.

Los trabajadores de Florida percibieron un aumento en el salario mínimo el 30 de septiembre de 2025 Freepik

Desde 2020, cuando el mínimo estatal era de US$8,56 por hora, los ciudadanos tuvieron aumentos progresivos año a año. Con el incremento de 2025, Florida ahora empata con Hawái como el 17.º salario base más alto de Estados Unidos.

Qué opinan los especialistas sobre el impacto del aumento salarial

Los especialistas plantean algunas dudas respecto al impacto significativo que pueda tener este incremento. Melissa Nelson, directora ejecutiva de United Way of Florida, explicó a Miami Herald, que si bien apreciarán el dinero extra, llegar a fin de mes podría ser una complicación.

Incluso, aseguró que este dinero extra también podría costarle “cientos o incluso miles” de dólares en prestaciones gubernamentales.

“Un pequeño aumento salarial puede impedir que una familia acceda a prestaciones cruciales, como alimentos, cuidado infantil o asistencia para la vivienda”, explicó.

Los especialistas dudan del real impacto de este aumento en la vida de los floridianos Freepik

Por otro lado, Ned Murray, director asociado del Centro Metropolitano de la Universidad Internacional de Florida, reveló que los trabajadores principiantes en comercios minoristas, restaurantes de comida rápida y cajero serán los más beneficiados porque suelen percibir el mínimo.

Cómo funciona el salario mínimo para los trabajadores con propinas

Los empleos que reciben propinas son comunes en Florida: camareros, bartenders, personal de hotel y trabajadores de atención al cliente. Para este grupo, la ley fijó un sueldo base de US$10,98 por hora, aunque los empleadores deben asegurarse de que, sumadas las propinas, el total alcance el mínimo estatal de US$14 por hora.

Bajo la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés), los empleadores pueden acreditar hasta US$3,02 en propinas como parte del salario inicial. Este crédito, establecido en 2003, continúa vigente y debe garantizar que ningún trabajador perciba menos del monto más bajo estatal.

En Florida, el salario mínimo sin propinas aumentará a 14 dólares por hora, mientras que para quienes sí las reciben será de US$10,98 Pexels

Florida asciende entre los estados con mejor salario mínimo

Con este aumento, Florida consolida su posición entre los estados con mejores salarios mínimos de Estados Unidos. Actualmente, se ubica por encima de la media nacional, donde la base federal permanece en US$7,25 desde 2009, adoptado aún por estados como Texas, Kansas y Oklahoma, según datos brindados por el Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés).

Por otro lado, existen algunos estados que se encuentran por debajo del salario base federal: Georgia y Wyoming. La media estatal se encuentra en US$5,15 por hora.

En el otro extremo, Washington D. C. lidera la lista con US$17,95 por hora, seguido de Washington, California y Massachusetts. El objetivo de Florida es cerrar la brecha en 2026, cuando el salario alcance los US$15, al cumplir así con el plan aprobado por los votantes hace cinco años.