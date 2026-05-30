Nueva York abre licencias de venta ambulante desde julio: quiénes pueden solicitarlas

La ciudad de Nueva York implementa normativas estrictas para el control de licencias comerciales en el espacio público. La legislación actual establece regulaciones sobre la distribución de permisos para la venta ambulante de comida y brinda prioridades para sectores específicos de la población.

Qué establece la Ley Local 18 sobre venta ambulante de comida en NYC

La Ley Local 18 de 2021 modificó el procedimiento para obtener permisos de venta válidos por todo el año, según un informe. Desde esa fecha, las autorizaciones emitidas tienen validez en toda la ciudad o en áreas específicas fuera de Manhattan.

Cómo obtener los permisos de venta ambulante en la ciudad de Nueva York Freepik

Además, el beneficio principal se dirige a veteranos estadounidenses y personas con discapacidad. Sin embargo, el período de inscripción para esta lista de supervisión específica cerró el 28 de abril de 2026.

Nuevas leyes en NYC: 2200 licencias de supervisión por año desde julio de 2026

Las Leyes Locales 56 y 59 sumarán 11.000 nuevos permisos para la venta ambulante de alimentos en la Gran Manzana. Según el sitio oficial del gobierno local, el Departamento de Salud de la ciudad ofrecerá 2200 licencias de supervisión anuales a partir del 1° de julio de 2026.

Este proceso de asignación de licencias se extenderá durante cinco años consecutivos. Las primeras solicitudes estarán abiertas de forma exclusiva a las personas inscriptas en las listas de espera de 2022.

Sin embargo, la autoridad sanitaria local creará nuevos listados una vez que finalice la nómina actual. En ese sentido, los vendedores con licencia previa recibirán avisos automáticos sobre los plazos de inscripción en el sistema.

Hay varios requisitos a cumplir para tener un puesto de venta ambulante en regla en NYC Freepik

Requisitos para vendedores ambulantes de comida en la ciudad de Nueva York

Cada unidad móvil de venta de alimentos requiere un permiso específico para habilitar su funcionamiento en carritos o camiones. El titular del negocio debe mantener su dirección postal y electrónica actualizada ante las autoridades correspondientes.

A su vez, la legislación neoyorquina exige que el punto de venta sea atendido por personal calificado. Esto quiere decir que todas las personas que trabajen en la unidad dentro de Manhattan deben contar con una licencia de supervisión válida.

Por su parte, los negocios fuera de Manhattan requieren de un supervisor con licencia apta para esa zona exclusiva. Los trabajadores sin licencia vigente deben acceder al sistema de registro para solicitar el documento e ingresar a la lista de espera.

Quiénes pueden anotarse en las listas de espera para vender comida en NYC

Hay tres tipos de listas de espera en las que los solicitantes pueden anotarse para esperar una licencia o permiso:

Permiso temporal de temporada

Permisos para carritos verdes

Licencias de supervisión

Una vez hecho su registro, todos los usuarios pueden ingresar a la herramienta de búsqueda disponible en el sitio oficial para consultar de forma inmediata su lugar en la lista de espera. Para ello, solo necesitan ingresar el número de licencia de vendedor ambulante.

Tipos de permisos para food trucks y carritos de comida en Nueva York

La ley limita la cantidad de permisos disponibles a uno por persona y el Departamento de Salud ofrece categorías anuales y estacionales con vigencia de dos años. Existen opciones específicas para distritos, áreas fuera de Manhattan y “carritos verdes” para la comercialización de alimentos frescos.

En espacios privados y parques, los vendedores deben operar con permisos de áreas restringidas sin límites ni listas de espera. A su vez, los veteranos con discapacidades del servicio militar disponen de un permiso especial para aceras ubicadas a más de 30 pies (9,1 metros) de los accesos a parques.

Las autorizaciones de venta exigen, de forma obligatoria, renovar el permiso cada dos años con un formulario enviado con tres meses de anticipación. Sin embargo, los titulares con permisos previos al 1° de julio de 2022 conservan el derecho de renovación sin licencia de supervisión hasta el 1° de julio de 2032.