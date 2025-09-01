Calendario para recibir comida gratis en California en el mes de septiembre 2025

Durante septiembre de 2025, el banco de alimentos FIND Food Bank regalará comida en California, Estados Unidos. En 19 de los 30 días del mes, los interesados podrán visitar diferentes puntos del estado para recibir este beneficio, el cual no estará sujeto a ningún requisito previo.

Dónde y cuándo se regalará comida en California en septiembre 2025

FIND Food Bank publicó en su sitio web el calendario con la información sobre sus mercados móviles. En ellos, los habitantes de California conseguirán comida sin costo alguno y que seguirá los parámetros nutricionales establecidos por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

FIND Food Bank ayuda a quienes más lo necesitan para que tengan acceso a una alimentación balanceada (Facebook/FIND Food Bank)

Las fechas, ubicaciones y horarios de los mercados móviles que estarán abiertos en el estado durante septiembre de 2025 son:

Martes 2 de septiembre

Lugar: Copper Mountain 6162 Rotary Way Bell Center Parking Lot Joshua Tree

Hora: 09.00 hs a 10.00 hs

Miércoles 3 de septiembre

Lugar: Coachella Valley HS 83800 Airport Blvd. Thermal

Hora: 09.00 hs a 10.00 hs

Jueves 4 de septiembre

Lugar: Palm Springs Convention Center 277 N Avenida Caballeros Palm Springs

Hora: 17.00 hs a 19.00 hs

Sábado 6 de septiembre

Lugar: Shadow Hills HS 39225 Jefferson St. Indio

Hora: 08.00 hs a 10.00 hs

Lugar: Aqua Caliente 30800 San Luis Rey Cathedral City

Hora: 09.00 a 10.00 hs

Lunes 8 de septiembre

Lugar: Mecca Elementary 65250 Coahilla St Mecca

Hora: 17.00 hs a 19.00 hs

Miércoles 10 de septiembre

Lugar: West Shores 2381 Shores Hawk Salton City

Hora: 07.00 hs a 09.00 hs

Jueves 11 de septiembre

Lugar: P.S. James O. Jessie Desert Highland 480 W. Tram View Palm Springs

Hora: 17.00 hs a 19.00 hs

Viernes 12 de septiembre

Lugar: Oasis Elementary 88175 74th Ave Thermal

Hora: 16.00 hs a 18.00 hs

Sábado 13 de septiembre

Lugar: Southwest Church 44175 Washington St, Indian Wells

Hora: 07.00 a 09.00 hs

Lugar: Anza 58470 CA 371 Anza

Hora: 09.00 hs a 11.00 hs

El calendario oficial del banco de alimentos señaló en qué días habrá mercados móviles (Facebook/FIND Food Bank)

Martes 16 de septiembre

Lugar: Sky Valley 20905 Hot Springs Rd. Desert Hot Springs

Hora: 17.00 hs a 18.00 hs

Miércoles 17 de septiembre

Lugar: Desert Mirage HS 86150 Ave 66th Thermal

Hora: 17.00 hs a 19.00 hs

Viernes 19 de septiembre

Lugar: Palm Desert HS 74910 Aztec Rd Palm Desert

Hora: 17.00 hs a 19.00 hs

Sábado 20 de septiembre

Lugar: Mathis Bros 81410 Hwy. 111 Indio

Hora: 06.30 hs a 08.30 hs

Lunes 22 de septiembre

Lugar: Cabot Yerxa Elementary 67076 Desert View Ave Desert Hot Springs

Hora: 09.00 hs a 11.00 hs

Martes 23 de septiembre

Lugar: North Shore Community Park 99480 70th Ave. Mecca

Hora: 17.00 hs a 19.00 hs

Miércoles 24 de septiembre

Lugar: Cabazon Community Center 50390 Carmen Ave Cabazon

Hora: 10.00 hs a 11.00 hs

Jueves 25 de septiembre

Lugar: P.S. James O. Jessie Desert Highland 480 W. Tram View Palm Springs

Hora: 17.00 hs a 19.00 hs

Viernes 26 de septiembre

Lugar: Las Flores Park 48400 Van Buren St. Coachella

Hora: 07.00 hs a 09.00 hs

Lugar: Oasis Elementary 88175 74th Ave. Thermal

Hora: 16.00 hs a 18.00 hs

Sábado 27 de septiembre

Lugar: La Quinta Library (solo adultos mayores) 78275 Calle Tampico La Quinta

Hora: 07.00 hs a 09.00 hs

Qué requisitos piden para recibir alimentos sin costo en California

Para recibir la comida que FIND Food Banks distribuye en California no es necesario cumplir con un requerimiento. Los interesados tampoco tendrán que mostrar documentos o identificaciones, ni registrarse previamente para ser atendidos en el mercado móvil.

La única petición de FIND Food Bank es respetar los horarios de entrega y no formarse con demasiada anticipación (Unsplash/Xiangkun ZHU)

La única instrucción que la organización señaló en el calendario para septiembre de 2025 fue la referente al orden de entrega.

El anuncio señaló que las filas de distribución comenzarán a organizarse una hora antes de que comience la donación de alimentos, por lo que se les pidió a los interesados no llegar antes de ese periodo.

De acuerdo con lo expuesto en su sitio web, FIND Food Banks entregó 28 millones de libras de alimentos (12,7 millones de kilos) a 120 mil personas cada mes durante 2024.

La comida que regalan a quienes más la necesitan viene de donaciones en especie, productos adquiridos con donativos monetarios y de programas gubernamentales.