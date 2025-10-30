“California es mi hogar”: qué hay detrás de la promesa de Sam Altman de OpenAI de permanecer en el estado
La empresa propietaria de ChatGPT se convirtió en la startup estadounidense más valiosa del momento y contribuyó al repunte de la bolsa de valores del país en los últimos meses
En el último año, muchas empresas del sector de la tecnología abandonaron California, en un contexto de altos impuestos, rigurosas condiciones y polaridad política. Sin embargo, OpenAI, de Sam Altman, prometió quedarse en el estado. Después de meses de debates, el empresario llegó a un acuerdo con el fiscal general Rob Bonta para permanecer en la entidad, a cambio la compañía no será demandada por su plan de reestructuración, pero deberá cumplir con una serie de requisitos.
El mensaje de Sam Altman que ratifica la postura de OpenAI en California
Mediante un texto publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el multimillonario escribió: "California es mi hogar y me encanta estar aquí“. A continuación, agregó: “Cuando hablé con el fiscal general Bonta hace dos semanas, dejé en claro que no íbamos a hacer lo que hacen esas otras empresas y amenazar con irnos si las demandan”.
Las palabras de Altman nacen de las recientes discusiones con Bonta que resultaron en un acuerdo sin precedentes. El martes, OpenAI anunció que había completado su recapitalización al simplificar su estructura corporativa. De este modo, la organización sin fines de lucro, denominada Fundación OpenAI, mantiene el control de la compañía.
A través de este proceso, se convirtió en una corporación de beneficio público. En su entidad, la empresa estaba constituida como sin fines de lucro, con el objetivo declarado de “impulsar la inteligencia digital de la manera que más beneficie a la humanidad en su conjunto, sin la limitación de la necesidad de generar beneficios económicos”.
Según informó TIME, el propósito oficial llevó a una presión corporativa para separar sus operaciones comerciales de la Fundación en los últimos años. Esto se debe a que generaba beneficios económicos con miles de millones de dólares en inversiones de Microsoft, el banco japonés SoftBank y el fabricante de chips Nvidia.
El acuerdo de Sam Altman con Bonta para que OpenAI permanezca en California
El convenio final entre las partes incluyó la promesa de que la compañía permaneciera en el Estado Dorado y ampliara su presencia en la región, reveló The Wall Street Journal. El lunes por la noche se hizo definitivo el entendimiento que permite a la corporación lanzar una oferta pública inicial (OPI) en los próximos años.
A partir de este acuerdo, OpenAI está sujeta a ciertos requisitos. El medio señala que ahora será supervisada exhaustivamente por la oficina del Fiscal General estatal, además de la revisión regular de la fundación sin fines de lucro.
Como resultado, Bonta no demandará a OpenAI por su plan de reestructuración. No obstante, la vigilará de cerca para garantizar que cumple con su parte. También se incluye un comité de seguridad que podría detener el lanzamiento de nuevos modelos de inteligencia artificial.
Mientras se llevaban a cabo las conversaciones, se convirtió en la startup estadounidense más valiosa del momento y contribuyó al repunte del mercado de valores, informó el medio mencionado.
En declaraciones para TIME, el Fiscal General manifestó: “Hemos logrado concesiones que garantizan que los activos benéficos se utilicen para el fin previsto, que se priorizará la seguridad y que OpenAI permanecerá aquí mismo en California”.
El objetivo de la Fundación OpenAI en California
De acuerdo al comunicado de prensa, la organización sin fines de lucro se centrará inicialmente en un compromiso de US$25.000 millones en dos áreas:
- Salud y cura de enfermedades: financiará iniciativas para acelerar los avances en salud y permitan que todos se beneficien de diagnósticos más rápidos, mejores tratamientos y curas. Comenzará con actividades como la creación de conjuntos de datos de salud de vanguardia, de código abierto y construidos de forma responsable, y la financiación para científicos.
- Soluciones técnicas para la resiliencia de la IA: destinará recursos a apoyar soluciones técnicas prácticas para la resiliencia de la inteligencia artificial, que consiste en maximizar sus beneficios y minimizar sus riesgos.
