Buenas noticias en California: Newsom suma 55.000 posiciones nuevas en programas de aprendizaje en la construcción

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció una inversión de 37,2 millones de dólares destinada a fortalecer el sistema de aprendizaje y capacitación laboral en todo el estado. Esta medida busca generar 60.000 nuevas oportunidades de formación técnica y práctica, lo que eleva el total de plazas creadas desde el inicio de su gestión a 674.735 cupos.

Aprendizaje y formación laboral en California

El plan centraliza sus esfuerzos en dos programas estatales fundamentales: el Fondo de Capacitación del Consejo de Aprendizaje de California y las Asociaciones de Formación de Alto Nivel impulsadas por la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral.

La estrategia gubernamental prioriza el modelo de aprender mientras se trabaja. Según datos de la administración difundidos en un comunicado oficial, uno de cada 30 trabajadores en el estado completó un programa de este tipo desde que Newsom asumió el cargo, cifra que supera la meta original de 500.000 puestos fijada para 2029.

El objetivo principal reside en ofrecer caminos claros hacia empleos bien remunerados sin que los ciudadanos deban enfrentar la carga de deudas educativas.

El gobernador de California, Gavin Newsom, termina este año su mandato Facebook Governor Gavin Newsom

El secretario de Trabajo, Stewart Knox, señaló que estos programas resultan eficaces cuando la educación y la industria trabajan de forma conjunta. “Estos proyectos se alinean con el Plan Maestro de Educación Profesional y con la iniciativa California Jobs First, para garantizar que más personas accedan al entrenamiento necesario para triunfar en industrias en crecimiento”, sostuvo el funcionario.

La División de Estándares de Aprendizaje asignó 18,6 millones de dólares provenientes del fondo de capacitación a 160 programas estatales.

Esta partida beneficia a más de 55.000 aprendices en sectores de la construcción, como:

electricistas

plomeros

techadores

pintores

soldadores

técnicos de climatización.

La jefa de la división, Adele Burnes, enfatizó que este financiamiento permite modernizar currículos, actualizar equipos esenciales y fortalecer el reclutamiento. “La inversión refuerza el compromiso estatal con oportunidades que conducen a carreras estables y bien pagadas”, afirmó Burnes. Cabe destacar que los sueldos en estos oficios suelen superar los 70.000 dólares anuales.

Nuevos trabajadores para áreas críticas de California

En paralelo, otros 18,6 millones de dólares financian las asociaciones de formación para al menos 4.600 trabajadores en áreas críticas. Desde 2019, esta modalidad capacitó a 32.000 personas, enfocándose en individuos con barreras de acceso al mercado laboral y sectores como salud, tecnología y manufactura.

Kaina Pereira, directora ejecutiva de la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral, subrayó que los fondos conectan a los trabajadores con empleos de calidad mientras ayudan a las empresas a conseguir el personal calificado que necesitan para competir.