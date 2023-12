escuchar

Un joven de origen mexicano emigró a Estados Unidos con el sueño de tener un mejor estilo de vida. Aunque reconoce que el cambio no ha sido fácil, en una de sus publicaciones recientes en TikTok aseguró que no se arrepiente. Por otro lado, entusiasmó a muchas personas al revelar cuál es su ingreso a la semana como empleado en una fábrica en California. A su vez, compartió destalles de cómo organiza sus gastos cotidianos para que aún le queden unos dólares al final del mes.

“Normalmente, pagan el mínimo al principio. En mi caso, son US$15,50 la hora. Trabajamos 40 horas fijas por la semana, ganamos US$620 semanalmente”, reveló el tiktoker, que se identifica como @josbel202, en un video que hasta el momento tiene 1,3 millones de reproducciones. Sin embargo, de esa cantidad, solo le quedan US$540 por jornada semanal y por impuestos paga unos US$80.

Esta revelación sorprendió a su comunidad de seguidores en TikTok, quienes en su mayoría le pidieron consejos para encontrar oportunidades de empleo. “Hola, me gustaría irme a trabajar a Estados Unidos, ¿cómo hago?”; “Ocupo trabajo, vivo en Nueva York, no he podido encontrar, me ha costado mucho”; “Cómo encuentran trabajo, help me, estoy en California”. Otros compararon sus ingresos con los del joven mexicano: “¿US$80 de impuestos? A mí me sacan US$200″, le escribió un tiktoker; “Yo gano US$799, pero de lunes a jueves en Indianápolis, ya quitándome el tax”.

¿Es posible vivir con el salario mínimo en California?

En otras publicaciones, el migrante mexicano reveló a sus seguidores cómo es vivir con el salario mínimo en California y mostró lo que alcanza a comprar en un supermercado local. Desde su perspectiva, lo más común entre los latinos que se van a Estados Unidos es que haya contrastes. “Hay días en los que estás bien y días en los que simplemente quieres volver a tu país, regresar con las personas que son importantes para ti, pero, al final, todos vinimos a cumplir con un sueño y lo vamos a lograr”, relató.

El creador de contenido también desglosó el salario mínimo y el nivel de vida con el que se puede vivir en California. Su conclusión fue que con una paga mensual de US$2160 apenas alcanza para cubrir los gastos mínimos. “Pagas la renta de un cuarto en US$800, y semanalmente gastas unos US$80 en alimentos, que serían US$320 al mes. Si tienes auto, estarías pagando US$840 más, entre la gasolina, el seguro y el pago del auto y, por último, US$70 mensuales por tu celular”, calculó. La suma total resulta en US$2030 y le quedaría un restante de US$130.

¿De cuánto es el salario mínimo en California?

A partir del 1° de enero del 2024, aproximadamente 20 estados de Estados Unidos tendrán incrementos en el salario mínimo. Estos ajustes son importantes para que los trabajadores puedan satisfacer sus necesidades básicas respecto al incremento en los costos de vida en sus respectivas zonas de residencia.

California es uno de los lugares que tendrá un aumento considerable para llegar a un mínimo de US$16 por hora, aunque cada empresa determinará el salario final que aplicará a sus empleados. Una vez que entre en vigor el nuevo tabulador, los estados que el próximo año ofrecerán los mejores sueldos de EE.UU., serán el Distrito de Columbia y el estado de Washington, con US$17 y US$16,28, respectivamente.