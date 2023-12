escuchar

Santa Barbara Clean Energy, un programa de la ciudad de California, proporciona electricidad 100% libre de carbono a hogares y empresas locales. Recientemente, lanzó un reembolso en efectivo para los residentes que compren o alquilen un vehículo eléctrico (EV). Esta iniciativa, que está disponible hasta que se agoten los fondos del programa, ofrece 1000 dólares a todos los que estén registrados como clientes.

Por otro lado, para aquellas personas que estén inscriptas en el programa CARE (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere, Inc.) u otros proyectos de ingresos calificados, tienen la oportunidad de recibir un reembolso aún mayor, de US$2000.

Al respecto, Alelia Parenteau, responsable de Sostenibilidad y Gestión, directora de Resiliencia y directora de Santa Barbara Clean Energy, comentó que esta decisión vislumbra la reducción de emisión de carbono: “Ayudará a reducir los costos de compra o arrendamiento de vehículos eléctricos y avanzar hacia los objetivos de electrificación y neutralidad de carbono de la ciudad”.

La ciudad de Santa Bárbara, California, impulsa el uso de autos eléctricos Unsplash

¿Quiénes pueden pedir el reembolso de energía en California?

El reembolso que propone Santa Barbara Clean Energy solo aplica a vehículos eléctricos que se anuncien con un precio menor a los US$80.000, sugerido por el fabricante. Para obtener más información sobre cómo solicitar el reembolso, los clientes interesados pueden visitar SBCleanEnergy.com, donde se explica que las motocicletas no entran al programa si son de segundo uso. También proporcionan el número telefónico (805) 538-1810 para dudas específicas. Después de 45 días de solicitar la devolución, los clientes de Santa Barbara Clean Energy verán su reembolso.

Santa Barbara Clean Energy ofrece reembolsos a quien compre autos eléctricos sbcleanenergy.com

Requisitos para participar en el programa cero emisiones de carbono de Santa Bárbara

Los vehículos deben estar registrados en el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV).

Los autos deben ser uno de los siguientes tipos: eléctricos con batería (BEV), vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) y motocicletas eléctricas.

Los autos usados deben cumplir con los siguientes requisitos: tener ocho años de antigüedad como máximo, registrar menos de 75.000 millas recorridas, sin modificaciones en los sistemas de control de emisiones.

Es necesario revisar la factura para verificar si los “cargos de generación de energía limpia de Santa Bárbara” están incluidos en el estado de cuenta.

Leer los “Términos y condiciones previos a la solicitud” durante la compra o alquiler del vehículo eléctrico.

Enviar la solicitud en línea con todos los documentos necesarios.

Si se aprueba, se emitirá un cheque de reembolso por correo.

Conseguir cargadores eléctricos será más fácil en California

Esta oferta de devolución sobre la adquisición de vehículos eléctricos va de la mano con el reciente lanzamiento por parte de Santa Bárbara sobre los cargadores de vehículos eléctricos, lo que significa que los residentes ya pueden obtener los permisos al instante, a través de un proceso en línea simple y optimizado. “Al combinar este incentivo con el crédito fiscal federal de hasta US$7500, obtener un vehículo eléctrico se ha convertido en una gran oferta”, dijo Parenteau.

El estado de California busca reducir las emisiones en un proyecto ambicioso para 2030, 2035 y 2040, señaló Washington Examiner. Recientemente, aumentó su objetivo de emisiones de gases de efecto invernadero a un 40%, por debajo de los niveles de 1990 para 2030. Para 2035, señalaron las autoridades, todos los automóviles nuevos y las camionetas ligeras deberán ser eléctricos.