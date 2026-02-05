Cambio de hora en California: la fecha oficial en la que entra en vigor la medida para ajustar los relojes

Mientras que desde el 2 de noviembre de 2025 rige en California el horario estándar, los residentes del estado ya se preparan para un nuevo cambio. El próximo 8 de marzo, deberán ajustar sus relojes para aplicar nuevamente el horario de verano, denominado formalmente como Daylight Saving Time (DST). Esta política es discutida tanto en el territorio gobernado por Gavin Newsom como en todo Estados Unidos.

Cambio de hora en California: cuándo vuelve el horario de verano

En concreto, la fecha y hora es el domingo 8 de marzo a las 2 hs (hora local). En ese momento, los relojes del Estado Dorado se adelantan hasta las 3 hs, según el sitio especializado Time and Date.

California volverá a cambiar de horario el 8 de marzo a las 2 hs Mateo Gobo - Freepik

La medida, que tiene como objetivo aprovechar mejor la luz solar, comienza a aplicarse poco antes de la salida del invierno y se mantiene durante buena parte del año.

El horario de verano se revertirá el 1° de noviembre de 2026 a las 2 hs, cuando California atrasará sus relojes a la 1 de la madrugada y “recuperará” esa hora perdida en el cambio anterior.

Aunque se aplica desde hace décadas, la medida causa resistencia y un intenso debate en el estado.

Por qué California no logró eliminar el cambio de horario

De acuerdo con NBC, el cambio de hora genera polémica desde hace tiempo en el Estado Dorado. Algunas de las críticas sostienen que las modificaciones perturban el sueño y aumentan el riesgo de sufrir problemas de salud.

Críticos aseguran que el horario de verano puede perturbar el sueño Shutterstock

Por el otro lado, quienes defienden su aplicación argumentan que ayuda a ahorrar electricidad e incentiva las actividades al aire libre. Sin embargo, los críticos cuestionan el beneficio y aseguran que eso no se sostiene con los modelos energéticos actuales.

En 2018, California votó sobre la Proposición 7, que abría la puerta a una posible modificación de la legislación. Con el triunfo del “sí” por un 59,75%, los residentes habilitaron la posibilidad de que el Estado Dorado legisle para dejar de aplicar el horario de verano, pero nunca se tradujo en una medida concreta.

A fines de 2024, el legislador Roger Niello presentó el proyecto de ley SB 51, que planteaba el establecimiento del horario estándar de forma permanente en el estado. Sin embargo, no logró que la iniciativa fuera aprobada en 2025.

Desde cuándo existe el horario de verano en Estados Unidos

Según el sitio web del Departamento de Guerra estadounidense, originalmente el ajuste de relojes se aplicó en febrero de 1942, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Con el fin del conflicto, la norma se retrotrajo en 1945 y le dio la potestad a los estados de establecer su horario.

Estados Unidos aplica el horario de verano de forma ininterrumpida desde hace casi 60 años Freepick

Por los problemas logísticos que causó que cada jurisdicción impusiera sus propias condiciones, en 1966 el Congreso estadounidense aprobó la ley Uniform Time Act, que indicó los períodos de horario estándar y de verano con fechas fijas.

El modelo actual, donde el Daylight Saving Time va de marzo a noviembre y luego el estándar se aplica de noviembre a marzo, existe desde 2007.

Los estados de EE.UU. tienen la potestad de salir de esa lógica, pero solamente están autorizados a eliminar el horario de verano y regirse siempre por la estándar y no viceversa. Actualmente, solo Arizona y Hawái no modifican sus relojes en todo el año.