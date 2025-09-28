California DMV advierte por caducidad de placas: los conductores que recibirán “sanciones inmediatas”

Pasar por alto un detalle de las matrículas de los autos de California puede exponer a los conductores a sanciones. Aunque las placas muestran únicamente el mes y el año, la matriculación tiene un día exacto de vencimiento. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) advirtió que no concede período de gracia: quien no abone antes de esa fecha enfrentará sanciones inmediatas.

Qué revisar en la tarjeta de registro del DMV

El DMV explicó que los conductores no deben guiarse únicamente en la información que figura en la placa, porque solo refleja mes y año.

La fecha exacta de vencimiento está impresa en la tarjeta de matriculación. No tenerla en cuenta puede derivar en multas.

El cambio que habrá en las matrículas de California

Recomendaciones del DMV de California:

Marcar la fecha en un calendario personal.

Verificar los avisos de renovación.

Ante cualquier duda, consultar las tarifas a través de las herramientas digitales oficiales.

Asimismo, el DMV de California resalta que el aviso de renovación puede llegar al domicilio del conductor alrededor de 60 días antes de la expiración del registro. Sin embargo, si no se recibe, la responsabilidad recae en el propietario del vehículo.

En este caso, el organismo sugiere comunicarse con el área de Servicio al Cliente o utilizar la Calculadora de tarifas en línea para confirmar los montos adeudados.

Saltarse esta verificación puede implicar multas progresivas que se acumulan con rapidez.

En caso de no recibir el aviso de vencimiento en el domicilio, se puede consultar online

Escala de sanciones del DMV por placas vencidas

Las multas no se aplican de manera uniforme. El organismo suma un porcentaje sobre la tarifa anual de la licencia del vehículo, otro sobre la tarifa por peso —cuando corresponde— y añade cargos por demora en el registro y por retraso de la Patrulla de Carreteras de California (CHP, por sus siglas en inglés). De esta forma, el monto total crece con cada día de atraso.

El DMV detalla un esquema específico de recargos para quienes no cumplan con la fecha límite:

De 1 a 10 días de retraso : 10% de la tarifa de licencia y de peso, más US$10 de cargo por inscripción tardía y US$10 adicionales de la CHP.

: 10% de la tarifa de licencia y de peso, más US$10 de cargo por inscripción tardía y US$10 adicionales de la CHP. De 11 a 30 días : 20% de recargo sobre las tarifas correspondientes, más US$15 de inscripción y US$15 de la CHP.

: 20% de recargo sobre las tarifas correspondientes, más US$15 de inscripción y US$15 de la CHP. De 31 días a un año : 60% sobre las tarifas, más US$30 por cada uno de los cargos adicionales.

: 60% sobre las tarifas, más US$30 por cada uno de los cargos adicionales. De más de un año a dos años : 80% de incremento, con cargos de US$50 y US$50.

: 80% de incremento, con cargos de US$50 y US$50. Más de dos años: 160% de recargo, acompañado de cargos de US$100 y US$100.

El DMV de California aclara que es posible presentar una Solicitud de No Operación Planificada (PNO, por sus siglas en inglés) hasta 90 días después de la fecha de vencimiento, siempre que el vehículo no haya circulado en absoluto. Aun así, las multas por demora se mantienen vigentes.

No chequear la fecha exacta de vencimiento puede costar caro

Las multas para autos nuevos o no registrados

El sistema de sanciones también alcanza a vehículos nuevos o que nunca fueron registrados en el estado de California. En estos casos, el cálculo es el siguiente: