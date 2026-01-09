California y Nueva York, entre los más afectados: por qué el aire dentro de las casas puede ser muy peligroso

La calidad del aire en los hogares de Estados Unidos puede ser más peligrosa que la del exterior. Así lo advirtió un estudio realizado por la Stanford University, en California, cuyos científicos identificaron a las cocinas de gas y propano entre las principales fuentes contaminantes en interiores.

Por qué el aire de las casas de EE.UU. puede ser más peligroso

El análisis, publicado en revistas científicas en diciembre de 2025, señala que el uso de cocinas de gas expone a millones de personas al dióxido de nitrógeno (NO₂) y benceno, dos contaminantes asociados a graves efectos en la salud.

“Si usas una cocina de gas, respiras tanta contaminación en el interior de tu estufa como la de todas las fuentes exteriores juntas”, aseveró Rob Jackson, autor principal del estudio.

Según el estudio, la exposición a estos contaminantes puede causar asma, enfermedad pulmonar obstructiva, parto prematuro, diabetes y cáncer de pulmón.

El tipo de cocina que se tiene en casa y los hábitos de ventilación influyen mucho en la calidad del aire de un hogar en Estados Unidos Shutterstock

Basándose en los análisis, los niveles de gas que emiten las cocinas permanecen en el aire por horas.

Además del dióxido de nitrógeno, detectaron benceno entre las emisiones relevantes, un compuesto químico vinculado a la leucemia y otros tipos de cáncer relacionados con la sangre.

Por qué son peligrosas las cocinas de gas

En la investigación se descubrió que las cocinas de gas suelen tener un mayor flujo de peligro en las grandes ciudades. En las zonas rurales, la exposición al dióxido de nitrógeno es menor porque las viviendas pueden llegar a ser más grandes.

El estudio incluye mapas que muestran las regiones con mayor exposición a estos contaminantes en interiores. California y Nueva York están entre los estados más afectados.

Las zonas de Estados Unidos más afectadas por la exposición a los contaminantes son en las grandes ciudades Stanford University

Lo peligroso de las emisiones del contaminante es que su propagación es diferente a la que sucede en la calle. En el interior de un hogar, la contaminación se produce en ráfagas concentradas y puede afectar más al ser humano.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron datos de calidad del aire interior y exterior, junto con las características estructurales de aproximadamente 133 millones de viviendas residenciales en Estados Unidos.

“En nuestra lucha por un aire más limpio y una vida más saludable, debemos priorizar la calidad del aire interior, cambiar a cocinas eléctricas”, dijo Jackson.

Las cocinas eléctricas son cada vez más comunes de usar Pexels

Qué hacer con las cocinas de gas

La principal recomendación de los expertos es cambiar las cocinas de gas por eléctricas. Sin embargo, es un gasto que no todas las familias están dispuestas a asumir. En ese sentido, hay una serie de consejos que se pueden aplicar para no correr tanto riesgo.

Generar una ventilación adecuada con una campana extractora.

Dejar las ventanas de la casa abiertas.

Comprar cocinas más económicas, como las de inducción portátiles.

Usar utensilios de cocina eléctricos, como teteras, hornos tostadores y ollas de cocción lenta.

Estar al tanto de los beneficios que los gobiernos locales suelen ofrecer para reemplazar los artefactos de gas.