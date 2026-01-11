Horario de verano 2026 en EE.UU.: cuándo hay que adelantar los relojes una hora

Aunque todavía falta, millones de personas en Estados Unidos se preparan para el cambio de hora estacional, un ajuste que busca aprovechar mejor la luz natural durante los meses más cálidos. En 2026, el horario de verano (Daylight Saving Time) marcará el inicio de días más largos y el ajuste obligatorio en la mayoría de los estados del país. Para evitar confusiones o retrasos en las actividades, es fundamental conocer la fecha exacta en la que se deberá adelantar una hora en el reloj, así como las excepciones regionales donde esta medida no aplica.

Cuándo se deben volver a ajustar los relojes en EE.UU.

Con el comienzo de 2026, muchas personas buscan recuperar las valiosas horas de luz natural. Si bien todavía falta, es importante conocer con anticipación el momento exacto para adelantar el reloj. Se trata del próximo domingo 8 de marzo, a las 2.00 hs, cuando se dé la bienvenida al horario de verano, informó MLive.

El cambio de horario de verano se realizará este 2026 el día 8 de marzo (Archivo) Pexels

Los relojes se adelantarán una hora, lo que permitirá tardes más largas en casi todo el territorio estadounidense. El horario de verano se aplica cada año el segundo domingo de marzo y finaliza el primer domingo de noviembre.

Cuál es el origen del horario de verano en Estados Unidos

El origen del horario de verano en Estados Unidos se remonta a 1918, cuando se implementó durante la Primera Guerra Mundial con el fin estratégico de ahorrar combustible y maximizar la productividad industrial bajo la luz del sol, según Fox.

El cambio de horario se realiza dos veces al año en los meses de marzo y en noviembre (Archivo) Unsplash

La Ley de Horario Estándar no solo introdujo el cambio de hora, sino que también definió las zonas horarias del país. Sin embargo, su aplicación fue intermitente: se derogó tras la Gran Guerra y solo se retomó temporalmente durante la Segunda Guerra Mundial (1942-1945).

Fue hasta la Ley de Hora Uniforme de 1966 que se establecieron los ajustes semestrales que se conocen hoy. Aunque el horario de verano ya se aplicaba de forma aislada, su oficialización en EE.UU. no llegó hasta esa fecha.

Finalmente, en 2005, la Ley de Política Energética extendió el periodo de vigencia, y fijó el inicio en marzo y el final en noviembre para optimizar aún más el ahorro energético.

Lugares de EE.UU. donde no aplica el cambio de horario

Según las directrices del Departamento de Transporte de EE.UU., el cambio de hora no es una práctica universal en todo el país. El horario de verano no se aplica en los estados de Hawái y gran parte de Arizona.

Además, otros territorios exentos de esta medida son Puerto Rico, Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes. En estas localidades, el horario se mantiene fijo sin importar la estación del año.

Arizona y Hawái están exentos del cambio de horario en Estados Unidos, al igual que otras regiones (Archivo) Imagen de un-perfekt en Pixabay

Existe una clara división generacional respecto al cambio de hora. Mientras que la mitad de los adultos en EE.UU. rechaza la práctica, con un 27% que se opone de forma tajante, los jóvenes menores de 30 años muestran una actitud indiferente, ya que para el 51% de ellos el tema es irrelevante, según Los Angeles Times.

En contraste, los mayores de 30 años son quienes más critican el ajuste semestral. Si se tratara de unificar el reloj, el 56% de la población elegiría el horario de verano permanente para ganar luz vespertina, frente a un 40% que optaría por el horario estándar.