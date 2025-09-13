Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: hora de California para ver en vivo la pelea del día

Saúl “Canelo” Álvarez pondrá en juego su título de peso supermediano contra Terence Crawford el sábado 13 de septiembre, en el Allegiant Stadium de Las Vegas. El combate será transmitido de manera exclusiva a través de Netflix.

A qué hora se podrá ver en vivo la pelea de “Canelo” vs. Crawford en California

La transmisión de la cartelera comenzará a las 18.00 hs (hora de California) este sábado 13 de septiembre .

ARCHIVO - El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el estadounidense Terence Crawford se encaran durante una conferencia de prensa el viernes 27 de junio de 2025, en Las Vegas (AP Photo/John Locher, File) John Locher - AP

En esta ocasión, la velada se transmitirá de manera exclusiva para todos los suscriptores de Netflix, sin importar el tipo de membresía.

Cómo llegan “Canelo” y Crawford a la pelea

Saúl Álvarez es el único boxeador masculino en poseer cuatro cinturones y en haber sido dos veces campeón indiscutible en la misma categoría de peso. Terence Crawford fue previamente campeón indiscutible de peso wélter y superligero, según ESPN.

El cinturón hecho en México para la pelea de "Canelo" y Crawford (Facebook @GobTlaxcala)

Para este combate, el estadounidense subió de 154 libras (70 kilogramos) a 168 libras (76 kilogramos), categoría en la que el mexicano se ha mantenido en sus últimos encuentros, como en su reciente victoria contra el cubano William Scull.

Álvarez tiene un récord de 62 victorias (39 por nocaut), dos empates y dos derrotas. Lleva seis triunfos consecutivos desde su última caída ante Dmitry Bivol en 2022, cuando disputó el campeonato de peso semipesado.

Por su parte, Crawford acumula 41 victorias invictas, con 31 por nocaut. Su último combate fue en 2024, cuando venció a Israil Madrimov por el campeonato superwélter de la AMB.

Cuál es la cartelera completa para la pelea de “Canelo” vs. Crawford

Será la tercera pelea de Canelo Álvarez en el Allegiant Stadium en Las Vegas, con capacidad para 65.000 asistentes, y la primera para Crawford. El pesaje se realizará el viernes 12 de septiembre en Nevada.

La pelea se llevará a cabo en uno de los estadios más recientes de Las Vegas (Instagram/ @canelo) (Instagram/ @canelo)

El mexicano peleó contra Liam Smith en 2016 y contra Billy Joe Saunders en 2021 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. También venció a Ryder en el Estadio Akron de Jalisco, México en 2023, la que es la casa del equipo de fútbol azteca del Club Guadalajara.

La cartelera completa para la pelea entre “Canelo” y Crawford es la siguiente:

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford – 12 rounds, por el campeonato indiscutible supermediano

– 12 rounds, por el campeonato indiscutible supermediano Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. – 10 rounds, superwélter

– 10 rounds, superwélter Christian Mbilli vs. Lester Martínez – 12 rounds, supermediano

– 12 rounds, supermediano Mohammed Alakel vs. John Ornelas – 6 rounds, superpluma

– 6 rounds, superpluma Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams – 10 rounds, superwélter

– 10 rounds, superwélter Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr. – 10 rounds, pesado

– 10 rounds, pesado Steven Nelson vs. Raiko Santana – 10 rounds, supermediano

– 10 rounds, supermediano Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez – 6 rounds, superpluma

– 6 rounds, superpluma Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo – 4 rounds, ligero

Los planes de retiro de “Canelo” Álvarez

Previo a la pelea, Álvarez adelantó que planea retirarse a los 37 años (actualmente tiene 35), por lo que le quedarían menos de dos años de carrera profesional.

El boxeador mexicano tiene un contrato firmado con Turki Al-Sheikh para cuatro peleas, entre ellas la de Crawford, además de dos fechas confirmadas para mayo y septiembre del próximo año.