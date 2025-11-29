Buenas noticias en California: el plan para bajar los costos desde enero 2026 y limitar cobros excesivos

Las autoridades regulatorias de California revisarán una propuesta que podría modificar la estructura de las tarifas eléctricas a partir de 2026. El planteamiento surge en un contexto donde el precio promedio en el Estado Dorado continúa entre los más altos de Estados Unidos. Ante esta situación, la Comisión de Servicios Públicos (CPUC, por sus siglas en inglés) analiza un ajuste dirigido a reducir el retorno permitido para los accionistas de las tres principales compañías eléctricas de propiedad privada.

El plan para reducir los costos de la electricidad en California

El documento presentado por la CPUC determina parámetros financieros como la estructura de capital y las tasas de retorno autorizadas para empresas de gran escala en el suministro de electricidad y gas. Entre ellas se encuentran Pacific Gas and Electric (PG&E), Southern California Edison (SCE) y San Diego Gas & Electric (SDG&E).

La Comisión de Servicios Públicos de California examina una medida sin precedentes para abordar la problemática de las tarifas eléctricas estatales, que ocupan el segundo lugar más alto a nivel nacional Freepik

El objetivo central de la propuesta es definir niveles de compensación que permitan a las compañías atraer inversión, pero sin trasladar cargos excesivos a los consumidores.

Por eso, la Comisión de Servicios Públicos plantea una reducción cercana a 0,35% en la rentabilidad sobre capital común (ROE), una cifra considerada histórica en comparación con décadas anteriores.

Propuesta de retorno más bajo para las empresas de energía en California

La propuesta mantiene sin cambios la composición de capital autorizada para cada empresa, con una participación del 52% correspondiente al ROE. La CPUC resolvió rechazar solicitudes de PG&E y SDG&E orientadas a modificar esa proporción al argumentar que no conciliaban adecuadamente los intereses de los clientes del sistema eléctrico.

El documento especifica una nueva tabla de tasas de retorno sobre capital común aplicables a partir de 2026:

PG&E : un retorno del 9,93%.

: un retorno del 9,93%. SCE : 9,98%.

: 9,98%. SDG&E: 9,88%.

Los montos representan una disminución respecto de la autorización vigente, que se encuentra por encima del 10% en todos los casos.

Especialistas cuestionan si la magnitud del recorte propuesto será suficiente para generar un alivio perceptible en los hogares californianos Freepik

La CPUC también fija tasas de retorno totales (ROR) de entre 7,39% y 7,59% según la empresa. Estos valores se usan para determinar el costo de financiamiento que los clientes pagan a través de las tarifas. Un descenso moderado en estos porcentajes se traduce, en teoría, en una reducción marginal en los cobros mensuales.

Cómo influiría la medida en las tarifas de electricidad en California, según las empresas

El propósito de la CPUC al establecer un retorno regulado es garantizar estabilidad financiera a las empresas y, al mismo tiempo, evitar cargos que no respondan directamente al servicio prestado.

La reducción en la rentabilidad autorizada se considera el instrumento principal para moderar los costos que finalmente pagan los usuarios residenciales, comerciales e industriales.

Una parte de los beneficios podría provenir del crédito de ingresos otorgado a PG&E, ya que la empresa transferirá a los clientes el ahorro asociado al préstamo federal. A esto se suma la decisión de rechazar un aumento propuesto por SCE para cubrir cargos de acarreo. De haberse aprobado, dichos costos habrían elevado la tarifa de los consumidores.

No obstante, analistas del sector señalan que la disminución prevista es insuficiente para generar un cambio significativo en la factura final.

Mark Ellis, execonomista jefe de Sempra, propietaria de San Diego Gas & Electric, explicó que para reducir las ganancias de los accionistas mientras se mantienen bajo control las facturas de los clientes, se debe cambiar el equilibrio de deuda y capital que tiene cada empresa de servicios públicos. “Realmente necesitas entender el crédito”, puntualizó en diálogo con Associated Press (AP).

El organismo regulador presentó una iniciativa que afectaría directamente a Pacific Gas & Electric, Southern California Edison y San Diego Gas & Electric Freepik

Por su parte, Jennifer Robison, portavoz de PG&E, aseguró que la propuesta no reconoce los elevados riesgos actuales para ayudar a atraer la inversión necesaria para los sistemas energéticos de California.

En tanto, Jeff Monford, portavoz de SCE, dijo que la decisión propuesta sobre el costo de capital necesita ajustes para reflejar mejor los riesgos y las realidades del mercado.

“Incorporar estos ajustes en la decisión final podría mejorar la capacidad de SCE para financiar proyectos de infraestructura esenciales para una red eléctrica más confiable, resiliente y preparada”, señaló.

Cronograma de aprobación e implementación de la nueva tarifa de energía en California

El proceso regulatorio establece que la decisión propuesta debe someterse a comentarios de las partes interesadas. Luego, la CPUC puede considerar el asunto en una Reunión Deliberativa de Establecimiento de Tarifas antes de la votación formal. Este trámite podría completarse en la sesión prevista para el 18 de diciembre de 2025.

Si la propuesta obtiene luz verde, las empresas deberán incorporar los ajustes en sus presentaciones anuales, conocidas como True-Ups, que se utilizan para actualizar ingresos autorizados.

Los cambios no entrarían en vigor antes del 1° de enero de 2026, fecha prevista también para la aplicación del ajuste temporal de PG&E y del crédito vinculado al préstamo federal.