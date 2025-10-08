La nueva ley de California que Gavin Newsom firmó y podría significar ahorro para los conductores desde octubre

Una legislación firmada por el gobernador Gavin Newsom aliviará el bolsillo de los conductores de California. Se trata de la ley AB30, una norma de urgencia que entró en vigor el pasado 2 de octubre, cuyo objetivo principal es desarrollar soluciones para reducir el precio del combustible en el Estado Dorado.

Una norma que habilita un nuevo tipo de combustible en California

La nueva ley autoriza a las estaciones de servicio de California a vender mezclas de gasolina que contengan entre 10,5% y 15% de etanol por volumen para su uso como gasolina de transporte. Esta medida podría representar un ahorro significativo para los conductores.

Los combustibles con etanol 15 aparecerá en las gasolineras de California Jeff Wheeler - Star Tribune

Según las proyecciones de la Universidad de California en Berkeley, la nueva formulación podría reducir el precio en hasta 20 centavos por galón, lo que generaría un impacto positivo inmediato en los consumidores. California era el único estado de Estados Unidos que todavía no había aprobado el uso de este tipo de gasolina.

Los hallazgos empíricos del análisis estadístico corroboran que podría esperarse este descuento para E15 en comparación con E10, incluso después de ajustar el contenido energético.

Requisitos de la nueva ley de combustible en California

La legislación establece que esta autorización tendrá un carácter temporal, hasta que las agencias ambientales y regulatorias concluyan sus evaluaciones técnicas. En concreto, la ley dispone tres pasos obligatorios:

Revisión del Consejo de Política Ambiental de California (CEPC, por sus siglas en inglés): deberá completar su revisión y publicar públicamente sus hallazgos de la evaluación multimedia para las mezclas de combustible de 10,5% a 15% de etanol por volumen.

(CEPC, por sus siglas en inglés): deberá completar su revisión y publicar públicamente sus hallazgos de la evaluación multimedia para las mezclas de combustible de 10,5% a 15% de etanol por volumen. Acción de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés): una vez completada la comprobación, tomará una de estas dos medidas: adoptar una regulación específica sobre las gasolinas o publicar una evaluación sobre la especificación que deben tener estas mezclas.

(CARB, por sus siglas en inglés): una vez completada la comprobación, tomará una de estas dos medidas: adoptar una regulación específica sobre las gasolinas o publicar una evaluación sobre la especificación que deben tener estas mezclas. Estudio continuo de CARB: mientras se lleva adelante la implementación, la junta continuará verificando si el nuevo combustible cumple con los estándares de aire limpio del estado.

Los californianos experimentarán una baja en los precios de los combustibles Claire Rush - AP

Limitaciones de la nueva ley de combustible en California

Además de los estudios en referencia al impacto ambiental que pueda tener la implementación de estos combustibles, existen algunas limitaciones de uso y adaptaciones que sufrirá el mercado. Según el texto legislativo, estos son:

Compatibilidad del motor: no es adecuado para todo tipo de vehículos, como por ejemplo, camiones, motores pequeños (como los utilizados en jardinería), ni motores todoterreno.

no es adecuado para todo tipo de vehículos, como por ejemplo, camiones, motores pequeños (como los utilizados en jardinería), ni motores todoterreno. Decisión de venta: corresponde a cada estación decidir si desea o no vender esta opción.

corresponde a cada estación decidir si desea o no vender esta opción. Infraestructura necesaria: aquellas estaciones que decidan venderlo, requerirá que realicen consideraciones estratégicas sobre la estructura del mercado y modificaciones en la infraestructura.

Cada estación de servicio será la encargada de ofrecer este combustible David Zalubowski - AP

Tras confirmarse la noticia, el asambleísta David Álvarez, autor del proyecto, dijo a NBC 7: “El objetivo es ayudar a la gente a ahorrar dinero debido al costo de vida. Hemos visto que esto podría ahorrar hasta 20 centavos por galón, lo cual suma, y ​​todos buscan maneras de ahorrar dinero”.