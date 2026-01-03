Qué cambia con la ley de las bicicletas eléctricas que entró en vigor e 1° de enero en California y cuáles son las multas

De acuerdo con una nueva ley de California que ya entró en vigor, se modificaron los requisitos de seguridad para las bicicletas eléctricas. Según la nueva normativa, se añadieron exigencias de iluminación y protección para menores. La regla se enmarca en una serie de otras modificaciones a la legislación vial en el Estado Dorado que comienzan a regir en 2026.

Cambia el uso de las bicicletas eléctricas en California: la nueva ley agrega requisitos

Las nuevas medidas de seguridad referidas a este medio de transporte están cubiertas en la AB 544, que fue firmada por el gobernador Gavin Newsom en julio de 2025. Entró en vigor este 1° de enero de 2026.

La nueva ley de California fue firmada por Gavin Newsom en julio AP Foto/Godofredo A. Vásquez

Según lo que dispone la ley estatal, estos son los cambios principales:

La iluminación trasera es obligatoria en todo momento . Las bicicletas eléctricas deberán tener una luz roja, fija o intermitente, encendida a cualquier hora del día. Esta debe ser visible a una distancia de 500 pies (152 metros) frente a los faros de un vehículo motorizado.

. Las bicicletas eléctricas deberán tener una del día. Esta debe ser visible a una distancia de 500 pies (152 metros) frente a los faros de un vehículo motorizado. Obligación de casco para menores de 18 años . La ley de California mantiene la exigencia de que todas las personas de esas edades que utilicen bicicletas, patinetas o patines deben usar protección adecuada. Si no cumplen, están sujetos a multas .

. La ley de California mantiene la exigencia de que todas las personas de esas edades que utilicen bicicletas, patinetas o patines deben usar protección adecuada. . Estándares de la protección de seguridad. Los cascos utilizados deben cumplir con lo que impone la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales o la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos.

Con respecto al punto de la iluminación, la legislación marca una diferencia. Para el caso de las bicicletas comunes, solo requieren luces cuando circulan en la oscuridad, mientras que para las eléctricas la exigencia se mantiene las 24 horas del día.

Multas y cursos para menores de California que incumplan el requisito del casco

Las personas menores de 18 años que sean encontradas a bordo de una bicicleta, patineta o patín sin la protección adecuada se enfrentan a multas. Concretamente, la AB 544 impone una sanción económica máxima de US$25 por cada falta.

La ley de California establece los requisitos de seguridad para las bicicletas eléctricas Canva

Sin embargo, en el caso de las bicicletas eléctricas, el castigo económico puede reemplazarse por un curso. Según la ley, si un menor recibe una citación tiene la posibilidad de completar una capacitación de seguridad especializada en este medio de transporte.

Con el certificado de haber completado el curso y una prueba de que tiene un casco adecuado, las autoridades de California no cobrarán la multa y la violación a la norma quedará fuera de los registros de la corte.

El 72% de lo recaudado por multas sobre estas infracciones se destinará a los condados para que realicen cursos de educación vial y asistan a familias de bajos ingresos para obtener cascos adecuados. El resto se distribuye entre la administración del programa y la ciudad donde ocurrió cada hecho.

Otras leyes viales que entraron en vigor en California

Junto con la AB 544, otras leyes del Estado Dorado que fueron firmadas por Newsom comenzaron a regir el 1° de enero:

AB 1085 : prohíbe la utilización de sombras que obstruyan la lectura o el reconocimiento de una matrícula

: prohíbe la utilización de sombras que obstruyan la lectura o el reconocimiento de una matrícula AB 1087 : sube el periodo de libertad condicional para las personas condenadas por homicidio vehicular mientras conducían bajo la influencia de alcohol o drogas.

: sube el periodo de libertad condicional para las personas condenadas por homicidio vehicular mientras conducían bajo la influencia de alcohol o drogas. AB 366 : extiende las regulaciones sobre la utilización de dispositivos de enclavamiento de encendido tras condenas por conducir bajo influencia de alcohol o drogas.

: extiende las regulaciones sobre la utilización de dispositivos de enclavamiento de encendido tras condenas por conducir bajo influencia de alcohol o drogas. AB 382: permite a las autoridades locales imponer un límite de 20 millas por hora (32 kilómetros por hora) en zonas escolares.

Comenzaron a regir nuevas leyes que modifican las reglas viales en California Freepik

AB 390 : extiende el requisito de precaución en la aproximación a vehículos estacionados en la carretera.

: extiende el requisito de precaución en la aproximación a vehículos estacionados en la carretera. AB 630 : aplica a los condados de Alameda y Los Ángeles. Concretamente, los habilita a generar programas sobre vehículos recreativos abandonados.

: aplica a los condados de Alameda y Los Ángeles. Concretamente, los habilita a generar programas sobre vehículos recreativos abandonados. SB 480 : reglamenta el equipamiento de los vehículos autónomos con lámparas de marcado del Sistema de Conducción Automatizada.

: reglamenta el equipamiento de los vehículos autónomos con lámparas de marcado del Sistema de Conducción Automatizada. SB 586 : define legalmente cuáles son las condiciones de una “motocicleta eléctrica todoterreno“.

: define legalmente cuáles son las condiciones de una “motocicleta eléctrica todoterreno“. SB 720 : habilita a las jurisdicciones locales a crear programas de cámaras contra violaciones de tránsito en semáforos.

: habilita a las jurisdicciones locales a crear programas de cámaras contra violaciones de tránsito en semáforos. AB 1299: crea nuevas regulaciones sobre multas por infracciones de estacionamiento.