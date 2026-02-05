Alerta en California, hoy: calles cerradas por agentes federales y desvíos por operativo del Super Bowl LX

Como parte del operativo de seguridad por el Super Bowl LX, distintas ciudades de California presentan calles cerradas y desvíos tanto para conductores como para peatones. Además de Santa Clara, que será sede del evento, San Francisco y San José también aplicaron cambios a la circulación que están vigentes desde el 30 de enero.

Calles cerradas en San Francisco de cara al Super Bowl 2026

San Francisco presenta desde el 30 de enero modificaciones en la circulación, que se mantendrán vigentes hasta el martes 10 de febrero. De acuerdo con la guía oficial, se trata de desvíos y cierres viales.

Algunos de los cambios en el tráfico de San Francisco por el Super Bowl sfbayareasuperbowl.com

Estas son las principales zonas afectadas:

Las inmediaciones del Moscone Center .

. Los centros de la Super Bowl Experience.

Grandes vías de circulación como Howard Street, 4th Street y Mission Street.

En algunos casos, se trata de cierres que se mantienen durante las 24 horas, mientras que otros se llevan a cabo entre las 7 hs y las 23 hs. Además, en ciertas zonas se aplican carriles específicos para residentes y entregas comerciales.

Sumado a los cambios en el tránsito, San Francisco especificó en un comunicado, que lleva la firma del alcalde Daniel Lurie, otras medidas aplicadas por el Super Bowl en California:

Implementación de una estrategia para mantener las calles limpias en todo momento.

en todo momento. Aumento de la seguridad mediante la presencia completa del Departamento de Policía de San Francisco, sin días libres para los agentes en este período.

mediante la presencia completa del Departamento de Policía de San Francisco, sin días libres para los agentes en este período. Creación del Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas .

. Monitoreo en tiempo real del Centro de Operaciones de Emergencia.

Por el Super Bowl en el Levi's Stadium de Santa Clara, distintas ciudades de California dispusieron cierres de calles y desvíos

En ese documento también se hace foco en los cambios en el tráfico por el cierre de calles. En ese contexto, se insta a los residentes a tomar el transporte público para evitar problemas con sus vehículos particulares.

Cierre de calles en Santa Clara y San José por el Super Bowl LX

Además de San Francisco, Santa Clara, que será sede del evento, y San José también impusieron modificaciones al tráfico. Todo se da en el marco de que las tres ciudades están comprendidas en el Área de la Bahía de San Francisco:

Santa Clara : estarán afectadas Great America Parkway , Tasman Drive y Lafayette Street . En este caso, hay un cierre del perímetro alrededor del Levi’s Stadium , por el que no se permite el ingreso con vehículos.

: estarán afectadas , y . En este caso, hay un , por el que no se permite el ingreso con vehículos. San José: el mayor impacto lo reciben las áreas alrededor del San José Convention Center y la San José State University, junto con otras zonas de entretenimiento. La ciudad aplica la misma medida de cierre de calles y desvíos desde el 30 de enero.

Así será el cierre alrededor del Levi's Stadium en Santa Clara durante el día del Super Bowl LX sfbayareasuperbowl.com

Por qué hay cortes de calles en San Francisco si el Super Bowl es en Santa Clara

A pesar de que existe una distancia de 45 millas (72 kilómetros) con Santa Clara, San Francisco es la ciudad, es la “puerta de entrada” de muchos fanáticos, según SFGate.

Por el aumento del tráfico causado por el Super Bowl y la cantidad de fanáticos que se trasladan rumbo a Santa Clara, se tomó la decisión de crear operativos especiales.

La situación es aún más marcada en el caso de San José, que es una urbe vecina de la sede de la final de la NFL.